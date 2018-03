Yhdysvallat pitää teknologia-alan suurinta yrityskauppaa turvallisuusriskinä – Broadcomin yritys ostaa kilpailijansa ajautui limboon

Singaporelainen puolijohdeyhtiö Broadcom on tarjonnut kilpailijastaan Qualcommista 117 miljardia dollaria.

Yhdysvaltain turvallisuusviranomaiset ovat lyöneet jarrut päälle singaporelaisen puolijohdevalmistaja Broadcomin yritykseen ostaa amerikkalainen kilpailijansa Qualcomm. Viranomaiset katsovat, että 117 miljardin dollarin kauppa saattaa aiheuttaa riskejä Yhdysvaltojen kansalliselle turvallisuudelle.

Singaporelainen puolijohdeyhtiö Broadcom ilmoitti marraskuussa haluavansa ostaa Qualcommin. Siitä lähtien yhtiöt ovat vääntäneet kättä kauppahinnasta, joka jo ensimmäisestä tarjouksesta lähtien on ollut kaikkien aikojen suurin kauppasumma teknologia-alalla.

Jos kauppa toteutuisi Broadcomista tulisi maailman kolmanneksi suurin puolijohdevalmistaja heti Intelin ja Samsungin jälkeen.

Tällä hetkellä kauppa ei kuitenkaan näytä todennäköiseltä.

Kaupasta turvallisuusselvitys

Qualcommin osakkeenomistajien oli määrä tehdä päätös yhtiön tulevaisuudesta eilen tiistaina. Tämä peruuntui, kun Yhdysvaltain ulkomaalaisten investointien komitea CFIUS ilmoitti sunnuntaina, että kaupasta on tehtävä kansallisen turvallisuuden selvitys.

Selvityksen vuoksi Qualcommin oli lykättävä yhtiökokoustaan 30 päivällä.

Yhdysvaltain viranomaiset haluavat nyt selvittää, voisivatko ulkopuoliset tahot pyrkiä vahingoittamaan maan turvallisuutta Broadcomin kautta. Broadcomilla on tiivistä yhteistyötä useiden kiinalaisten yhtiöden kanssa.

Broadcomin pääkonttori sijaitsee Singaporessa, mutta yhtiön on tarkoitus siirtää se Yhdysvaltoihin toukokuun puoliväliin mennessä. Siirto ei välttämättä riitä viranomaisille.

Harvinainen selvitys

Ulkomaisten investointien komitea puuttuu harvoin kauppoihin, joiden osapuolet eivät ole vielä päässeet sopuun lopputuloksesta. Yhdysvaltain hallinnon huoli kiinalaisten teknologiayhtiöiden kasvavasta vallasta sai nyt viranomaiset puuttumaan asiaan.

Qualcomm on maailman suurin LTE-siruvalmistaja. LTE eli Long-Term Evolution -mikrosirut hoitavat laitteiden tiedonsiirron ja yhdistävät ne puhelinverkkoon. 5G-teknologian lähestyessä puolijohdemarkkinoilla kilpailu vain kovenee.

Broadcom on ehtinyt syyttäämään Qualcommin siitä, että se on itse usuttanut sääntelyviranomaiset tutkimaan kauppaa. Yhtiö on kuitenkin myös ilmoittanut tekevänsä yhteistyötä komitean kanssa.

Qualcomm on sanonut, että se ei vastusta kauppaa, jos hinnasta päästään yhteisymmärrykseen.

