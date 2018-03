Kuopiolaismies aurasi jääreitin tyttöystävälleen, nyt baanaa käyttävät ihastuneet kaupunkilaiset

"Suuret kiitokset toiveen toteuttamisesta. Sydämellä teet." Tällaisia terveisiä kuopiolainen Petri Hiltunen on saanut sadoittain sen jälkeen, kun hän päätti aurata kävelyreittejä järven jäälle.

Aluksi Hiltunen halusi aurata mönkijällään lyhyehkön reitin, jotta hänen tyttöystävänsä työmatka helpottuisi ja lyhenisi. Sitten hän alkoi aurata lisää reittejä huvikseen ja yhteisen hyvän vuoksi.

Nyt hänen jäljiltään on syntynyt kymmenen kilometrin verran kävelybaanaa Kallaveden jäälle. Reiteillä saa ulkoiluttaa koiria, kävellä ja pyöräillä. Hiihtäminen on kielletty.

– Yleisöpalstat ovat täynnä valituksia koiranulkoiluttajista ja laduilla kävelijöistä. Ajattelin, että tehdään kävelijöille leveämmät baanat. Pysykööt urheilijat laduilla, Hiltunen naurahtaa.

Laduilla käveleminen on tosiaan ollut vilkas puheenaihe tänä talvena. Hiihtäjiä on ärsyttänyt, kun laduilla kävellään ja kävelijöitä on ärsyttänyt, kun kaikki ulkoilureitit on varattu hiihtäjille.

Laturaivoa on torjuttu samalla konstilla myös Vaasassa, jossa kaupunki ajoi jäälle kävelyreittejä. Aiemmin talvella puolestaan Kuopiossa tehtiin kuntalaisaloite, että kaupunki jättäisi puolet pururadoista kävelijöiden käyttöön. Kävelyreittejä metsään haluaa myös helsinkiläinen nainen, joka kirjoittaa Helsingin Sanomien mielipidepalstalla (siirryt toiseen palveluun) tulleensa sauvoilla tökityksi ja nimitellyksi. Kirjoittajaa harmittaa, että lähes kaikki metsäreitit on vedetty laduiksi ja koiranulkoiluttajille jää kapeat polut peltojen reunaan.

Osaa harmittaa kävelyreitin ja hiihtoladun läheisyys

Vaikka Petri Hiltunen on saanut pääasiassa positiivista palautetta, keskustelu somessa on varsin värikästä. Suurinta närää aiheuttavat koirankakat.

Baanantekijää jätökset harmittavat, koska ne voivat tarttua auraan. Osa hiihtäjistä on puolestaan nyreissään ladun ja kävelyreitin läheisyydestä, koska koirat saattavat käydä tarpeillaan hiihtoladuillakin.

– Enkä pysty arvostamaan niitä raivoojia, jotka siellä niitä kikkareitaan viskelee (koska ilmeisesti joku hiihtäjä on viskellyt ladulta koiranp*oja kävelybaanalle), Hiltunen kirjoittaa Facebookin Puskaradio Kuopio -ryhmässä.

– Kerroin myöskin, etten arvosta niitä koirankikkareista siellä baanalla, tai lopetan sen ylläpitämisen omakustanteena kokonaan – kävelkää umpihangessa, Hiltunen jatkaa kanssakaupunkilaisten opastusta.

Hiltunen on tehnyt baanoja hiihtolatujen viereen, koska uskoo niiden vieressä jäänpaksuuden olevan varmasti riittävä turvallisuuden takaamiseksi.

Tyttöystävä saamassa baanan myös ensi vuonna

Hiltunen on satsannut Kallaveden jääbaanoihin 25–30 tuntia aikaansa ja neljä tankillista bensaa. Rahaa on mennyt noin 100 euroa.

– Ja makkaraa on palanut, Hiltunen hymyilee.

Itse hän ei käytä kävelyreittejä lainkaan. Tyttöystävä on käyttänyt reittejä senkin edestä, kuopiolaismies virnistää.

Kävelybaanoja löytyy Kallavedellä Kettulanlahden, Kelloniemen, Karhonsaaren, Itkonniemen ja keskustan väliltä. Hiltunen aikoo pitää reittejä auki siihen saakka kunnes jäälle tulee vettä.

– Nostaisin sinulle hattua, mutta nyt on niin pakkanen. Jatka tätä, ehdottomasti, kuopiolainen Pentti Halme huikkaa Hiltuselle.

Jos intoa riittää, kuopiolaismies auraa Kallavedelle kävelyreittejä ensi talvenakin niin tyttöystävälleen kuin muidenkin kaupunkilaisten iloksi.