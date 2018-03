Bottiarmeija tyrkyttää suomalaisille kuumia deittejä – seurauksena tolkuttomasti roskapostia

Suomenkieliset Twitter-tilit ovat viime aikoina saaneet seuraajikseen lukuisia valeprofiileja, uutisoi Iltalehti viikonvaihteessa (siirryt toiseen palveluun). Kuvien perusteella tilien käyttäjinä vaikuttaisi olevan usein viehkeä ja vähäpukeinen nainen. Totuus on kuitenkin jotain aivan muuta.

Sosiaalisen tietojenkäsittelyn dosentti ja someasiantuntija Simo Hosio arvioi, että kyseessä ovat kaupalliseen tarkoitukseen suunniteltujen bottien ohjailemia valeprofiileja, joiden tarkoitus saada hyväuskoiset linkkien avulla hämäräperäisille deittisivustoille. Palvelua päässee käyttämään syytämällä sinne rahaa, mutta kyseessä on kuitenkin huijaus, ja täydellistä treffikumppania odottava jää nuolemaan näppejään.

Mikä Twitter-botti? Twitter-botti on ohjelma, joka julkaisee viestejä automaattisesti.

Botteja on eri tarkoituksiin: toiset suoltavat roskapostia, toiset viihdyttävät tai tiedottavat.

Monelle ohjelmoijalle Twitter-botit ovat leikkikaluja, joilla voi kokeilla erilaisia ideoita.

– Näistä on todella vaikeaa päästä eroon, jos antaa tällaiselle sivustolle luottokortin tiedot. Ja jos antaa sähköpostiosoitteen, niin se myydään välittömästi eteenpäin. Sen seurauksena saa tolkuttomasti roskapostia, Hosio sanoo.

Suurin osa suomalaisista Twitter-käyttäjistä tuskin haksahtaa kömpelöön vedätykseen, mutta tili tehdäänkin sillä logiikalla, että valeprofiilit tyrkyttävät bottien avulla linkkejään mahdollisimman suurelle massalle, ja tällöin aina joku sinisilmäinen menee retkuun.

– Tällaiset hyökkäykset ovat volyymipeliä. Siinä myös taistellaan sitä vastaan, että Twitter hoksaa jossain vaiheessa, mistä on kysymys.

Ilmiössä ei ole mystiikkaa

Vaikka valeprofiiliaalto on viime päivinä keskittynyt laajalti suomalaisiin tileihin, Hosio ei tämän perusteella lähtisi vetämään johtopäätöksiä salaliittoteorioista tai informaatiovaikuttamisesta. Hänen mukaansa asiassa ei ole mystiikkaa.

– Ei ole välttämättä kyse muusta kuin siitä, että joku kaveri on keksinyt, miten Twitterin algoritmeja pystyy näppärästi huijaamaan. Tämän johdosta hän on saanut tehtyä ison läjän profiileja, ja joku on ne sitten ostanut ja kampanja on kohdistettu Suomeen.

– Se miten tällaisia laajoja kampanjoita pyöritetään on kuin haulikolla ammuttaisiin. Siinä kokeillaan kaikkia mahdollisia maantieteellisiä alueita. Nyt joku on keksinyt, että kokeillaanpa Suomea. Jos homma toimii, niin sitä jatketaan niin kauan, kunnes se on lypsetty kuiviin.

Ylläpito yrittää parhaansa

Hosion mielestä ihmiset suotta mollaavat Twitterin ylläpitoa siitä, että nämä eivät poista tarpeeksi ripeästi valeprofiileja palvelustaan.

– Kyllähän he parhaansa tekevät, vaikka siellä on tosi kovat voimat vastassa. Twitterissä ei ole sellaista määrää työntekijöitä, jotka pystyisivät käsin käymään niitä profiileja läpi. Eivät he pysty reagoimaan sellaisella nopeudella näihin, mitä monet luulevat. He taistelevat siellä niitä softan pätkiä vastaan, jotka ovat aika paljon nopeampia toimimaan kuin ihminen.

Hosio neuvoo sosiaalisen median käyttäjiä estämään valeprofiilien seuraamisen, mutta myös raportoimaan näistä somepalvelun ylläpidolle. Tämä auttaa ylläpitoa poistamaan valeprofiileja hanakammin.

– Kyllä nämä ovat enemmän sellaisia hit and run -operaatioita. Ja ne kaatuvat ennemmin siihen, että ne eivät ole taloudellisesti kannattavia, kuin siihen että Twitter pystyisi ne poistamaan palvelusta.

