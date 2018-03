Suomi ja 7 muuta EU-maata laittavat kapuloita komission ja Ranskan rattaisiin: Ei tulonsiirtoja EU-maiden välille, enemmän vastuuta jäsenmaille

Suomen, Ruotsin, Tanskan, Viron, Latvian, Liettuan, Irlannin ja Hollannin valtiovarainministerit julkaisivat tiistaiaamuna kantansa EU:n talous- ja rahaliitto Emun uudistamiseen. (siirryt toiseen palveluun)

Lausunnon mukaan euroalueen suunnittelutyössä pitää keskittyä olennaiseen ja unohtaa kaavailut esimerkiksi euroalueen yhteisestä valtiovarainministeristä (siirryt toiseen palveluun).

Kannanotossa korostetaan jäsenmaiden vastuuta omasta taloudestaan, kun EU-komissio on esittänyt jäsenmaiden yhteisvastuun lisäämistä. Myös Ranskan presidentti Emmanuel Macron on visioinut komission kanssa samansuuntaisesti. (siirryt toiseen palveluun)

Saksa taas on ollut varovaisempi. Sen uuden koalitiohallituksen linjauksia euroalueen tulevaisuudesta vasta odotetaan.

– Tällä kannanotollamme on varmasti vaikutusta kannanmuodostukseen, kun Saksa ja Ranska käyvät keskusteluja tulevaisuudessa, valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo Ylen haastattelussa.

Euroopan valuuttarahasto jäsenmaiden alaisuuteen

Orpon mukaan yksi lausunnon painokkaita viestejä esimerkiksi Saksan ja Ranskan neuvotteluihin on se, että EU:n kehittämisessä juuri talous- ja rahaliiton kehittäminen on etusijalla. Markkinakuria halutaan korostaa.

– Pankkiunioni pitää saattaa loppuun ja ottaa käyttöön yhteinen talletussuoja, mutta vasta sitten kun lähtötaso eri maissa ja niiden pankkijärjestelmissä on saatu oikeudenmukaiselle tasolle.

Hän viittaa Italiaan, jonka pankit (siirryt toiseen palveluun)ovat olleet yksi EU:n murheenkryynejä viime vuosina.

Valtiovarainminiseri Petteri Orpon mukaan Suomelle on tärkeää, että Emun kehittämisessä keskitytään kahteen ydinkysymykseen eli pankkiunionin loppuunsaattamiseen ja yhteisen vakausmekanismin kehittämiseen hallitustenväliseltä pohjalta. EU

– Toinen iso asia on se, että me haluamme kehittää Euroopan vakausmekanismia EVM:ää vahvemmaksi ja itsenäisemmäksi, mutta edelleen hallitusten välisenä. Emme halua siirtää sitä osaksi EU:n lainsäädäntökehikkoa ja parlamentin alaisuuteen.

EVM perustettiin velkakriisin keskellä EU:n ulkopuoliseksi laitokseksi tukemaan ongelmaisia maita. Se on euromaiden välisellä sopimuksella perustettu kansainvälinen rahoituslaitos, ei siis unionin toimielin. Komissio haluaisi tuoda sen unionin lainsäädännön piiriin.

Kahdeksan maan linjauksessa korostetaankin monessa kohdassa päätöksentekoa kansallisella tasolla jäsenmaissa.

– Mitä vahvempia yksittäiset taloudet ovat, sitä vahvempi on euroalue yhdessä. Siksi siinä korostetaan tätä maiden vastuuta omasta taloudestaan – toisin sanoen ei kannateta tulonsiirtoja jäsemaiden välillä.

Brexitin jälkeen Suomi on hakenut kumppaneita EU:ssa

Orpon mielestä kahdeksan maata haluaa alleviivata linjauksellaan asioita, joilla on "oikea merkitys euroalueen vahvistamiseen":

– Keskustelu yhteisestä valtiovarainministeristä ei ratkaise mitään oikeita ongelmia. Sen sijaan sillä, että päästään pankkiunionissa maaliin, on suuri merkitys euroalueen vakaudelle, pankkijärjestelmälle ja rahoitusmarkkinoiden toimivuudelle.

Suomi on hakenut syksystä lähtien aktiivisesti yhteistyökumppaneita "samalla tavalla ajattelevista maista". Orpon mielestä tiistain kannanotto on olennainen siksi, että se osoittaa ison maaryhmän ajattelevan samalla tavalla.

– Brexitillä on ollut vaikutusta siihen, että tämä suuri uudistamisen prosessi on lähtenyt liikkeelle ja on isoja asioita pöydällä. Siksi on hyvin luontevaa etsiä nyt kumppaneita, Orpo arvioi.

Hänen mielestään kahdeksan maan yhteislinjaus on vastaus heille, jotka ovat huolissaan Suomen asemasta EU:ssa.

– Suomessa on oltu huolissaan, että olemmeko me aktiivisia ja olemmeko me yksin EU:ssa. Tässä tulee vastaus myös siihen: olemme aktiivisia, emme ole yksin, pyrimme hakemaan tukea omille näkemyksillemme.

_Voit lukea kahdeksan maan kannanoton täältä (siirryt toiseen palveluun)._