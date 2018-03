UNHCR: Uganda on käynnistänyt laajan pakolaisten kartoituksen

Ugandassa on pakolaisia paitsi Kongosta ja Etelä-Sudanista myös esimerkiksi Somaliasta ja Burundista. He yleensä asettuvat asumaan eri puolille pakolaisasutusalueita, tässä niin kutsuttu somalialaisten katu Nakivalen pakolaisasutusalueella Länsi-Ugandassa.

Tavoitteena on rekisteröidä kaikki pakolaiset asianmukaisesti, jotta he saavat tarvitsemansa suojelun ja avun.

Ugandassa on aloitettu laaja pakolaisten rekisteröinti yhteistyössä YK:n pakolaisjärjestön UNCHR:n (siirryt toiseen palveluun) kanssa. Ugandan hallitus käyttää UNHCR:n biometristä rekisteröintiohjelmaa, jota on käytetty noin 4,4 miljoonan pakolaisen rekisteröimiseen 48 eri maassa. Ugandan aloittama kartoitus on suurin järjestön historiassa, UNHCR kertoo.

Tarkoituksena on varmistaa, että kaikki pakolaiset rekisteröidään asianmukaisesti, jotta he saavat tarvitsemansa suojelun ja avun. Kartoitus tehdään kaikissa pakolaiskeskuksissa ja pakolaisten asuttamilla alueilla maan pääkaupungissa Kampalassa.

Samanaikaisesti työskentelee kuusi ryhmää, jotka ehtivät rekisteröidä 18 000 ihmistä päivässä. Kartoituksen arvioidaan valmistuvan syyskuussa.

In Uganda a massive biometric data verification exercise is underwayhttps://t.co/Hqfet7LSxv — UN Refugee Agency (@Refugees) 6. maaliskuuta 2018

Ugandassa on 1,4 miljoonaa pakolaista, joista yli miljoona on tullut maahan viimeisten 18 kuukauden aikana. Maahan saapuu lisää pakolaisia Kongon demokraattisesta tasavallasta ja Etelä-Sudanista.

UNHCR:n mukaan Ugandan suhtautuminen pakolaisiin on yksi maailman edistyksellisimmistä. Pakolaisille annetaan muun muassa maata, heitä integroidaan paikallisiin yhteisöihin ja heillä on oikeus tehdä työtä ja perustaa yrityksiä.

