"Ei väliä minkä tason töitä tarjotaan" – Koneinsinööri, metallimies ja kymmenet muut matkalla työn etsintään Helsingistä Uudenkaupungin autotehtaalle

Jo kolmas bussilastillinen työttömiä työnhakijoita on matkalla tutustumaan autotehtaaseen, jossa töitä riittää.

Pakistanista alun perin kotoisin oleva Atif Malik istuu bussissa toiveikkaana.

– Erikoistuin koneinsinööriksi Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta. Odotan tapaamisia autotehtaan edustajien kanssa ja toivon että uusia mahdollisuuksia työllistyä tarjoutuu omalta alaltani, Malik pohtii hetkeä ennen bussin lähtöä.

Hänelle ei ole väliä millä tasolla töitä tarjotaan, kaikki kelpaa. Muuttokaan ei ole este Malikille, koska tärkeintä on saada oman alan töitä.

Uudenkaupungin autotehtaalla pöhinä on niin kovaa, ettei oman alueen työvoima riitä.

Tehdas aikoo rekrytoida kevään aikana peräti 1 000 uutta työntekijää. Omalta alueelta väkeä ei enää ammenneta, minkä vuoksi esimerkiksi Uudenmaan TE-toimisto järjestää kevään mittaan useita bussikuljetuksia työnhakijoiden tutustumismatkalle Uuteenkaupunkiin.

Tänään reissuun lähtee jo kolmas bussilastillinen Uudeltamaalta, ja kaikkiin kuljetuksiin olisi ollut enemmän tulijoita kuin mukaan mahtuu. Kuljetuksia on tarkoitus järjestää lisää myös myöhemmin keväällä.

Uudenmaan TE-toimiston asiantuntijan Suvi Lindforsin mukaan työnhakijoiden odotukset ovat olleet korkealla työllistymisen suhteen ja töitä on jo löytynyt varsin hyvin. Myös muuttohalukkuutta työn perässä on.

– Uudenmaan TE-toimisto järjestää autotehtaalla työskentelystä kiinnostuneille työnhakijoille maksuttoman bussikuljetuksen tehtaalle ja takaisin. Uusimaa on paljon työnhakijoita sisältävänä alueena hyvä kohde Valmet Automotiven rekrytoinnille, sanoo Suvi Lindfors.

Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun)alueella oli tämän vuoden tammikuun lopussa yhteensä melkein 79 000 työtöntä työnhakijaa. Yksi heistä on Matti Hyvärinen, joka on ollut metallialalla 35 vuotta.

– Työn perässä olen lähdössä katsomaan, löytyisikö sieltä jotakin. Alan töitä ei täältä tahdo löytyä, kertoo pestuubussin kyytiin odottava Hyvärinen.

Hänellä on selvä käsitys siitä, mitä työtä Uudessakaupungissa olisi tarjolla: linjatöitä. Mielen päällä on kysymyksiä.

– Mietin, onko se ainaista yhden pisteen linjatyötä, vai muuttuuko jokin. Että asentaako yksi aina vain pakoputkia ja pari muuta tyyppiä ovia. Olisi mielekkäämpää, jos työ vaihtelisi.

"Asuntopula ehkä suurin ongelma"

Uudenmaan TE-toimiston pestuumarkkinabussi starttaa matkaansa Helsingistä nykytaiteen museon Kiasman edestä aamupäivällä. Perillä länsirannikon merenrannan kaupungissa ollaan runsaan kolmen tunnin ajon jälkeen iltapäivän puolella.

Jos työntekijää lykästää, odottaa häntä työ uudella paikkakunnalla. Odotukset ovat korkealla. Mutta. Miten moni haluaa muuttaa työn perässä? Ainakin metallimies Matti Hyvärinen voisi olla valmis muutokseen.

– Olen ollut töissä Hangossakin. Siellä oli yksinäistä. Kaupungissa ei ollut mitään muuta kuin Regatta ja juhannus. Mahtaako Uudessakaupungissa olla sitäkään, pohtii Hyvärinen.

– Ainahan osa ihmisistä lähtee vain uteliaisuudesta mukaan, katsomaan mitä siellä on. Työn perässä muuttaminen on iso elämänmuutos ja toisille hankalampaa kuin toisille. Aika hyvin työntekijöitä on kyllä löytynyt, kertoo Uudenmaan TE-toimiston Suvi Lindfors, ja jatkaa.

– Ongelma on ollut siinä, ettei Uudestakaupungista välttämättä saa asuntoa kovin helposti. Kun paikkakunta on suhteellisen pieni ja yhtäkkiä sinne tupsahtaa satoja ellei tuhansia uusia työntekijöitä, niin... Asuntopula on ehkä osoittautunut suurimmaksi ongelmaksi.

Asukaslukua ilmentävä käyrä on ollut laskeva Uudessakaupungissa ja koko Vakka-Suomen alueella, koska ne ovat aina viime vuosiin saakka kärsineet muuttotappiosta. Asukasluku oli Uudenkaupungin omien tilastojen mukaan (siirryt toiseen palveluun)viime vuoden syyskuussa hieman vajaat 16 000. Kun kysyntää ei ole ollut, ei uusia asuntojakaan rakennettu aikoihin.

Vuokra-asuntojakaan ei oikein tahdo löytyä. Viime syksynä kirjoitetussa Ylen jutussa ilmeni, ettei vuokra-asuntoja ollut ollenkaan. Asuntopulan takia autotehtaan lähistölle on jo tuotu Äänekosken biotehdastyömaalta parakkeja, niin sanottuja moduuliasuntoja. Väliaikaiseen asumiseen on varattu tilaa myös asuntovaunualueelta.

