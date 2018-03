Ahtium eli entinen Talvivaara hakeutuu konkurssiin: osakkeisiin sijoittaneet menettivät rahansa – katso kovan onnen kaivoksen käänteet

Ahtium Oyj hakeutuu konkurssiin, yhtiö kertoo tiedotteessa. Sen mukaan kassavirta ei riitä kattamaan kuluja eikä uutta rahoitusta ole saatu hankittua.

Pörssiyhtiö Ahtium on entinen Talvivaaran kaivosyhtiö. Käytännössä konkurssi tarkoittaa sitä, että yhtiön osakkeisiin sijoittaneet menettävät rahansa.

Hallituksen puheenjohtaja Tapani Järvisen mukaan uusien liiketoimintojen löytämiseksi ja kehittämiseksi on "kaikki kivet käännetty".

– Tärkeimpänä yhtiön hallituksen ja johdon toiminnan ohjenuorana on koko ajan ollut yhtiön ja sen osakkeenomistajien sekä velkojien edun ajaminen, hän toteaa tiedotteessa.

Ahtiumilla on yhteensä yli 80 000 omistajaa, joista enemmistö on piensijoittajia. Suurin omistaja on valtion sijoitusyhtiö Solidium reilun seitsemän prosentin osakeosuudella.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö pääsi kesäkuussa yrityssaneerauksen myötä pääosasta veloistaan. Marraskuussa nimi vaihdettiin Ahtiumiksi.

Uutta liiketoimintaa on yritetty etsiä muun muassa lehmänlannan ravinteiden kierrätyksestä ja energiantuotannosta. Ahtium kertoi viime viikolla, että lähipäivät ovat ratkaisevia yhtiön tulevaisuuden kannalta.

Kaupankäynti Talvivaaran osakkeella päättyi Helsingin pörssissä loppuvuonna 2014. Kaivostoimintaa Sotkamossa pyörittää nykyisin valtion omistama Terrafame.

Lähteet: STT, Yle Uutiset