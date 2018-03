Kuljettajien nuottikirjat uusiksi – Jyväskylän MM-rallin reitti uudistuu roimasti

Ensi kesän reitti punnitsee kuljettajien kykyjä ja henkistä kanttia lukuisine erilaisine tiestöineen, suunnanmuutoksineen ja rytminvaihdoksineen. WRC-autojen aikakaudella eli vuoden 1997 jälkeen aiemmin ajamattomia osuuksia reitillä on jopa 40 prosenttia ja viime vuoden kisassa ajamattomia osuuksia on 65 prosenttia. Vanhoilla nuottikirjoilla ei rallia nyt voiteta Keski-Suomen haastavilla sorateillä.

Rallireitin suurin yllätys on testierikoiskokeena tutun Ruuhimäen siirtäminen sunnuntaina televisioitavaksi päätöspätkäksi, power stageksi. Ruuhimäestä löytyy luonnostaan näyttäviä tieosuuksia ja etenkin erikoiskokeen loppuun satsataan.

– Luonnon rakenteet on toki huomioitu ja ralli tulee päättymään tosi mahtavaan hyppyriin. Tullaan näkemään jotain mitä ei ole koskaan ennen nähty missään, lupaa reitistä vastaava Neste Rallin apulaiskilpailunjohtaja Kari Nuutinen AKK:sta.

Testerikoiskokeena tutun Ruuhimäen hyppyrit päättävät ensi kesän Jyväskylän MM-rallin näyttävästi. Arvo Vuorela / Yle

Ruuhimäen tilalle torstain testierikoiskokeeksi on löydetty Vesalan tiepätkä läheltä Jyväskylää. Näin kuljettajat joutuvat totuttelemaan uusiin haasteisiin heti.

Jyväskylän MM-rallin reitti 2018 Torstai 26.7.

EK 1 Harju 1 (19:00)

Perjantai 27.7.

EK 2 Moksi 1 (08:18)

EK 3 Urria 1 (09:21)

EK 4 Ässämäki 1 (10:13)

EK 5 Äänekoski 1 (11:36)

EK 6 Oittila (14:24)

EK 7 Moksi 2 (15:27)

EK 8 Urria 2 (16:30)

EK 9 Ässämäki 2 (17:22)

EK 10 Äänekoski 2 (18:45)

EK 11 Harju 2 (20:00)

Lauantai 28.7.

EK 12 Päijälä 1 (08:13)

EK 13 Pihlajakoski 1 (09:29)

EK 14 Kakaristo 1 (10:38)

EK 15 Tuohikotanen 1 (12:13)

EK 16 Tuohikotanen 2 (14:55)

EK 17 Kakaristo 2 (16:08)

EK 18 Päijälä 2 (17:36)

EK 19 Pihlajakoski 2 (18:54)

Sunnuntai 29.7.

EK 20 Laukaa 1 (08:38)

EK 21 Ruuhimäki 1 (09:38)

EK 22 Laukaa 2 (11:01)

EK 23 Ruuhimäki 2, Power Stage (13:18)

– Nimenomaan haastava on se oikea sana eli nyt joutuu todella nuotittamaan ja vanhat nuotit eivät juurikaan käy, arvioi Nuutinen ja paljastaa, että Pihlajakoski on koko rallin ainoa erikoiskoe, joka on samassa muodossa kuin viime vuonna.

Heinäkuun MM-rallin varsinainen kisa pärähtää käyntiin keskellä Jyväskylään Harjun erikoiskokeella. AKK kiittää Jyväskylän kaupunkia Harjun mukanaolosta, sillä kaupungin tuki ja myötämielisyys on mahdollistanut cityerikoiskokeen ajamisen.

– Kaikki haluavat Harjun ja sen mukanaolo jakaa vähiten mielipiteitä. Se ajetaan kaupungin välittömässä läheisyydessä, mikä tuo fanit helposti lähelle, mutta se on myös ajettavaksi tehty erikoiskoe, eikä pelkkää tynnyrinkiertoa, kiteyttää Kari Nuutinen.

Kari Nuutinen kumppaneineen on rustannut Jyväskylän MM-rallin reitin uuteen uskoon. Arvo Vuorela / Yle

MM-rallin loppukamppailut käydään sunnuntaina Laukaan kunnan alueella. Viime vuonna paluun tehnyt perinteikäs Laukaan erikoiskoe Juha Kankkusen kotikulmilla ajetaan nyt toisinpäin eli taaskaan eivät vanhat nuotit kelpaa.

– On ilo ja kunnia saada myös Laukaa vahvemmin mukaan ralliimme. Rakennamme ja kehitämme erikoiskoetta kunnan kanssa samaan tapaan kuin Äänekosken kanssa. Sunnuntai meillä tänä vuonna on puhtaasti Laukaan päivä, Nuutinen kertoo.

Viime heinäkuussa Jyväskylän MM-rallin voittanut Esapekka Lappi vakuuttaa, että vaikka Jyväskylän ajaminen nostaakin paineita, niin silti se tuntuu hyvältä ajaa. Lappi on ajanut Jyväskylässä ensimmäisen kerran vuonna 2011 ja kolmena edellisenä vuonna hän on yltänyt luokkavoittoihin.

– Ei mikään muu ralli vaan ole niin hieno kuin Jyväskylän MM-ralli. Se on ajettava kaasu pohjassa, yleisö hurraa ja se on lähellä kotia, hehkuttaa pieksämäkeläinen Lappi.