Notre Damen katedraali rapistuu, hirviöpatsaat putoavat pian alas katolta – yksityisiltä yritetään kerätä sata miljoonaa remonttiin

Vuonna 1345 valmistunut Notre Damen katedraali Pariisissa on Ranskan tunnetuimpia rakennuksia. Ajan hammas on rapauttanut goottityylisen kirkon torneja, gargoileja ja kaaria niin, että kallis remontti on nyt tarpeen.

Vuosittain Notre Damessa käy 14 miljoonaa ihmistä. Victor Hugo kirjoitti kuuluisan romanttisen romaanin Pariisin Notre-Dame vuonna 1831. Ja onpa siitä tehty useampi elokuvakin.

Rakennus on siis tunnettu ja rakastettu. Siksi sen remonttiin yritetään nyt kerätä varoja yksityisiltä tahoilta.

Tarvittava rahasumma on iso, ainakin sata miljoonaa euroa. Kaikkiaan vuosina 1163-1345 rakennetun katedraalin remontti tulee todennäköisesti maksamaan noin 150 miljoonaa.

Keräys on suunnattu erityisesti amerikkalaisille. Kirkon ystävien järjestön edustaja Andre Finot kertoo (siirryt toiseen palveluun), että kirkko on tärkeä kohde Eurooppaan tuleville amerikkalaisturisteille, joilla entuudestaan on "lahjoittamisen kulttuuri".

Edellisen kerran katedraalia korjattiin laajemmin 1800-luvulla, ja sen jälkeen ilmansaasteet ja sää ovat rapauttaneet kivikoristelua.

AOP

Katedraalin omistava Ranskan valtio budjetoi kaksi miljoonaa vuosittain pienempiin korjauksiin, mutta niillä ei tehdä isoa, kattavaa restaurointia.

Notre Damen ystävien yhdistyksen johtaja Michel Picot esittelee BBC:n videolla (siirryt toiseen palveluun) kirkon jo kärsimiä vaurioita. Päänsä jo menettäneitä gargoileja eli vesirännien hirviökoristeisia syöksijöitä on korjattu muoviputkilla. Toisaalla taas kivinen reunakaide on korvattu puisella ja pienoistorni on tuettu hätäisesti rakennetuella tuella.

Pudonneet koristeet on kerätty kerätty talteen "kivihautausmaalle" odottamaan entisöintiä.

Notre Damea ylläpitävät viranomaiset kertovat (siirryt toiseen palveluun), että katedraali on yhä turvallinen kohde, mutta riski on iso sille, että tilanne muuttuu, mikäli lähivuosina ei tehdä laajaa entisöintikierrosta.

Rakennus on YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön Unescon maailmanperintökohde.