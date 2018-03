OAJ: ”Viestiä yhteisestä sopimuksesta lastentarhanopettajien palkoista on tullut myös muualta Suomesta”

OAJ on tekemässä valvontapyyntöä kuntatyönantajalle, jonka tarkoitus on selvittää onko kunnissa tehty "herrasmiessopimuksia" lastentarhanopettajien palkkatasosta.

OAJ:n työmarkkina-asiamies Timo Mäki kertoo Ylen A-studiossa, että OAJ epäilee yhteistä lastentarhanopettajien palkkasopimista myös muualla Suomessa.

Ylellä kerrottiin eilen, että Helsingillä, Espoolla ja Vantaalla on ns. “herrasmiessopimus” siitä, että kaupungit eivät lähde kilpailemaan lastentarhanopettajien palkoilla.

Nyt OAJ on saanut paikallisilta toimijoilta viestiä Tampereen ja Turun seuduilta.

– Paljon on tullut palautetta meidän jäsenkunnalta, siellä on ollut suuttumusta ja kiukkua. On kysytty, että voidaanko työnantajan sanomisiin nyt uskoa, Mäki sanoo.

OAJ on tekemässä valvontapyyntöä kuntatyönantajalle, joka tulee aluksi käymään läpi pääkaupunkiseudun ja muiden kuntien tilanteen siitä, miten sopimusta on noudatettu.

Eilen myönnettiin, tänään kiellettiin

Vantaan varhaiskasvatuksen johtaja Sole Askola-Vehviläinen ei korjannut Ylen uutista aiheesta, kun hän sai ennen julkistamista tekstin luettavakseen. ”Herrasmiessopimus" kuitenkin kiistettiin tänään kuntien henkilöstöjohtajien suulla.

– Tämän päivän uutiset ovat tuntuneet aika hämmentäviltä, kun asia on kiistetty henkilöstöjohdosta, Mäki sanoo.

– Olemme epäilleet ja ihmetelleet, että miksi palkkausjärjestelmä ei toimi. Tehtävän vaativuus on opettajilla päiväkodeissa noussut ihan kiistatta, Mäki kommentoi.

– Kyllä minä luotan Solen eiliseen sanaan, Mäki viittaa Askola-Vehviläisen aiempaan lausuntoon.

Kiista jatkuu, sovittiinko palkoista vai ei?

– Tällä hetkellä tilanne on se, että pääkaupunkiseudun kunnat eivät ole sopineet lastentarhanopettajien tehtäväkohtaisista palkoista millään tavalla, Askola-Vehviläinen kiistää.

– Mediassa esitetty viittaus on historiallinen viittaus, joka on 10 vuoden takaa. Silloin tilanne oli palkkausjärjestelmän osalta aivan toinen.