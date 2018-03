Mitä on höhölumi, miksi lumi narskuu? Testaa tietosi lumesta

Maaliskuun puolessa välissä lumipeite on yleensä paksuimmillaan (siirryt toiseen palveluun) (Ilmatieteen laitos) Suomessa lukuun ottamatta Lappia, missä se on sitä usein vasta huhtikuun alkupuolella. Tällä hetkellä lunta on koko maassa Lounais–Länsirannikon 10 sentistä Puolangan Paljakan 111 senttiin. Paljakka onkin tällä hetkellä Suomen lumisin alue. Lunta on tulossa monin paikoin lisää loppuviikon aikana.

Savo–Karjalasta Etelä-Lappiin yltävällä alueella lunta on nyt keskimääräistä enemmän. Ajankohtainen tieto on löydettävissä Suomen Ympäristökeskuksen kartalta (siirryt toiseen palveluun).

Ilmatieteenlaitoksen meteorologin Jari Tuovisen mukaan kuluva maaliskuu tulee todennäköisesti olemaan myös keskimääräistä kylmempi. Sen vuoksi lumi saattaa myös pysyä tänä vuonna maassa pidempään kuin tavallisesti.

Lumi on osa suomalaisten talviarkea, mutta kuinka hyvin tunnet tuon kylmän valkoisen aineen?

Korjattu 14.3.2018 kello 10.15: Paljakan lumimäärä korjattu 111 senttimetriin. Aiemmin jutussa luki, että lunta on 103 senttimetriä.

