Ruotsin puoluekentälle äärioikeistolainen haastaja – "Ruotsidemokraatit ovat kylläisiä, väsyneitä ja mukavuudenhaluisia"

Uusi Alternativ för Sverige, Vaihtoehto Ruotsille -puolue ilmoittaa haastavansa ruotsidemokraatit syksyn eduskuntavaaleissa. Puolueen mielestä ruotsidemokraateista on tullut hampaatonta valtaeliittiä.

– Sadan tuhannen kruunun palkoilla ruotsidemokraateista on tullut kylläisiä, väsyneitä ja mukavuudenhaluisia, puolueen puheenjohtaja Gustav Kasselstrand sanoi puolueen virallisessa perustamistilaisuudessa, josta kertoo muun muassa Aftonbladet. (siirryt toiseen palveluun)

Tavoitteet ovat samoja kuin ruotsidemokraateilla mutta monin verroin radikaalimpia. Maahanmuuttopolitiikka keskittyisi lähinnä turvapaikanhakijoiden palautuksiin. Turvapaikanhakijoiden vastaanottamisen puolue pysäyttäisi välittömästi.

– Heitä ei pidä kotouttaa, heidän pitää palata kotimaihinsa! Kasselstrand korosti. Hän uskoo, että tyytymättämyys nykyisiin puolueisiin on laajaa.

Kasselstrand pitää esikuvina Euroopan populistipuolueita kuten Vaihtoehto Saksalle ja Ranskan Kansallinen rintama.

Åkessonin mielestä rasistinen ääriliike ei pärjää

Kasselstrand on entinen ruotsidemokraattien nuorisojärjestön puheenjohtaja. Nuoriso joutui emopuolueen kanssa kahnauksiin vuonna 2015. Ruotsidemokraatit perusti uuden nuorisojärjestön ja lähetti entiset nuorisojohtajat matkoihinsa. Vaihtoehto Ruotsille on nyt kerännyt huomiinsa näitä puolueen hylkäämiä. Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson on myöhemminkin pyrkinyt siistimään puoluettaan ääriaineksista, niin että moni on saanut lähtöpassit.

Jimmie Åkesson pitää kilpailijaa rasistisena ääriliikkeenä. Hänen mukaansa natsijärjestö Pohjoismainen vastarintaliike ja uusi Vaihtoehto Ruotsille ovat jotain, mitä Ruotsiin ei haluta.

– Tällaisia puolueita on perustettu ennenkin. Ääriajattelijoita on kuitekin äänestäjien joukossa hyvin rajallinen määrä, joten en ole huolissani, Åkesson sanoi Tv4:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

TV4:n politiikan kommentaattori Ulf Kristoffersson arvioi, että Åkesson on kuitenkin hieman huolestuneempi kuin haluaa näyttää. Toisaalta haastajan ilmaantuminen äärioikealle voi osoittaa äänestäjille, että ruotsidemokraatit onkin varsin sisäsiisti puolue.

– Olen iloinen, jos tämä johtaa siihen, että me vältymme ihmisiltä, joilla on rasistisia mielipiteitä ja ongelmakäyttäytymistä, ruotsidemokraattien tiedottaja Henrik Vinge arvioi Expressen-lehdessä (siirryt toiseen palveluun).