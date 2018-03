Herätys: Maakuntavaltuustot ilman istuntopaikkoja, kauppakeskuksiin julkisia palveluita, viimeinen poutapäivä

Hei, missä me kokoustetaan?

Perustettavat maakuntavaltuustot aloittavat työnsä ensi vuoden alusta. Valtuustojen istuntopaikat ovat vielä kuitenkin aika lailla hämärän peitossa pääosassa maakuntia, selviää Ylen kyselystä maakuntiin. Samoin keskushallintojen sijoittumiset ovat vielä auki. Päätöselimien sijoituspaikoista aletaan tehdä päätöksiä ensi kesänä ja syksyn mittaan.

Muutakin kuin vaateostoksia ja pizzalla herkuttelua – Kauppakeskuksissa voi myös opiskella, lainata kirjoja ja käydä neuvolassa

Kauppakeskus Iso Omena Espoon Matinkylässä. Citycon

Kauppakeskuksiin sijoittuu yhä enemmän julkisia palveluita. Espoon Isossa Omenassa niitä on neliömäärissä mitattuna enemmän kuin yhdessäkään muussa Suomen kauppakeskuksessa. Kirjasto, neuvola, laboratorio, röntgen, Kela ja niin edelleen. Espoossa on jo kolme kirjastoa kauppakeskuksissa ja neljäs on tulossa, kun Espoonlahden uusi kirjasto sijoittuu Lippulaivaan.

Trump aikoo asettaa eurooppalaisille autoille 25% tuontitullin, jos EU asettaa tuontitullit amerikkalaisille tuotteille

Donald Trump Mike Theiler / EPA

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump toisti myöhään eilen illalla Suomen aikaa lupauksensa tasata Yhdysvaltain kauppatasetta, joka on vahvasti alijäämäinen. Trumpilta kysyttiin asiaa hänen tavatessaan Ruotsin pääministerin Stefan Löfvenin Valkoisessa talossa. Trumpin taloudellinen neuvonantaja Gary Cohn erosi eilen.

Länsi-Australian rannikolta löytyi lähes 132 vuotta vanha pullopostiviesti

Kuvituskuva. AOP

Australiassa on löytynyt tähän mennessä vanhin pullopostiviesti, uutisoi Britannian yleisradioyhtiö BBC. Viesti on päivätty 12.6.1886. Se on heitetty mereen saksalaiselta Paula-alukselta osana Saksan laivaston merenkulun ja merireittien testausta. Pulloposti löytyi syrjäiseltä rannalta Länsi-Australiassa.

Poutaa ennen lumisateita

Yle

Keskiviikkoaamu on kylmä etenkin idässä ja pohjoisessa. Päivällä pakkanen heikkenee ja pilvisyys lisääntyy, ennustaa Ylen meteorologi Matti Huutonen. Pilvisintä on lännessä ja Länsi-Lapissa voi illalla sataa vähän lunta.

Maan keski- ja itäosassa päivä on suurelta osin selkeä. Yöllä lumikuuroja tulee Pohjois-Pohjanmaalla sekä Etelä- ja Keski-Lapissa. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.