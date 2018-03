Ylisosiaalineuvos: Lastensuojelun tilanne paranisi, jos varhaiseen tukeen uskallettaisiin nyt panostaa

Varhaisen tuen puuttuminen on lastensuojelutyön keskeisin ongelma, katsoo selvityshenkilö, ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja.

– Perheiden ja lasten kipupisteisiin pitäisi kyetä puuttumaan paljon ennen kuin ne muuttuvat lastensuojeluongelmaksi, Kananoja sanoi Ylen aamu-tv:n haastattelussa keskiviikkona.

Hän kertoo varhaisesta puuttumisesta olevan hyviä kuntakohtaisia esimerkkejä, kuten äitiys- ja lastenneuvolaan sijoitettu perhetyöntekijä ja muunlaista vastaavaa perustason ammattilaisten yhteistyötä.

– Nyt olisi uskallettava satsata varhaisimpiaan tukeen ja katsoa toimiiko se. Jos se ei vähennä raskaamman työn tarvetta, täytyy tilanne arvioida uudelleen, Kananoja sanoo.

Hän uskoo, että vain varhaisella tuella voidaan vähentää pitkäaikaisen korjaavan työn tarvetta ja hillitä kustannusten kasvua.

Kananoja hakee yhtymäkohtia terveydenhuoltoon. Jos siellä lisätään erikoissairaanhoitoa kun perusterveydenhuolto toimii puutteellisesti tai huonosti, silloin erikoissairaanhoidon kustannukset kasvavat ja se kuormittuu.

– Hieman turhautunut olo minulla on, tämä varhaisen puuttumisen kysymys on ollut esillä ainakin toistakymmentä vuotta, Kananoja kommentoi aamu-tv:ssä kysymystä siitä, kuinka kauan lastensuojelun kriisistä on puhuttu.

Hän muistutti kuitenkin kuntakohtaisten erojen olevan suuria.

Asiakasmäärän katolle ei kannatusta

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi joulukuussa ylisosiaalineuvos Kananojaa etsimään ratkaisuja lastensuojelutyön kuormittavuuteen sekä laatimaan ehdotuksen tiekartasta, joka ohjaa lastensuojelun ja sijaishuollon siirtämistä kunnista maakuntiin vuonna 2020. Kananojan väliarvio julkaistaan tänään.

Kananoja ei puolla sitä, että lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakasmäärälle asetettaisiin lakisääteinen katto.

– Jotkut kriisirajat täytyy olla, sillä eivät sosiaalityöntekijät voi hoitaa mitä asiakasmäärää tahansa.

Kananoja kuitenkin arvioi, että tietty luku yhtä työntekijäa kohti sopii huonosti kun lastensuojelussa ollaan menossa kohti tiimityön mallia, jossa kuormittuminen jakautuu useammalle henkilölle.

Nopeasti vaikuttavina toimina kaikkein kuormittuneimmille alueille Kananoja esittää kunta- ja työntekijätasoista täsmätukea sekä mahdollisuutta muodostaa sijaispooleja. Pidemmällä aikavälillä hän ehdottaa siirtymistä hallintokeskeisestä asiakaskeskeiseen lähestymistapaan.

Ministeri Saarikko: Neuvoloista voisi saada enemmän käytännön apua

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) kirjoittaa kolumnissaan STM:n sivuilla (siirryt toiseen palveluun) olevansa tyytyväinen Kananojan selvityksen ehdotusten kokonaisvaltaisuudesta ja konkreettisuudesta.

– On koskettavaa kuulla lastensuojelun kokemusasiantuntijoilta, että kodin ulkopuolelle sijoitetut nuoret tietävät hyvin kuinka paljon heidän sijoituksensa kunnalle maksaa. Moni heistä toivoo, että se raha olisi käytetty perheen tukemiseen ennen sijoitusta, Saarikko kirjoittaa.

Saarikon mielestä neuvolan yhteyteen voidaan palkata pikaisesti esimerkiksi sosionomeja tukemaan käytännön tasolla lapsiperheiden hyvinvointia. Hän kertoo saaneensa palautetta lapsiperheiltä, että neuvolassa kyllä kuunnellaan, jos jaksamisessa on ongelmia, mutta käytännön apua ei saa.

– Perhetyön puuttuminen on varmasti kuormittavaa myös neuvolan työntekijöille, jotka joutuvat myymään ”ei-oota”, Saarikko kirjoittaa.

