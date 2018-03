Iina Kuustosen tähdittämää sarjaa kuvataan Lapissa – "Tällaista ei ole aiemmin tehty"

Ivalo

Yellow Film & TV ja saksalainen tuotantoyhtiö Bavaria Film ovat tuottamassa uutta tv-sarjaa, joka kuvataan Lapissa. Kansainvälisesti sarjaa aletaan levittää nimellä Arctic Circle, mutta Suomessa sarja tunnetaan nimellä Ivalo. Sarja on yksi Suomen kalleimmista, sen budjetti on 6,5 miljoonaa euroa.

Sarja alkaa, kun paikallispoliisi Nina Kautsalo (Iina Kuustonen) löytää syrjäisestä mökistä huonossa kunnossa olevan prostituoidun sidottuna. Prostituoidun verestä löytyy vaarallinen virus, ja kohta tuleekin lisää ruumiita. Poliisi Nina Kautsalo alkaa tutkia tapausta yhdessä saksalaisen virustutkija Thomas Lorenzin (Maximilian Brückner) kanssa.

Pääosan näyttelijä Iina Kuustonen on innoissaan roolista.

– Tämä on tosi hieno rooli monella tapaa, se on moniulottuvainen ja syvä. Ninan koko maailma räjähtää, hän joutuu isojen asioiden eteen. Ninalla on myös tytär, hän on yksinhuoltaja. Hänellä on kuitenkin läheiset suhteet äitiinsä, joka auttaa paljon lapsenhoidossa, kertoo Kuustonen.

Muita isompia rooleja sarjassa näyttelevät muun muuassa Pihla Viitala ja Mikko Leppilampi, sekä saksalaisnäyttelijä Clemens Schick. Iina Kuustonen kehuu vastanäyttelijöitään.

– Tässä on mukana upeita näyttelijöitä, joiden kanssa saan näytellä. Tässä kyllä pääsee näyttelemään monipuolisesti.

Muutto pohjoiseen edessä?

Sarjaa on kuvattu muutaman kuukauden Ivalossa ja jonkin verran myös muualla Inarin kunnan alueella. Myöhemmin keväällä kuvaukset siirtyvät vielä Utsjoelle.

Iina Kuustonen on aiemmin työskennellyt vähän aikaa Hetassa ja käynyt lapsena lomilla Saariselällä, mutta näiden kuvausten myötä hän on todella päässyt elämään pohjoisessa. Sinä aikana hän on huomannut, ettei ole tiennyt mitään pohjoisen alkuperäiskansasta, saamelaisista.

– Se valkeni kun tultiin tänne, että ihan hävettävän vähän tiedän. Nyt on suunnitelmissa mennä heti ensimmäisenä vapaapäivänä saamelaismuseo Siidaan. Minusta on ollut ihanaa tutustua täällä ihmisiin ja kuulla historiasta, ja oppia siitä rikkaasta omasta kulttuurista. Se on tärkeää kaikkien meidän suomalaisten tietää ja oppia.

– Kun kävin hierojalla, siellä soi saamelaismusiikki. Kysyinkin hierojalta, voisiko hän vinkata hyviä saamelaisartisteja. Sain pitkän listan. Täytyy tutustua niihin heti, kun ehdin, kertoo Kuustonen.

Ivalo-sarjassa on mukana myös Mikko Leppilampi. Xia Torikka / Yle Sápmi

Kuustonen sanoo viihtyneensä Pohjois-Suomessa niin hyvin, että voisi hyvinkin jopa asua Lapissa, jos vain töitä löytyy. Hänellä on perhe mukana, ja etenkin hänen lapsensa on tykännyt leikkiä lumisissa maisemissa.

– Täällä on jotakin tosi voimakasta vetovoimaa. Aina, kun tulen tänne, tulee hyvä olo. Luulen, että se on luonto. Sinne ei tarvitse lähteä vaan luonto on koko ajan läsnä.

Sarjassa ei näy saamelaisuus, vaikka sarjaa kuvataan Lapissa

Sarjan suomenkielinen nimi Ivalo tulee siitä, että sarjaa kuvataan Ivalossa. Ivalo olikin selvä valinta niin kuvauspaikaksi kuin myös sarjan suomenkieliseksi nimeksi, kertoo sarjan ohjaaja Hannu Salonen.

– Vuosi sitten kävimme katsomassa kuvauspaikkoja. Ivalossa on se hyvä puoli, että ihmiset tietävät sen olevan kaukana pohjoisessa. Ivalo myös sopii sarjan nimeksi, koska suurin osa sarjasta kuvataan Ivalossa.

Saamelaisuus ei näy sarjassa mitenkään, vaikka sitä kuvataan saamelaisalueella Ivalossa. Salosen mukaan se on ollut tietoinen päätös.

– Olemme pyrkineet välttämään sitä, koska pääosassa ovat yksittäiset henkilöt. Emme lähde kommentoimaan nyky-Suomen tilaa, vaan keskitymme täydellisesti juoneen ja hahmoihin.

Ohjaaja Hannu Salonen kertoo, että tälläistä sarjaa ei ole tehty ennen. Xia Torikka / Yle Sápmi

Hahmojen tarinat ovatkin tärkeä osa sarjaa. Ohjaaja kertoo, että tällaista sarjaa ei ole nähty kansainvälisestikään ennen.

– Tottakai rikostrilleriosuus on suuri. Jokaisella hahmolla on myös erittäin voimakas, oma draamalinjansa ja tarinansa, jota seurataan koko ajan. Tämä on erittäin jännä yhdistelmä henkilökohtaisia katastrofeja ja kohtaloita, joita seurataan samalla kun tämä virus uhkaa koko ihmiskuntaa, lupaa Salonen.

Paikallisapu tulee tarpeeseen

Utsjokelainen Mikko Järvensivu on mukana tuotannossa paikallisoppaana. Hänen työhönsä kuuluu esimerkiksi hankkia moottorikelkkoja kuvauksiin ja etsiä paikallisia avustamaan tuotantoa.

– Kun puhelin soi ja minua pyydettiin mukaan, olihan se sen verran mielenkiintoista että päätin lähteä, kertoo Järvensivu.

Mikko Järvensivun työnä on huolehtia esimerkiksi moottorikelkkojen siirtelystä paikasta toiseen. Xia Torikka / Yle Sápmi

Mikko Järvensivu on ollut aiemmin mukana Arktiset Vedet -sarjassa paikallisoppaana, mutta ei koskaan näin isossa tuotannossa. Paikallisoppaana toimiminen on mielenkiintoista, mutta ei hän kuitenkaan tekisi työtä koko vuotta.

– On todella mielenkiintoista nähdä, miten iso tuotanto pyörii ja miten se toteutuu. Tämä on hyvin anteliasta, mutta työtahti on aika kova.