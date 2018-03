Lähipiirillä on iso vaikutus lisääntymiseen: jos olet ainoa lapsi, et luultavasti perusta suurperhettä

Mistä on kyse? Sosiaalisen ympäristön vaikutus ihmisten lisääntymiseen on suuri.

Tämä selittää osaltaan miksi koulutetut naiset lykkäävät lasten hankintaa ja miksi Pohjanmaalla syntyy paljon vauvoja.

Iso osa suomalaisista lapsista on lähtöisin Pohjanmaan suurista perheistä.

Yhä useampi suomalainen myös jää lapsettomaksi.

Syntyykö lähipiirisi paljon vauvoja? Entä oliko sinulla nuori äiti tai paljon sisaruksia? Kaikilla näillä on vaikutusta perheen perustamiseen.

Sosiaalisilla vaikutuksilla on perheellistymisen kannalta iso merkitys, vaikka niitä ei aina edes tiedosteta, sanoo Väestöliiton tutkimusprofessori, Väestöntutkimuslaitoksen johtaja Anna Rotkirch.

Hänen mukaansa tämä tarkoittaa sitä, että ainoat lapset jäävät usein lapsettomiksi tai saavat vain yhden lapsen. Jos puolestaan on lähtöisin suurperheestä, on todennäköisempää, että saa myös itse paljon lapsia.

– Ihmiset ovat tosi herkkiä oman lähiympäristön käyttäytymiselle. Kun lähipiirissä saadaan lapsia, sillä on iso merkitys myös omalle päätöksenteolle.

Rotkirchin mukaan on luonnollista, että ihmiset seuraavat muiden lisääntymistä ja perheellistymistä ja saavat siitä sosiaalista esimerkkiä, kun huomaavat muidenkin pärjäävän.

– Ihmiset ovat aina saaneet ja kasvattaneet lapsia yhteisössä, Rotkirch muistuttaa.

Kun sosiaalinen kupla ei herätä

Sosiaalisella esimerkillä lienee vaikutusta myös siihen, miksi Suomeen syntyy yhä vähemmän lapsia ja miksi synnyttävien äitien keski-ikä nousee.

Lapsettomien parissa työskentelevä psykologi Riikka Toivanen sanoo, että esimerkiksi korkeakoulutettujen naisten keskuudessa sosiaalinen ympäristö ei välttämättä hälytä, kun muutkin lähipiirissä ja samassa elämäntilanteessa olevat saavat lapset vasta vanhemmalla iällä.

Oulun ylipistollisen sairaalan synnytysosaston ylilääkäri Marja Vääräsmäki uskoo myös kaveripiirin muotoutuvan vähän sen mukaan, millainen perhetilanne on. Vääräsniemi vastasi kysymyksiin sähköpostitse.

Joka toinen lapsi on kasvanut perheessä, jossa on monta sisarusta. AOP

Toivanen kertoo törmäävänsä lähes viikoittain vastaanotollaan nelikymppisiin naisiin, joille oman hedelmällisyyden heikkeneminen on tullut täytenä yllätyksenä.

– He ihmettelevät, miksei kukaan kertonut asiasta.

Toivanen peräänkuuluttaakin kouluihin ehkäisyvalistuksen rinnalle myös hedelmällisyysvalistusta.

Rotkirch on samoilla linjoilla. Väestöliiton tutkimusten mukaan ihmisillä on epärealistinen käsitys siitä, kuinka pitkään lasten hankintaa voi lykätä. Varsinkaan nuorilla miehillä ei ole tietoa siitä, kuinka ikä vaikuttaa naisen hedelmällisyyteen.

Usein perheen perustamista haluaa kuitenkin lykätä korkeasti koulutettu nainen, joka kokee lapsien olevan haitaksi urakehitykselle. Usein nainen on myös se, joka päättää milloin ehkäisy jätetään pois, Rotkirch kertoo.

Positiivisen perhekuvan puute

Sosiaalisen esimerkin puute voi myös jarruttaa lasten hankkimista nuorena. Opiskeluaikana tai parikymppisenä lapsensa saava alkaa olla harvinaisuus ja aiheuttaa lähinnä kummastusta. Rotkirchin mukaan vauvojen puute lähipiirissä aiheuttaa sen, että nuoret aikuiset eivät saa positiivista esimerkkiä esimerkiksi opiskelun ja perhearjen yhdistämisestä.

– Meillä vallitsee kulttuuri, jossa kaiken pitää olla valmiina ennen perheen perustamista. Ensin opiskellaan, hankitaan jalansijaa työelämästä, matkustellaan, hoidetaan parisuhdetta ja vasta sitten lapset.

Varhaiseen vanhemmuuteen myös liitetään usein negatiivisia mielikuvia, kuten epävarmoja parisuhteita, vahinkovauvoja ja alempia sosiaaliluokkia, Rotkirch sanoo.

Joka toinen lapsi on kasvanut perheessä, jossa on monta sisarusta. Anna Rotkirch

Vääräsmäki kertoo, että yllättävän usein näyttää olevan niin, että nuorilla äideillä on itselläänkin nuoret äidit ja vanhempien äitien lapset saavat omat lapsensa myös vanhempina. Vanhemmaksi tulemisen ikä näyttäisi siis periytyvän.

Rotkirchin mukaan on hämmentävää, kuinka yksimielisiä nykynuoret ovat perheen perustamisesta. Ihanne kahden lapsen ydinperheestä elää vahvana. Väestöliitto haastatteli nuoria viime vuonna ilmestyneeseen perhebarometriin.

– Olisi hyvä jos nuoret näkisivät erilaisia tapoja tulla vanhemmiksi ja erilaisia tapoja yhdistää vanhemmuutta muuhun elämään.

Myös Riikka Toivanen on huomannut, että vaikka lapsia toivottaisiin, niiden hankintaa ei saada sovitettua mihinkään koloon. Haetaan optimiaikaa, jota ei ehkä koskaan tule.

Lapset keskittyvät suurperheisiin

Sosiaalinen esimerkki selittää myös sitä, miksi osassa Suomea lapsia syntyy yhä runsaasti. Tilastokeskuksen väestön ennakkotilaston mukaan (siirryt toiseen palveluun) (Tilastokeskus) syntyvyys on kuolleisuutta suurempaa vain Uudenmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella.

Lestadiolaisten isot perheet näkyvät varsinkin kesäisin järjestettävillä suviseuroilla. Kati Jurkko / Yle

Pohjanmaan isoja syntyvyyslukuja perustellaan lestadiolaisten suurperheiden isolla määrällä. Pohjanmaalla on kuitenkin selvästi korkeampia syntyvyyslukuja myös muiden kuin lestadiolaisten perheissä. Näillä on iso merkitys myös koko maan syntyvyyden kannalta. Iso osa suomalaisista lapsista on lähtöisin Pohjanmaan suurista perheistä, Rotkirch sanoo.

– Lapset keskittyvät suurperheisiin. Joka toinen lapsi on kasvanut perheessä, jossa on monta sisarusta.

Tilastokeskuksen mukaan Suomeen syntyi viime vuonna vähän yli 50 000 lasta.

Suomen suurperheiden iso osuus on Euroopan mittakaavalla poikkeuksellista. Rotkirch ennakoi, että isojen perheiden määrä saattaa kuitenkin olla häviämässä syntyvyyden laskun myötä. Kun yhä harvempi hankkii lapsia alle kolmekymppisenä, niin se tarkoittaa että yhä harvempi ehtii hankkia suurperhettä, Rotkirch toteaa.

Pienen perheen ihanne voimistuu

Väestöliiton perhebarometrin mukaan (siirryt toiseen palveluun)(Väestöliitto) pienen perheen ihanne näyttää voimistuneen. Myös yhä useampi jää lapsettomaksi omasta tahdostaan. Tämän ei kuitenkaan uskota ruokkivan lapsettomuutta.

Rotkirchin mukaan suomalaisten ongelma ei ole se, että he eivät haluaisi lapsia, vaan se, etteivät toiveet ja toteutunut lapsiluku täsmää. Iso osa suomalaisista jää haluamattaan lapsettomiksi.

– On todennäköistä, että meillä tulee olemaan paljon ihmisiä, jotka olisivat halunneet saada lapsen, mutta eivät sitä saa.

Tarvittaisiin ihan normaaleja, onnistuneita esimerkkejä tavallisesta perhe-elämästä. Anna Rotkirch

Myöskään Toivanen ei usko, että lapsettomuudesta tulisi ihannoitava malli. Monet pariskunnat toivovat lasta, mutta itseään suojellakseen saattavat antaa ymmärtää, ettei asia koske heitä. Taustalla voi olla jo käytyjä lapsettomuushoitoja, eikä asiasta haluta välttämättä puhua muille, Toivanen sanoo.

Vauvoista puhutaan rumasti

Toivasen mukaan nuorena vanhemmaksi tulemista ei tueta riittävästi. Yleinen keskustelu lapsiperheistä on negatiivissävytteistä, puhutaan ruuhkavuosista ja kiireestä, ei lasten tuomasta ilosta, Toivanen sanoo.

Rotkirchin mukaan puhe on jopa inhorealistista. Vauvoista ja lapsista puhutaan julkisuudessa jopa ilkeästi ja rumasti, tavalla jota ei käytetä muista ihmisistä puhumiseen. Rotkirchin mukaan julkisuudesta puuttuvat tarinat tavallisesta onnistuneesta perhe-elämästä.

– Tarvittaisiin ihan normaaleja, onnistuneita esimerkkejä tavallisesta perhe-elämästä, joka ei ole sitä puhdasta helvettiä.

Rotkirchin mukaan media heijastaa lapsettomuuden ja pidentynen nuoruuden ihannointia. On makeaa tehdä asioita, olla riippumaton, voida tehdä mitä vaan milloin vaan.

Joskus päätös perheen perustamisesta voi saada alkunsa yllättävästäkin asiasta. Rotkirchin mukaan tutkimuksista on käynyt ilmi, että esimerkiksi perhepiirissä sattunut kuolema voi vaikuttaa lisääntymishaluun. Tuolloin ihmiselle voi herätä vahvoja ajatuksia elämästä ja kuolemasta ja syntyä halu saada oma lapsi.

– Sen on huomattu suosivan lisääntymistä.

Lasten saaminen myöhemmällä iällä ei ole pelkästään huono kehityssuunta. Aikuisena lapsensa saavat ovat varsin valmiita vanhemmuuteen; jos ja kun sen aika koittaa, Rotkirch korostaa.