Moni saa minimipalkan eikä senttiäkään enempää – Yle selvitti lastentarhanopettajien palkat 15 suuressa kaupungissa

Kaupungit eivät kilpaile lastentarhanopettajien saamisesta palkoilla, vaikka alan ammattilaisista on pulaa isossa osassa maata (siirryt toiseen palveluun).

Yle selvitti, minkä verran palkkaa suurimmat kaupungit pääkaupunkiseudun ulkopuolella maksavat lastentarhanopettajilleen. Kahdeksan viidestätoista kaupungista maksaa peruspalkkaa kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaiset 2 304,88 euroa kuussa eikä senttiäkään enempää.

Kuukausiansioita kasvattavat myös erilaiset peruspalkan päälle maksettavat lisät, jotka riippuvat työn vaativuudesta. Lisiä voi saada vuorotyöstä, kokemuksesta ja esi- tai erityisopettajan vastuusta. Esimerkiksi Jyväskylässä korkein tehtäväkohtainen palkka on 2 663,87 euroa kuussa.

Tällaisia palkkoja kunnat maksavat palveluksessaan oleville lastentarhanopettajille. Näiden kaupunkien lisäksi Turku vastasi Ylen kyselyyn, mutta antoi peruspalkan sijaan lastentarhanopettajien keskiansion, joka on kaupungissa 2 325 euroa. Yle Uutisgrafiikka

Lastentarhanopettajien palkkaus nousi keskusteluun, kun Yle kertoi maanantaina pääkaupunkiseudun kuntien sopineen keskenään, että palkoilla ei kilpailla. Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa tehtäväkohtaiset palkat ovat 2 350–2 379 euroa.

Vastaavaa herrasmiessopimusta ei ole olemassa muualla ainakaan niiden 15 kaupungin varhaiskasvatuksesta vastaavien mukaan, joita tätä juttua varten on haastateltu. Tälle on useitakin syitä.

Esimerkiksi Oulussa ja Turussa koulutetaan lastentarhanopettajia, ja päteviä hakijoita on siksi suhteellisen hyvin tarjolla verrattuna Helsingin, Vantaan ja Espoon tilanteeseen. Toisaalta maakuntakeskusten ei yleensä muutenkaan tarvitse kilpailla tekijöistä rahalla pienempien ympäryskuntiensa kanssa. Lisäksi kyse on rahasta.

– [Rovaniemellä] ei ole ollut mahdollisuutta lähteä kilpailemaan palkoilla, vaikka pätevistä lastentarhanopettajista onkin ollut pulaa, kuvaa palvelualuepäällikkö Tarja Kuoksa Rovaniemen kaupungilta.

Ero muihin kunta-alan palkkoihin on kasvanut entisestään

Korkeakoulutettujen lastentarhanopettajien palkkakuopasta (siirryt toiseen palveluun) on puhuttu jo pitkään eikä tilanne ole ainakaan parantunut suhteessa muiden kunta-alalla työskentelevien palkkoihin.

Esimerkiksi vuonna 2008 lastentarhanopettajien peruspalkat olivat keskimäärin 6,6 prosenttia jäljessä kunta-alan muista palkoista. Vuonna 2016 ero oli venähtänyt 7,2 prosenttiin. Ja kun puhutaan kokonaisansiosta, ero on vielä tuntuvasti suurempi. Luvut ovat peräisin Tilastokeskuksen kunta-alan palkkatilastoista.

Palkkausjärjestelmä ei ole enää uskottava, sitä ei voi kokea oikeudenmukaiseksi eikä se meidän mielestä toimi. Timo Mäki

Lastentarhanopettajia parempaa peruspalkkaa saivat vuonna 2016 muun muassa kirjastonhoitajat, fysioterapeutit, tiedottajat ja lvi-tarkastajat. Heitä huonompi palkka oli muun muassa siivoojilla, huoltomiehillä, palomiehillä ja etuuskäsittelijöillä.

Lisäksi opettajien ammattijärjestö OAJ on pyrkinyt tuomaan esiin sitä, että lastentarhanopettajan työn vaativuus on kasvanut erityisesti varhaiskasvatuslain muututtua. Opettajien vastuulla on liiton mukaan aiempaa enemmän kehittämis-, suunnittelu- ja arviointitehtäviä.

– Palkkausjärjestelmä ei ole enää uskottava, sitä ei voi kokea oikeudenmukaiseksi eikä se meidän mielestä toimi, OAJ:n Timo Mäki sanoo.

Vertailun kovinta peruspalkkaa maksaa Seinäjoki

Kuntien varhaiskasvatuksessa on huomattu, miten tiukassa lastentarhanopettajien palkkojen nostaminen on. Esimerkiksi Kuopiossa varhaiskasvatuspalvelut yrittivät saada tämän vuoden budjettiin palkankorotusta opettajille, mutta esitys jäi punakynän alle.

Lahdessa puolestaan yritettiin kuntaliitoksen yhteydessä saada kaikille lastentarhanopettajille sama peruspalkka kuin liitoskunta Nastolassa. Se olisi tarkoittanut lahtelaisille yli 70 euron korotusta peruspalkkaan. Sekään korotus ei kuitenkaan toteutunut. Lastentarhanopettajat saavat edelleen Lahdessa matalampaa peruspalkkaa kuin naapurikunnissa.

TES-neuvotteluissa irtioton tekeminen on äärimmäisen vaikeaa, koska kaikki vahtii kaikkia. Timo Mäki

OAJ:n Pohjois-Savon alueasiamies Pekka Sutisen mukaan lastentarhanopettajien tasaisen palkkatason taustalla ei olekaan kunnissa mikään herrasmiessopimus, vaan "palkkajumi".

– Kunnissa täytyisi herätä asiaan. Se vaatii omaa rahaa. TES-neuvotteluissa, jossa neuvotellaan koko sopimuksesta, irtioton tekeminen on äärimmäisen vaikeaa, koska kaikki vahtii kaikkia, OAJ:n Timo Mäki sanoo.

Ylen selvitykseen kuuluneissa 15 kunnassa parasta peruspalkkaa maksaa lastentarhanopettajilleen Seinäjoen kaupunki. Siellä peruspalkka on 2 371,78 euroa, eli vähän alle 70 euroa minimipalkkaa enemmän. Toisin sanoen palkkaus on samalla tasolla kuin pääkaupunkiseudulla, jossa elinkustannukset ovat reippaasti korkeammat ja jossa lastentarhanopettajista on huutava pula (siirryt toiseen palveluun).

– Jos Seinäjoella olisi näin suuri vajaus, me varmaan miettisimme, mikä vaikutus palkkauksella voisi olla houkuttelevuuteen, varhaiskasvatusjohtaja Aija-Marita Näsänen miettii.

Toisaalta Näsänen huomauttaa, että varhaiskasvatuksessa työskentelee niin suuri määrä ihmisiä, että palkankorotuksilla olisi iso vaikutus kunnan talouteen. Tämänkin vuoksi palkkojen nostaminen on aina vaikea päätös.

Yle kysyi 17 kaupungista eri puolilta Suomea, millaista peruspalkkaa ne maksavat lastentarhanopettajilleen. Lisäksi kysyimme, kilpaillaanko lastentarhanopettajien palkalla ja onko kunnissa pääkaupunkiseudun kuntien kaltaisia "herrasmiessopimuksia" palkkakilpailun hillitsemiseksi. Vastaukset saatiin 15 kaupungista. __Salosta vastausta ei saatu. Turusta kaupunki vastasi kertomalla lastentarhanopettajien keskiansion, ei peruspalkkaa.

Korjaus 7.3.18 kello 17.24: Jutussa ollut grafiikka on vaihdettu. Jutussa alun perin olleessa grafiikassa oli Turun kaupungin kohdalla lastentarhanopettajien keskiansio, ei peruspalkka, kuten muiden kaupunkien kohdalla. Turusta ei ole saatu tietoa lastentarhanopettajien peruspalkasta. Grafiikkaan on sen sijaan lisätty Vaasan tiedot, jotka saimme jutun julkaisun jälkeen.