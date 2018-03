Voimanoston ennätysmies halusi pelastaa nuoret syrjäytymiseltä, vei heidät salille – "Muutti mun elämän ihan kokonaan"

Korvakuulokkeissa pauhaa Motörhead. Tangossa on raakaa rautaa 355,5 kiloa.

Voimanostaja Jari Saario, 33, vetää äänekkäästi henkeä sisään, levittää jalat laajaan haara-asentoon ja tarttuu ristiotteella kiinni tangosta; nopea veto ja karjaisu. Tanko taipuu kaarelle kovasta painosta ja kohoaa ilmaan.

– Tässä, ota isästäs mallia, Saario virnistää vieressä seisovalle Jasu Piibe Parttille.

Jarilla on hallussaan klassisen voimanoston yli 120-kiloisten Suomen ennätys yhteistuloksella 892,5 kiloa. Treeneissä maastavedossa nousi 355,5 kiloa. Matti Myller / Yle

Piibe Partti on toinen niistä kahdesta nuoresta, jotka ovat olleet voimanostaja Jari Saarion harjoitteluringissä viimeisen muutaman kuukauden aikana. Tarkoitus on saada otetta elämästä voimaharjoittelun avulla. Mukaan tulee pian vielä pari muuta nuorta.

Vartijan työssä näen paljon nuoria, jotka valittavat ettei ole mitään tekemistä. Jari Saario

Tarina alkoi, kun Saario laittoi viime syksynä ilmoituksen Facebookin Puskaradio Kuopio -ryhmään. Siellä hän tarjoutui antamaan ilmaiseksi harjoitteluapua syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, jotka ovat kiinnostuneita voimaharjoittelusta.

– Olin miettinyt jo pitemmän aikaa, miten auttaa nuoria. Vartijan työssä näen paljon nuoria ja ne valittavat, että ei ole mitään tekemistä, eikä ketään kenen kanssa tehdä.

Kiinnostus yllätti Saarion. Hän sai viestejä kymmeniltä nuorilta. Yksi heistä oli 21-vuotias Jasu Piibe Partti.

Jasu tekee maastavetoja jo nelosen sarjassa 110 kiloa. Matti Myller / Yle

Voimanostoharjoitukset muuttivat elämän

Piibe Partti kertoo olleensa pitkään sairaslomalla opinnoista ja kärsineensä pahasta unettomuudesta. Elämänhallinta oli hukassa. Sitten eräänä yönä, kun hän pelasi ja valvoi, silmiin sattui Saarion Facebook-postaus.

– Ajattelin, miten hieno homma, että joku oikeasti tekee jotakin nuorten eteen. Nuorille on liian vähän tekemistä ja ne tekee tyhmiä juttuja vain sen takia, ettei ole mitään mitä tehdä, Piibe Partti harmittelee.

Tämä muutti mun elämän ihan kokonaan. Jasu Piibe Partti

Piibe Partti on harrastanut liikuntaa paljon lapsena, mutta murrosiässä liikkuminen loppui kokonaan ja sen jälkeen alkoi myös paino nousta. Terveemmät elämäntavat ja säännöllinen liikkuminen ovat olleet mielessä, mutta yksin on ollut vaikea alkaa tehdä mitään oman kunnon eteen.

– Ei ihminen voi kauaa elää silleen, ettei tee mitään. Jos ei pääse elämään kiinni, ei siinäkään ole mitään järkeä, Piibe Partti pohtii omaa liikkumattomuuttaan.

Nyt Saarion opastuksella hän on tehnyt joulukuusta lähtien voimanostoharjoituksia kolme kertaa viikossa ja elämä on alkanut maistua aivan eri tavalla.

Tapaamisissa Saario ei leiki nuoriso-ohjaajaa tai psykologia. Hän auttaa nuoria harjoittelemaan. Joka tapauksessa se toimii: Piibe Partti kertoo saaneensa arkirutiineja ja tasapainoa päivittäiseen tekemiseensä. Myös terveysongelmat ovat loppuneet.

– Kun tänne pääsi, tajusin että yksinään ei olisi tullut mitään. Voisin melkein väittää, että tämä on parempaa kuin yhdenkään personal trainerin kanssa. Tämä muutti mun elämän ihan kokonaan. Ennen saatoin valvoa kolme vuorokautta putkeen, nyt en valvo ollenkaan, hän kuvailee harjoittelun mukanaan tuomia myönteisiä vaikutuksia.

Matti Myller / Yle

Treeniohjelma on tiukka

Jasu Piibe Partti asettaa paksun voimanostovyön kiinni vyötäisilleen ja hieroo käsiinsä valkoista magnesiumjauhetta.

Klassisen voimanoston Suomen ennätysmies Jari Saario seuraa rauhallisesti vieressä ja kehottaa aluksi tekemään kolmen maastavedon sarjan. Tangossa on 75 kiloa. Treeniohjelmaan kuuluu maastavetoa, jalkakyykkyä ja penkkipunnerrusta sekä apuliikkeinä salitreeniä.

– Alussa käydään tarkasti tekniikkaa läpi. Jari neuvoo ja tsemppaa älyttömän hyvin. Parasta on, että saa konkreettisen avun, että lähtee sujumaan, Piibe Partti kehuu Saarion tukea.

Jari Saario puolestaan myös kehuu suojattinsa motivaatiota ja taitoja.

– Ei mennyt varmaan kuin 3–4 viikkoa, kun Jasu oli aloittanut harjoittelun, se veti jo 110 kilolla nelosen sarjan. Uskon, ettei mene kauan, että 150 on rikki. Naiselle se on jo kova tulos.

Molemmat vetävät tiukan treenin. Välissä Jari Saario lisää painoja tankoon omaa suoritustaan varten, mutta ennättää myös neuvoa ja kannustaa Jasu Piibe Parttin suoritusta. Saario kilpailee viikonloppuna SM-kisoissa.

Yhtä jos pystyy auttamaan, se on jo paljon. Se on sydämen asia. Jari Saario

Matti Myller / Yle

– Mukavalta tuntuu, että on voinut jotakin auttaa. Ei tässä elämässä muuten kuitenkaan paljon pysty muita ihmisiä auttamaan, niin edes yhtä jos pystyy, se on jo paljon. Se on sydämen asia. Sitä on nähnyt niin paljon ja mitä nuoret puhuu ja sanoo ja mihin nykymaailma on menossa, siksi tahtoo auttaa.

Saario ja Piibe Partti heittävät toisilleen nyrkkitervehdyksen. Molemmat ovat saavuttaneet jotakin tärkeää – ei vain näissä treeneissä, vaan elämässään.