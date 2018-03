Valtatie 21: Äijäjoen silta on avattu taas liikenteelle Enontekiöllä

Lappi

Liikennevirasto kertoo Twitter-tilillään, että Enontekiöllä kunnostettava Äijäjoen silta on avattu taas liikenteelle. Silta on vielä keskeneräinen, mutta sitä ei tarvitse enää ohittaa kiertotien kautta.

Liikennevirasto korostaa, että sillalla on voimassa toistaiseksi alhainen nopeusrajoitus eli 30 km/h.

