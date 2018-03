Nuorisosäätiön johtaja sai satoja tuhansia euroja veroparatiisiyhtiöiltä – poliisi selvittää, onko kyse lahjonnasta

Veropetosepäilyt käynnistivät Suomen oloissa poikkeuksellisen tutkinnan, johon liittyy keskustavaikuttajia ja liikemiehiä. Poliisi epäilee, että lahtelainen rakennusliike on siirtänyt miljoonia euroja rahaa ulkomaille tekaistujen konsulttipalkkioiden avulla.

Poliisi haluaa selvittää liittyykö miljoonien eurojen arvoiseen kuittikauppaepäilyyn myös lahjusten maksua. Samalla selvitetään, onko lahtelainen rakennusliike Salpausselän Rakentajat järjestänyt satojen tuhansien eurojen maksuja keskustataustaisen Nuorisosäätiön johtajan Perttu Nousiaisen tilille.

Poliisia kiinnostavat myös suuret lainat, joita Nousiaisen sekä Nuorisosäätiön asiamiehen Aki Haaron yhtiöt ovat saaneet virolaisilta pöytälaatikkoyhtiöiltä. Poliisi haluaa selvyyden siitä, mistä lainarahat ovat alun perin peräisin.

Erikoinen rahaliikenne nousi esille, kun poliisi alkoi tutkia tapausta, jossa Salpausselän Rakentajien johtajia epäillään törkeistä veropetoksista ja törkeistä kirjanpitorikoksista. Tutkintapyynnön asiassa teki verohallinto (siirryt toiseen palveluun).

Perttu Nousiainen kiistää tietävänsä koko asiasta mitään.

Entiset keskustanuoret johtavat säätiötä Nuorisosäätiön toimitusjohtaja ja asiamies Aki Haaro on keskustan entinen hallintopäällikkö. Hän toimi 2000-luvun alussa keskustanuorten talousvastaavana.

Haaro sai vuonna 2013 tuomion luottamusaseman väärinkäytöstä. Tapaus liiittyi (vaalirahakohuun) ja Nuorisosäätiön jakamiin tukiin keskustalaisille poliitikoille.

Nuorisosäätiön hallituksen puheenjohtaja Perttu Nousiainen toimi 2000-luvun alussa keskustanuorten puheenjohtajana sekä muun muassa Kuopion kaupunginhallituksen puheenjohtajana.

Nousiainen on toiminut tai toimii vastuutehtävissä myös monissa keskustalaisissa säätiöissä tai yhdistyksissä.

Miksi rakennusliike maksoi miljoonia virolaisyhtiöille?

Salpausselän Rakentajat on poliisin tutkimusten mukaan maksanut miljoonia euroja konsulttipalkkioita virolaisille pöytälaatikkoyhtiöille. Poliisi selvittää, ovatko laskut tekaistuja eli onko laskujen perusteena käytettyjä konsulttitöitä todellisuudessa tehty.

Konsulttipalkkioita on maksettu Viroon yhtiöille, jotka ovat suomalaisen liikemiehen Arto Aution omistamia tai johtamia. Autiolla on eri yritystensä kautta myös muita yhteyksiä sekä Nuorisosäätiöön että Salpausselän Rakentajiin. Autio välitti asianajajansa kautta tiedon Ylelle, ettei hän anna haastattelua.

Virolaisista yhtiöistä rahoja on siirretty ainakin kahteen suuntaan: lainoina Nuorisosäätiön asiamiehen Aki Haaron ja puheenjohtaja Perttu Nousiaisen yrityksille sekä veroparatiisiyhtiöihin. Samoista veroparatiisiyhtiöistä puolestaan on tehty satojen tuhansien eurojen rahasiirtoja Nousiaisen tilille.

Yle Uutisgrafiikka

Säätiön johtajille “pelastuspaketti” Virosta

Poikkeuksellisen vyyhdin juuret löytyvät syrjäisestä Runnin Kylpylästä.

Haaro ja Nousiainen omistivat Iisalmessa sijaitsevan kylpylän vuosina 2012–2015.

Nuorisosäätiön johtajien liiketoimet sujuivat surkeasti. Heidän kaksi kylpylätoimintaa pyörittävää yhtiötään ajautuivat taloudellisiin vaikeuksiin. Vuonna 2014 verottaja oli jo hakemassa toista yhtiöistä konkurssiin maksamattomien velkojen takia. Säätiön johtajat saivat kuitenkin “pelastuspaketin”, joka tuli Virosta.

Nuorisosäätiön luottorakentaja Rikostutkinnan keskiössä oleva Salpausselän Rakentajat on osa viime vuosina voimakkaasti kasvanutta SSR-konsernia.

Kasvua on ollut edesauttamassa Nuorisosäätiö, joka on tilannut useita suuria urakoita SSR-konsernilta.

Yle on kertonut myös säätiön ja rakennusliikkeen johtajien tiiviistä väleistä. Perttu Nousiainen ja SSR:n pääomistaja Mika Wilenius ovat tehneet esimerkiksi yhteisiä ulkomaanmatkoja.

SSR suurin omistaja on Mika Wilenius. Hän omistaa rakennusalan konsernista 51 prosenttia.

Tutkinnassa on selvinnyt, että kaksi virolaista pöytälaatikkoyhtiötä on myöntänyt useiden satojen tuhansien eurojen lainat Haaron ja Nousiaisen yhtiöille. Yhtiöt ovat samoja, joille Salpausselän Rakentajat on maksanut tekaistuksi epäiltyjä konsulttipalkkioita.

Kokonaisuudesta herää perusteltu kysymys: pelastettiinko säätiön johtajien bisnekset rahoilla, jotka ovat peräisin Nuorisosäätiön luottorakennuttajalta?

Rahavirrat säätiön johtajille tulevat samoihin aikoihin kun Nuorisosäätiö alkoi tehdä kiinteistökauppoja SSR-konsernin kanssa ja ohjata tälle suuria urakoita.

Nousiainen kiistää kaiken

Perttu Nousiainen kiistää Ylen haastattelussa saaneensa rahavirtoja tai lainoja virolaisilta ja veroparatiisiin rekisteröidyiltä yhtiöiltä.

“En tiedä mitään tällaisesta. Kuulen asiasta ensimmäisen kerran, eikä siinä ole mitään totuuspohjaa”, Nousiainen sanoo.

Et ole siis saanut satoja tuhansia euroja tilillesi?

“Ei, ei. Tällä ei ole minkäänlaista kokonaisuuden kannalta totuuspohjaa”, Nousiainen sanoo. Nousiaisen mukaan poliisi ei ole myöskään kuulustellut häntä tutkinnan tiimoilta.

Aki Haaroa ei halunnut kommentoida asiaa Ylelle.

Poliisi ei halunnut kommentoinut tapausta Ylelle, koska esitutkinta ja asian selvittely ovat vielä kesken.

Tästä linkistä voit lukea, kuinka rikostutkinnan solmukohta löytyy Virosta.