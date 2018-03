Saariston lasten koulumatkasta tuli harvinaista herkkua – "Ilmatyynyaluksessa hauskinta on nopea kyyti, nyt saa nukkuakin pitempään"

Kemiönsaari

Yrittäjä Niklas Löfberg saapuu Taalintehtaan rantaan autolla ja kävelee kuutamossa kohti ilmatyynyalusta. Taalintehdas on osa kaksikielistä Kemiönsaaren saaristokuntaa Varsinais-Suomessa.

Kello on noin puoli seitsemän. Hän hakee koululaisia kahdesta saaresta. Tällä kertaa mukaan on tulossa viisi lasta ja yksi aikuinen eli äiti, joka menee töihin päiväkotiin.

Ilmatyynyalus hyrähtää käyntiin ja matka alkaa. Kohta taivaanrannan punaa nouseva aurinko, ja Löfberg ohjaa alustaan sitä kohti. Ilmatyynykuljetuksia tehdään näillä jäillä kolmatta viikkoa.

Yrittäjä Niklas Löfberg kuljettaa ilmatyynyalusta. Minna Rosvall / Yle

– Viime viikolla oli kymmenen henkeä mukana. Se on suurin määrä, mitä alukseen voi ottaa. Nyt on vähemmän, sillä tällä viikolla monet liikkuvat jo omilla autoillaan ja kelkoillaan.

Niklas Löfberg kertoo, että ilmatyynyalus on turvallinen. Se kulkee sekä jäällä että vedessä.

– Railoja pitää aina varoa, niitä on matkalla reilusti. Huonosti käy, jos on kolmekymmentä solmua lasissa ja ajaa suoraan railoon. Siihen se matka sitten tyssää, pohtii Löfberg.

Romanin perhe saa herätä nyt myöhemmin

Desiré, Anton ja Lucas Roman hyppäävät ilmatyynyaluksen kyytiin Stora Ängesjön rannasta. Ilmeet ovat iloiset, sillä ilmatyynyaluksen ansiosta perhe saa nukkua pitempään kuin tavallisesti.

– Matkaa meiltä Taalintehtaalle on seitsemän kilometriä. Yleensä kuljemme yhteysaluksella. Lähtö on silloin kello kuusi, ja Taalintehtaalla olemme kello kahdeksalta. Ilmatyynyaluksella matka kestää vain puoli tuntia.

Pojat hihkuvat innosta, kun Niklas Löfberg laittaa ilmatyynyalukseen vauhtia.

– Hauskinta on, kun kyyti on nopea. On kivaa, kun on jäätä. Sen päällä voi kävelläkin, kertoo Anton Roman.

Meille ei autolla pääse jäätietä, sillä saaremme ympärillä on niin paljon virtauksia. Desiré Roman

Eteen tulee saarten välinen kapea osuus, ja Niklas Löfberg kertoo, että nyt tulee tiukka paikka. Hän tarkkailee erityisesti, että tuulta ottava alus pysyy ohjauksessa. Tälläkin kertaa selvittiin hyvin.

Tunnelma matkustajien joukossa tiivistyy, kun ilmatyynyaluksen vieressä porhaltaa henkilöauto. Se jää pian taakse, ja vasta siinä huomaa, miten nopeasti alus oikeasti kulkee. Noin 12 kilometrin matka sujahtaa hetkessä.

– Minä näin kaksi autoa tällä reissulla, ilmoittaa Anton Roman.

Desiré Roman kertoi yllättyneensä jääkannen nopeasta vahvistumisesta.

– En uskonut, että vielä tulisi talvi, mutta sitten se tulikin äkkiä. Saaristolaiset, jotka pääsevät liikkumaan autolla, kyllä kulkevat niillä. Meille ei autolla pääse jäätietä pitkin, sillä saaremme ympärillä on niin paljon virtauksia, kertoo Desiré Roman.

Perheen isä kulkee töihin alkumatkan moottorikelkalla ja loppumatkan autolla.

Kelirikkoaikaan saaristoasuminen on haastavaa

Yrittäjä Niklas Löfberg arvioi, että hän pystyy liikennöimään ilmatyynyaluksella vielä noin kuukauden. Nyt on parhaat hetket liikkua jäällä.

– Jäät (siirryt toiseen palveluun)pysyvät hyvinä vielä pari viikkoa. Ensi viikoksi on luvattu lämmintä säätä, jopa vesisadetta. Sitten merivesi alkaa nousta. Nyt se on tosi alhaalla, noin -50 senttiä (siirryt toiseen palveluun). Kun vesi nousee normaaliin tasoon, loppuu autolla liikkuminen siihen. Autolla ei enää pääse jäälle, kun vesi nousee rannalla jään päälle, kertoo Löfberg.

Annika Holmbom / Yle

Taalintehtaan ympäristön saaristo on pirstaleista, kaunista maisemaa. Saarissa näkyy paljon asumuksia. Niklas kertoo, että väkimäärä on lisääntynyt huomattavasti muutaman vuoden aikana.

Löfberg on ajanut yhteysliikennettä veneellä ja ilmatyynyaluksella vuodesta 2011.

– Aloittaessani oli yksi koululainen. Nyt heidän määränsä on lisääntynyt selvästi, kertoo Löfberg.

Tänä vuonna on ollut jo kuukausi kelirikkoa, ja keväällä se kestää taas pari viikkoa. Niklas Löfberg

Varsinkin kelirikkoaikaan liikkuminen saaristossa on haastavaa.

– Tänä vuonna on ollut jo kuukausi kelirikkoa, ja keväällä se kestää taas pari viikkoa. Nyt liikkuminen ei ole ongelmallista, kun pääsee autolla ja kelkalla, kertoo Löfberg.

Ihailemme vielä hetken upeaa jääkenttää ja aurinkoa, joka on noussut jo kokonaan. Pakkasta on sopivasti vähän alla kymmenen astetta.

Niklas Löfbergillä on iltapäivällä edessään toinen reissu. Silloin sama ryhmä kuljetetaan takaisin kotiin. Näinä päivinä koululaisilla on iltapäivälläkin tavallista enemmän aikaa olla kotona – kiitos nopean ilmatyynyaluksen.

