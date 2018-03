Potilasturvallisuus vaarassa – tietojärjestelmästä löytyi taas vika Päijät-Hämeessä

Virheen vuoksi yli 1 200 vuodeosastoilla ja kotihoidossa olevaa potilasta on saanut väärän lääkelistan. Hyvinvointiyhtymä vaatii Tieto Oyj:tä vastuuseen Lifecare-järjestelmän virheistä.

Potilastietojärjestelmässä havaittu virhe uhkaa potilasturvallisuutta Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alueella. Lifecare-järjestelmästä löydetty kriittinen virhe vaikuttaa vuodeoastojen ja kotihoidon potilaille laadittaviin lääkelistoihin.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimialajohtaja Juhani Sand pitää tilannetta äärimmäisen vakavana.

– Lääkityksen virheet ovat niin kriittinen potilasturvallisuutta vaarantava haitta, että sen korjaamiseksi on löydyttävä Tiedolta pikaisesti ratkaisu.

Kun asiakkaan resepti uusitaan, sama lääke voi tulostua lääkelistaan useampaan kertaan tai valmiste voi vaihtua kokonaan toiseen lääkkeeseen. Vika havaittiin tiistai-iltana.

– Erityisen suuri riski on potilailla vuodeosastoilla ja kotihoidossa, jossa lääkitystä toteutaan lääkelistan perusteella, kuvaa toimialajohtaja ongelmaa.

Sandin tiedossa ei ole vielä tilanteita, joissa kenenkään terveys tai henki olisi ollut vaarassa järjestelmävirheen vuoksi. Apteekista lääkkeitä haettaessa vaaraa ei pitäisi olla, vaikka resepti olisi juuri uusittu.

– Tässä tilanteessa kaikkien pitää olla erityisen tarkkana, niin potilaiden kuin toimijoiden. Apteekissa asiat pitäisi mennä oikein, koska Tieto Oyj:n mukaan Reseptikeskukseen ja sitä kautta apteekkiin lähtee oikeat tiedot, tarkentaa Sand.

Viime perjantaina samasta järjestelmästä löytyi vika, jonka vuoksi apteekista oli annettu vääriä lääkkeitä asiakkaille.

Lääkitystietojen läpikäynti ja korjaaminen on jo aloitettu Tiedolta saadun potilaslistan avulla. Henkilökuntaa on ohjeistettu tarkistamaan asiakkaiden lääkitykset erityisen huolellisesti.

Valviraa informoitu – Tietoa vaaditaan vastuuseen

Hyvinvointiyhtymä on ollut yhteydessä myös sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valviraan ja virastoon on tehty vaaratilanneilmoitus.

Jos asiakas huomaa virheen omissa lääketiedoissaan, häntä pyydetään ottamaan yhteyttä lääkkeen määränneeseen yksikköön.

Hyvinvointiyhtymän hallitus on pyytänyt seuraavaan kokoukseensa perusteellista selvitystä Lifecaren toimintahäiriöistä ja tilanteen korjaamiseksi suunnitelluista toimenpiteistä.

Hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Skinnari (sd.) on kutsunut koolle myös Tiedon ylimmän johdon. Hän toteaa, että Lifecaren aiheuttamat ongelmat potilasturvallisuudelle ovat niin vakavia, että Tiedon tulee kantaa asiassa vastuunsa selittelyn sijaan.

Myös Sandin mukaan jatkuvat ongelmat Lifecare-järjestelmässä ovat syöneet luottamusta.

– Järjestelmätoimittajalla on tilanteen vakavuus tiedossa. He tekevät varmasti kaikkensa, mutta paljon tässä on vielä työtä.