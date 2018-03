Nuorten lääkäreiden asiaton kohtelu puhuttaa alan opiskelijoita – Tyksin sairaalajohtajan mielestä "asia on aika vanha"

Nuorten lääkäreiden kertomukset epäasiallisesta kohtelusta työpaikoilla puhuttavat myös alan opiskelijoita.

Kolme Turun yliopiston lääketieteen opiskelijaa kertoo asiasta ajatuksiaan ja kokemuksiaan. Heille aihe on joko kokonaan uusi ja tuntematon, tai sitten siitä on vain vähän kokemusta.

Aleksi Vihanto, viides vuosikurssi

Aleksi Vihanto. Carolus Manninen / Yle

"Olen ollut jo alan kesätöissä, mutta tämä aihe tuli kyllä uutena. Omat kokemukseni rajoittuvat yksittäistapauksiin, joissa on esimerkiksi saatettu sanoa tylysti. Mitään systemaattista syrjintää en ole kokenut.

Kandien keskuudessa tiedetään ehkä joitain henkilöitä, jotka eivät kovin suopeasti suhtaudu tyhmiin kysymyksiin.

Ymmärrän, että herkälle ihmiselle tämä saattaa olla vakava asia. Itse en näe tätä ongelmana, vaikka olen kyllä jotain kokenut vanhemmalta lääkäriltä.

Ala vaatii suuren tietomäärän hallintaa eikä kukaan voi olla täysin valmis valmistuttuaan. Vastavalmistunut lääkäri tarvitsee ehdottomasti ohjausta. Jos se on huonoa, niin en ihmettele, jos se heijastuu mielenterveyteen tai jaksamiseen.

Olen vähän skeptinen, voitaisiinko ongelmaa ratkaista lisäämällä johtamiskoulutusta."

Melina Issakoff, neljäs vuosikurssi

Melina Issakoff. Carolus Manninen / Yle

"Tottakai tämä aihe on puhuttanut. Omalle kohdalle ei kuitenkaan ole osunut asiatonta kohtelua. Ehkä nyt tulee sitten pohdittua etukäteen, miten toimisin, jos niin tapahtuisi.

Lähtisin kyllä itse heti puhumaan asioista, enkä hyväksyisi hiljaisesti.

Mielestäni johtamiskoulutukselle on enemmän tarvetta."

Erno Lalli, neljäs vuosikurssi

Erno Lalli. Carolus Manninen / Yle

"En koe, että nuorten lääkäreiden huono kohtelu olisi mikään suuri ongelma. Asiasta tietenkin keskustellaan, mutta ainakaan omassa kaveripiirissäni ei ole ilmennyt tällaista.

Hierarkiset ongelmat saattavat johtua myös väärinkäsityksistä. Voi toki herätä monenlaisia tunteita, kun asioista tietämätön kohtaa vanhan konkarin, jolle asiat ovat itsestäänselvyyksiä."

"Asialla on pitkät perinteet"

Turun yliopistollisen keskussairaalan sairaalajohtaja Petri Virolainen sanoo, että nuorten lääkärien kokemat ongelmat on alalla tunnistettu.

– Asia on vanha ja sillä on hyvin pitkät perinteet. Aika paljon on jo tehtykin työhyvinvoinnin eteen vuosien aikana. Tilanne on toki nyt parempi kuin aiemmin, mutta ei hyväksyttävä.

Hän sanoo ottavansa asian erittäin vakavasti.

Meillä on Tyksissä nollatoleranssi kiusaamisen kanssa, ja se koskee tietenkin kaikkia ammattiryhmiä. Petri Virolainen

– Meillä on Tyksissä nollatoleranssi kiusaamisen kanssa, ja se koskee tietenkin kaikkia ammattiryhmiä.

Sairaalajohtaja Petri Virolainen. Carolus Manninen / Yle

Virolainen sanoo, että ongelman laajuutta on vaikea mitata. Tyksissä tilannetta arvioidaan säännöllisesti esimerkiksi kyselyllä, mutta se ei välttämättä ole paras tapa saada oikeita tuloksia.

– Lähitulevaisuudessa on tarkoitus selvittää tarkemmin epäasiallisen käytöksen määrä Tyksissä. Uskon, että yleistilanteemme on hyvä, mutta yksittäisiä tapahtumia kyllä on. Jokaisesta epäasiallisesta kohtelusta on päästävä eroon, Virolainen sanoo.

– Tietenkin uskon palautteeseen, joka tulee erikoistuvilta lääkäreiltä. Suurin osa on tyytyväinen siihen, mitä voimme heille tarjota.

Työnantaja voi arvostaa tiettyjen epäkohtien nostamista esiin. Aina siitä ei seuraa vain negatiivista leimautumista. Petri Virolainen

Virolainen rohkaisee alan opiskelijoita ja nuoria lääkäreitä nostamaan epäkohtia esiin.

– Kannattaa pitää mielessä, että työnantajakin voi arvostaa tiettyjen epäkohtien nostamista esiin. Aina siitä ei seuraa vain negatiivista leimautumista. Rohkeasti ongelmat esille! Virolainen kehottaa.

