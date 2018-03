Yhdysvaltain kauppavaje on suurimmillaan liki kymmeneen vuoteen

Yhdysvaltain ulkomaankaupan vaje on noussut jo viisi kuukautta, tammikuussa vajetta oli 56,6 miljardia dollaria.

Yhdysvaltain tuoreet talousluvut kertovat, että Yhdysvaltain kauppavaje oli tammikuussa jo 56,6 miljardia dollaria (45 miljardia euroa), mikä on suurin luku sitten vuoden 2008.

Viime joulukuussa kauppavaje oli 53,9 miljardia dollaria, jossa oli kasvua marraskuusta viisi prosenttia. Tammikuussa vaje kasvoi ulkomaankauppaministeriön tuoreiden lukujen mukaan saman verran, 56,6 miljardiin dollariin.

Se on suurin vaje sitten lokakuun 2008. Vuonna 2008 Yhdysvallat tarpoi keskellä lamaa. Lokakuussa 2008 Yhdysvallat vei maailmalle 60,2 miljardilla vähemmän kuin mitä Yhdysvaltoihin tuotiin.

Nyt vaje on noussut jo viitenä peräkkäisenä kuukautena.

Vaje on seurausta erityisesti tavaraviennin epätasapainosta (jossa vajetta on 76,5 miljardia dollaria). Palvelujen – kuten koulutuksen ja pankkipalveluiden – vienti on Yhdysvalloille ylijäämäistä 19,9 miljardilla dollarilla.

Suurin kauppavaje Yhdysvalloilla on Kiinan kaupassa. Kiinasta tuotiin 36,3 miljardilla enemmän kuin mitä Yhdysvalloista sinne vietiin. Sen sijaan kauppavaje Meksikon kanssa pieneni yli miljardilla dollarilla joulukuusta.

Tuottavuus ei noussut viimeisellä vuosineljänneksellä, mikä on heikoin tulos sitten vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen, jolloin tuottavuus laski. Työvoimaministeriön mukaan koko viime vuonna tuottavuus sentään parani 1,2 prosentilla.

Presidentti Donald Trump pitää kauppavajetta osoituksena Yhdysvaltain kauppakumppaneiden harjoittamasta epäreilusta kilpailusta ja huonoista kauppasopimuksista.

Monet talousasiantuntijat pitävät todennäköisenä, että luvut johtuvat Yhdysvaltain yleisestä talouskehityksestä, jonka myötä amerikkalaiset kuluttajat käyttävät entistä enemmän rahaa kulutukseen ja haluavat ostaa tuontituotteita.

Lähteet: AFP, AP