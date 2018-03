Outo käänne itärajalla – turistitulva hälveni yllättäen

Nuijamaalla suurin osa rajanylittäjistä on Suomeen saapuvia ostosmatkailijoita

Kaakkois-Suomen raja-asemilla on totuttu jatkuvaan matkailijamäärien nousuun, mutta alkuvuosi onkin ollut alamäkeä.

Kaakkois-Suomen raja-asemilla sijaitsevat Suomen vilkkaimmat itärajan ylityspaikat. Viime vuosina liikenne Suomen ja Venäjän välillä on vilkastunut merkittävästi. Alkuvuonna kasvu kuitenkin taittui.

Virolahden Vaalimalla, Lappeenrannan Nuijamaalla ja Vainikkalassa, Imatralla sekä Parikkalassa oli tammi-helmikuussa 1 038 000 rajanylitystä, mikä on 4 prosenttiä vähemmän kuin vuosi siten vastaavaan aikaan.

Kapteeni Aki Järvinen Kaakkois-Suomen rajavartiostosta arvioi, että syy rajanylitysten vähenemiseen on vilkkaassa loppuvuodessa.

– Meidän vuodenvaihteen liikenne oli arvioitua suurempi. Se heijastaa nyt vuoden 2018 alun liikenteeseen.

Turistien määrä väheni eniten helmikuun alkupuolella ja lasku on jatkunut maaliskuulle. Kapteeni Aki Järvinen Kaakkois-Suomen rajavartiostosta ennustaa, että matkustajamäärät palautuvat kevään aikana viime vuoden tasolle.

Keskiviikkoaamuna Venäjältä saapui Suomeen autoja jonoksi saakka. Mikko Savolainen / Yle

Liikennettä riittää

Vaikka liikenne rajanylityspaikoilla on vähentynyt, on rajanylityspaikoilla tekemistä riittänyt. Vilkkaimmalla rajanylityspaikalla Lappeenrannan Nuijamaalla oli tammi-helmikuussa 375 000 rajanylitystä. Se on noin 100 000 enemmän kuin kaksi vuotta sitten, mutta hivenen vähemmän kuin vuosi sitten vastaan aikaan.

Lappeenrannan Nuijamaalla rajanylityksiä on hieman vähentänyt Venäjän puolella oleva kielto, jonka mukaan Nuijamaan ja Viipurin välisellä ns. kanavatiellä ei saa ajaa linja-autoilla. Osa linja-autoista on kulkenut Lappeenrantaan Imatran kautta ja osa on päässyt kulkemaan kanavatiellä kielloista huolimatta.

Virolahdella Vaalimaan rajanylityspaikalla oli tammi-helmikuussa 351 000 ja Imatralla 235 000 rajanylitystä. Parikkalan tilapäistä rajanylityspaikkaa käytti noin 3 000 henkilöä.

Lappeenrannan Vainikkala on henkilöjunien reitti Suomesta Venäjälle. Tammi-helmikuussa rajan ylitti junalla 74 000 henkilöä, missä on vuoden takaiseen laskua noin 5 000.