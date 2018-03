Sysmillä voi maksaa vain Sysmässä – paikallisvaluutta pitää rahan omassa kunnassa

Sysmän kunnan oma paikallisvaluutta sysmä on otettu käyttöön juhlallisin menoin. Ensimmäisenä uutta valuuttaa sysmä-tililleen latasi kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki. Hän myös tulosti historian ensimmäisen sysmä-setelin.

Jatkossa sysmä tulee Kitkiöjoelle tutuksi, sillä hän aikoo nostaa osan palkastaan sysminä. Kunnanjohtaja haluaa omalla esimerkillään kannustaa kuntalaisia oman rahan käyttöön.

– Sillä ajatuksella, että pystyn hoitamaan päivittäiset asiani sysmä-rahalla. Ostan sillä ruokaa ja tarkoitus on hankkia muun muassa talvikengät.

Sysmää käytetään ensisjaisesti digitaalisessa muodossa älypuhelimen avulla. Käytössä on myös tulostettava seteli sekä tilisiirrot. Valuutan turvana on QR-koodi. Pienin vaihdettava summa on 20 euroa.

Sysmän tietä kuntalaisten lompakkoon vauhditetaan vaihtokurssiporkkanalla: jos vaihtaa kerralla sadalla eurolla sysmiä, saa viiden prosentin hyödyn. Satasella saa siis 105 sysmää.

Sysmän toivotaan pitävän rahan Sysmässä

Sysmä-valuutta käy alkuvaiheessa maksuvälineenä 27 yrityksessä. Jotta yritys pääsee sysmän käyttäjäksi, sen on oltava kirjoilla Sysmässä. Näin raha ei valu kunnan rajojen ulkopuolelle. Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki toivoo, että lisää yrityksiä tulisi vielä mukaan.

– Haluamme varmistaa, että ostovoima jäisi oman kunnan alueelle. Siksi toivon, että mahdollisimman monet sysmäläiset yritykset ottaisivat oman valuutan käyttöön.

Euron rinnalle käyttöön otetulla paikallisvaluutalla tavoitellaan seudulle lisää elinvoimaa. Koska sysmällä ei voi maksaa muualla kuin Sysmässä, raha pysyy ja kiertää oman kunnan sisällä.

Kauppias Satu Niemi-Hukkala K-supermarket Suvituulesta uskoo kunnan omaan valuuttaan. Siksi K-kaupan kassalla voi jatkossa maksaa ostokset joko euroilla tai sysmillä.

Sysmän K-kauppa Suvituulen kauppias Satu Niemi-Hukkala. Emilia Malin / Yle

– Kyllä se varmasti tuo mielenkiintoa varsinkin matkailjoiden osalta ja toivon, että paikalliset asukkaat ja yrittäjät pystyisivät hyödyntämään sitä. Haluamme tietenkin tukea paikallista toimintaa.

Sysmä on kesäkunta, asukasmäärä moninkertaistuu mökkiläisten myötä. Kauppias toivoo, että oma valuutta toisi vilskettä hiljaisiin talvikuukausiin. Oman valuutan käytössä houkuttaa myös sen edullisuus.

– Pankkikorttimaksuissa on tietyt provisiot, jotka on maksettava. Olen ymmärtänyt, että sysmästä ei ainakaan alkuvaiheessa mene mitään vaihtopalkkiota.

Monelle kuntalaiselle oma raha on vielä vieras asia, mutta uteliasta ihmettelyä on ilmassa. Kylän raitilta tavoitettu Heikki Tapiola on kyllä kuullut kunnan omasta rahasta, mutta ei vielä tiedä, löytyykö niitä jatkossa omasta lompakosta.

– Kyllä kai se on tutkittu, että hyvä asia on. Jos se edullista, voisi vaikka ottaakin käyttöön. Vielä olen kuitenkin odottavalla kannalla.