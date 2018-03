Vapaavuoren kirjoitus kotikaupungin pettämisestä asetti helsinkiläisedustajat hankalaan rakoon – Onko valtion ja kaupungin etujen välillä ristiriita?

Kokoomuksen helsinkiläiset kansanedustajat ymmärtävät pormestari Jan Vapaavuoren kritiikkiä, mutta he korostavat katsovansa sote-uudistusta koko maan näkökulmasta.

Helsingin kokoomuslainen pormestari Jan Vapaavuori lyttäsi jälleen maakunta- ja sote-uudistuksen tiistaisessa blogikirjoituksessaan (siirryt toiseen palveluun).

Vapaavuoren mukaan useammat hallituspuolueen edustajat joutuvat keväällä tuskailemaan, äänestääkö ryhmäkurisyistä sote- ja maakuntauudistuksesta päätettäessä oman kaupunkinsa edun vastaisesti.

Vapaavuori näkee ristiriidan erityisesti tilanteessa, jossa kansanedustaja on tullut valituksi myös kunnanvaltuustoon. Hänen mukaansa tämä koskee erityisesti pääkaupunkiseudulla asuvia kansanedustajia.

– Ristiriita on jo ilmeinen. Pettääkö puolueensa vai kotikaupunkinsa?

Kokoomuksen eduskuntaryhmässä on kuusi helsinkiläistä kansanedustajaa. Heistä puolet istuu myös kaupunginvaltuustossa. Kaupunginhallituksessa istuu kaksi kokoomuksen kansanedustajaa: Wille Rydman ja Jaana Pelkonen.

Helsingin Sanomissa keskiviikkona julkaistussa mielipidekirjoituksessa (siirryt toiseen palveluun) Helsingin kaupunginhallituksen jäsenet yli puoluerajojen kuvailivat sote-uudistuksen seurauksia dramaattisiksi Helsingin kehitykselle. Rydman tai Pelkonen eivät olleet allekirjoittajien joukossa.

Uudenmaan liiton laskelmiin tukeutuen kaupunginhallituksen jäsenet arvioivat rahoitusalijäämän olevan ensimmäisen vuoden aikana Uudellamaalla noin 300 miljoonaa euroa, mikä taas tarkoittaisi noin sadan miljoonan euron leikkauksia Helsingissä. Vuositasolla tämä vastaisi esimerkiksi Helsingin koko terveysasemaverkoston lakkauttamista.

Rydman: Vapaavuori liioittelee

Kokoomuksen Rydman myöntää, että Helsingissä on laajalti huolta uudistuksen sisällöstä ja toteutuksesta, mutta hän pitää Vapaavuoren kärjistystä kotikaupungin tai puolueen pettämisestä liioiteltuna.

– Itse kukin kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu tai kaupunginhallituksen jäsen joutuu toki huolellisesti harkitsemaan erilaisten intressitahojensa vaikutuksen.

Vapaavuoren äänekästä arvostelua hallituksen ajaman sote- ja maakuntauudistuksen suuntaan Rydman pitää perusteltuna.

– Vapaavuori toimii juuri sillä tavalla, miten Helsingin pormestarin kuuluukin toimia kaupungin tärkeimpänä edunvalvojana myös valtion suuntaan.

Äänestyspäätöstään Rydman ei ole vielä lyönyt lukkoon.

– Ilmoitus, että olisi ehdottomasti sote-uudistusta vastaan, olisi tässä vaiheessa ennenaikainen. Toisaalta olisi vastuutonta ilmoittaa ehdottomasti sitoutuvansa sellaiseen kokonaisuuteen, josta emme vielä tiedä millainen se tulisi olemaan.

Vartianen: Katson kansakunnan yleistä etua

Kokoomuksen Elina Lepomäki on ilmoittanut jo äänestävänsä hallituksen esitystä vastaan. Toisaalta monet ovat myös kertoneet äänestävänsä hallituksen esityksen puolesta jo ennen kuin esitys on annettu.

Heistä yksi on kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.), joka istuu myös Helsingin kaupunginvaltuustossa.

– Ilman muuta äänestän hallituksen esityksen puolesta, ellei siellä ole jotain ihan uutta ja yllättävää tullut viimeisellä lausuntokierroksella, Vartiainen sanoo.

Vapaavuoren kirjoitukset kotikaupungin pettämisestä Vartiainen kuittaa näkökulmaerolla.

– Se on hänen näkökulmansa, mutta tässä katsotaan nyt koko valtakuntaa. Kaikessa toiminnassani minä katson koko ajan kansakunnan yleistä etua. Aina.

Myös kokoomuskonkari Ben Zyskowicz ymmärtää, miltä sote-uudistus näyttää Helsingistä käsin. Hän ei istu tällä hetkellä valtuustossa, mutta on vaikuttanut Helsingin kuntapolitiikassa usealla vuosikymmenellä.

– Voi sanoa, että Helsinki ei tarvitse laajempia hartioita, mutta kun tätä uudistusta tehdään koko maata ajatellen, niin tilanne on toinen, Zyskowicz perustelee.

Zyskowicz ei myönnä, että Vapaavuoren toiminta hajottaisi kokoomuksen yhtenäisyyttä.

– Hän tarkastelee asiaa nimenomaan Helsingin näkökulmasta. Me taas täällä eduskunnassa joudumme tarkastelemaan asiaa koko Suomen tarpeiden näkökulmasta.

Kokoomuksen tyytymättömyys maakuntauudistusta kohtaan on kuplinut esiin viime aikoina, mutta Elina Lepomäki on toistaiseksi ainoa kokoomusedustaja, joka on yksikantaan ilmoittanut äänestävänsä esitystä vastaan.

