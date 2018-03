Haluaisitko taidetta kotiisi, mutta mistä? Uusi teknologia voi auttaa

Helsingin Kaapelitehtaan teosmyynti kokoaa jälleen suomalaiset maalaukset ja ostajat yhteen. Jokavuotinen tapahtuma on paisunut vuosi vuodelta. Nyt yli 3 000 neliön hallissa on tarjolla jo yli 1 600 teosta yli 600 taiteilijalta. Kävijöitä eli potentiaalisia ostajia on vuosittain noin 20 000.

Taiteilijat surevat usein sitä, ettei heidän taiteensa löydä ostajia tai galleriavuokra on korkea. Kuluttajat puolestaan eivät uskalla mennä gallerioiden ovesta sisään. Kaapelitehtaan suuri teosmyynti on taiteilijoille ja ostajille ilmainen. Seuraaviin kysymyksiin vastaa Taidemaalariliiton hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Jokitalo.

Onko taiteen ostaminen vaikeaa?

– Vuonna 2014 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan taiteen ostaminen koetaan osittain vaikeaksi. Kynnys gallerioihin menoon saattaa vielä olla liian korkea. Taiteen suurtapahtumiin asiakkaiden on kuitenkin helppo tulla.

Mistä muualta taidetta pitäisi voida ostaa?

– Asiakkaat varmaan toivoisivat kohtaavansa arjen ympyröissä, kuten kauppakeskuksissa tai kirjastoissa. Kirjastoissa on jo usein taidetta ja moni teos löytää siellä ostajansa. Suuret myyntitapahtumat eli sellaiset, mihin on helppo tulla ja nähdä koko tämänhetkinen kirjo, madaltavat kynnystä astua myös gallerioihin.

Onko taiteilijan helppo saada taidettaan ostajien ulottuville?

– Enemmänkin voisivat taiteilijat saada teoksiaan myydyksi. Taiteilijat myyvät toki töitään paljon gallerioissa, mutta myös suoraan työhuoneiltaan. Täällä Kaapelitehtaan teosmyynnissä noin 40 prosenttia teoksista tulee myydyksi tämän tapahtuman aikana. Käydään myös nettikauppaa ja taidelainaamot ovat hyviä myyntipaikkoja

Onko taide kallista?

– Taiteen ostamisessa tärkeintä on, millaiselta teos tuntuu ja tuottaako se mielihyvää. Meillä on teoksia muutamasta sadasta eurosta tuhansiin euroihin. Ehkä hinta ei kuitenkaan ole tärkein peruste, kun ostetaan maalaus. Maalauksen voi lisäksi ostaa osamaksulla.

Millaista on tämän päivän taide?

– Hyvin moniulotteista. On paljon esittäviä teoksia, mutta myös abstraktia. On värejä, mutta paljon nykyisin myös mustavalkoisia.

Mihin ostajan kannattaa kiinnittää huomiota taidetta hankkiessaan?

– Ostajan kannattaa hankkia teos, joka tuottaa itselle iloa. Jos joku teos tuntuu puhuttelevalta tai herättää tunteita, siihen tunteeseen kannattaa tarttua. Maalauksia kannattaa katsoa avoimin mielin ja muistaa, että teosta katsoo kotinsa seinällä vuosia ja tuottaa mielihyvää. Kannattaa ihastua taiteeseen!

Ensimmäinen galleria, jolla on käytössään sovellus taiteen hankkimiseen

Helsinki Contemporary - galleria on ottanut käyttöönsä taiteen hankintaa helpottavan sovelluksen, jonka lataamalla voi tuumailla kotiseinää vasten uutta taidehankintaa.

–Sovellus ladataan omalle laitteelle ja sivulta haetaan myytäviä teoksia mm. koon ja tekniikan mukaan, kertoo Helsinki Contemporaryn johtaja Mari Männistö.

Koodin voi joko hakea galleriasta tai sen nettisivuilta printataan koodi, joka asetetaan tyhjälle seinälle. Tämän jälkeen omalla laitteella valitaan valikosta maalauksia ja osoitetaan koodia. Laitteen kamera lukee koodin ja "asettaa" taulun kuvattavalle seinälle eli vaikkapa oman kodin seinälle.

– Seinämarkkerin avulla on helppo katsoa heti miten teosten mittasuhteet, värit ja tunnelmat sopivat tilaan.