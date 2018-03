Coca-Cola ensimmäistä kertaa limuviinamarkkinoille – lanseeraa juoman Japanissa

Coca-Cola aikoo ryhtyä valmistamaan limuviinaa Japanin markkinoille. Japanissa kasvattaa suosiotaan paikallinen tölkeissä myytävä poreileva virvoitusjuoma Chu-Hi, johon on lisätty viinaa. Juomissa on tavallisesti 3-8 prosenttia alkoholia.

Coca-Cola haluaa saada limuviinainnostuksesta osansa, kertoo BBC. (siirryt toiseen palveluun)

Yhtiön Japanin johtaja Jorge Garduno sanoo, että kyseessä on vaatimaton kokeilu erityisellä markkina-alueella.

– Emme ole aiemmin kokeilleet vähäalkoholisten juomien kategoriaa, mutta tämä on esimerkki siitä, miten aiomme jatkaa kokeiluja uusilla alueilla.

Hän ei usko, että Coke-yhtiön limuviinoja myydään muualla kuin Japanissa.

Limuviinat ovat herättäneet myös huolta, koska ne rohkaisevat nuoria juomaan herkästi suuria määriä alkoholia.

Alkoholikokeilu on seurausta siitä, että yhtiön päätuotteiden hiilihapotettujen juomien myynti on ollut laskussa, kertoo Financial Times. Myynnin pienentymisestä kärsivät muutkin suuret elintarvikeyhtiöt. Koska kuluttajat yhä enemmän välttelevät sokeria, Coca-Cola on tutkaillut myös kasvavia tee- ja vesimarkkinoita.