Lastentarhanopettajien palkka jymähti – Nyt vaaditaan tonnia lisää

Lastentarhanopettajien palkat nousivat julkiseen keskusteluun sen jälkeen kun Yle uutisoi, että pääkaupunkiseudun suuret kunnat ovat sopineet epävirallisesti keskenään, ettei lastentarhanopettajien palkoilla kilpailla. Helsingin, Espoon ja Vantaan henkilöstöjohtajat kiistivät palkkakartellin seuraavana päivänä (siirryt toiseen palveluun).

Tänään Yle selvitti, että korkeasti koulutettujen lastentarhanopettajien palkat ovat pysähtyneet ympäri Suomen tuohon pääkaupunkiseudun tasoon eli 2 300 euron tietämille. Kunnat maksavat kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaista peruspalkkaa 2 304,88 euroa kuussa eivätkä senttiäkään enempää.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ vaatiikin nyt lastentarhanopettajille samaa palkkaa kuin peruskoulunopettajilla. Vaatimus tarkoittaisi lähes tuhannen euron kuukausikorotusta jokaiselle lastentarhanopettajalle.

– Työn vaativuuteen nähden sopiva palkka olisi sama kuin peruskoulunopettajillakin. Pienten lasten opettaminen on yhtä vaativaa kuin peruskoulun tai lukion oppilaiden opettaminen. Tässä maassa on vielä hierarkia, että mitä vanhempi oppilas, sen korkeampi palkka, OAJ:n työmarkkina-asiamies Kristiina Johansson toteaa.

Johanssonin mukaan tämä tavoite vaatii kuitenkin useita vuosia ja useamman kuin yhden palkkakierroksen.

"2300 euroa ei riitä"

Mutta olisiko ammattiyhdistyksen pitänyt olla tiukempi näissä neuvotteluissa jo vuosien ajan?

– Me olemme olleet niin tiukkoja kuin on pystytty. Esimerkiksi vuonna 2015 lastentarhanopettajille saatiin 75 euroa ylimääräisenä palkankorotuseränä alarajalle. Olemme kuntatyönantajan kanssa samaa mieltä, että kunnat eivät ole hoitaneet tehtäväänsä, sillä kun tehtiin tuo 75 euron korotus, kunnat sanoivat, että nyt kaikki saavat sitä alarajaa, vaikka aikaisemmin oli olemassa esimerkiksi tehtävien vaativuuteen perustuvia tasoja ja palkkoja.

– Lähtökohtamme on ollut koko ajan, että 2300 euroa ei riitä. Mutta kunnat eivät koe, että palkkaus olisi hyvien työntekijöiden pitämisautomaatti.

– Sitten olemme myös pelanneet tällaista palkkahinnoittelupolitiikkaa, jossa hinnoittelukohtia on muutettu ja sillä saatu kuntapuolen palkkoja vähän nousemaan. Tästä johtuu taas se, että yksityisellä puolella lastentarhanopettajan palkka on vielä 200 euroa pienempi.

Sekä OAJ:n työmarkkina-asiamies Kristiina Johanssonin ja OAJ:n erityisasiantuntija Ritva Semin mukaan lastentarhanopettajien työtä on herätty arvostamaan vasta nyt.

– Tämä keskustelu on älyttömän hyvä. Nyt epäkohta on nostettu esille. Varhaiskasvatuksen arvostus on noussut vasta nyt, Johansson sanoo.

Varhaiskasvatus ei ole lapsiparkki

Semin mielestä edes kaikki kansanedustajamme eivät vielä ymmärrä laadukkaan varhaiskasvatuksen ja lapsiparkin eroa.

– Oli aika tyrmäävää kuunnella syksyllä 2016 eduskunnan keskustelua varhaiskasvatuslaista: siellä käytettiin ihan vakavia puheenvuoroja, että on meistäkin tullut viisaita ilman varhaiskasvatusta ja että ennenkin lapset hoiti talonmies. Meillä on paljon päättäjiä, jotka eivät tee päätöksiä perustuen tutkimukseen ja selvityksiin, vaan enemmän tällaisella ei ennenkään ja minunkin mielestäni perusteella, Semi sanoo ja jatkaa:

– Kun pannaan rahaa varhaiskasvatukseen, se on kuin pantaisiin rahaa pankkiin. Mutta tulokset näkyvät vasta monien vuosien päästä. Se on kasvatusalan ongelma ylipäätänsäkin, että laadukkaan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen tulokset eivät näy tällä hallituskaudella, vaan vasta seuraavalla tai sitä seuraavalla hallituskaudella.

Hallituksen esitys uudeksi varhaiskasvatuslaiksi (siirryt toiseen palveluun) on parhaillaan lausuntokierroksella. Siinä halutaan muun muassa nostaa henkilöstön koulutustasoa.

– Siinä on paljon hyviä asioita, sillä yhä jotkut näkevät varhaiskasvatuksen pelkkänä sosiaalipalveluna. Varhaiskasvatus ei ole sama asia kuin päivähoito, OAJ:n erityisasiantuntija Ritva Semi muistuttaa.