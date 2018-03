Jälleen yhden nisäkäslajin sukupuutto on lähellä – kenialaisella suojelualueella jännitetään sarvikuonouroksen terveyttä

Ensin hyvä uutinen: jalkatulehduksesta kärsivä Sudan on viime päivinä ollut paremmassa kunnossa saatuaan särkylääkkeitä ja antibioottia.

Vielä viikko sitten Sudan ei kyennyt nousemaan jaloilleen ja kenialaisen Ol Pejeta -suojelualueen eläinlaakäri pelkäsi lopun olevan käsillä.

– Lääkityksen ansiosta hän kykenee jälleen seisomaan, se antoi meille toivoa. Tiedämme toki, että jossakin vaiheessa hän kuolee tai meidän on tehtävä kipujen takia päätös hänen nukuttamisestaan. Mutta tällä hetkellä hän osoittaa elämänhalua, on vahva ja syö hyvällä ruokahalulla, kertoo eläinlääkäri Stephen Ngulu.

Vielä tärkeämpää on pitää naaraat elossa

45-vuotias Sudan on jo vanha. Sitä ei voi parittaa kahden jäljellä olevan Zaidenleveähuulisarvikuono-naaraan – 27-vuotiaan Najinin ja 17-vuotiaan Fatun – kanssa, koska ne ovat sen jälkeläisiä.

Viime vuonna suojelualueen väki laittoi Sudanista ilmoituksen deittisovellus Tinderiin, kerätäkseen rahaa yhdeksän miljoonaa dollaria maksaviin hedelmöityshoitoihin.

Nyt lajia yritetään vielä pitää hengissä keinoputkihedelmöittämällä Najinin munasolu aiemmin menehtyneiden sarvikuonourosten jäädytetyillä siittiöillä ja istuttamalla solu isosarvikuonon kohtuun.

Sudanin hoitaja Zachari Mutai toivoo eläimen silti pysyvän hengissä, sillä se on oikein mukava hoidokki:

– Olen tuntenut Sudanin kahdeksan vuotta, ja hän on minun hyvä ystäväni. Hän on todella kiltti sarvikuono, ihmiset pääsivät silittelemäänkin häntä. Jokaisella sarvikuonolla on omanlaisensa luonne, ja hän on hyvin lempeä ja rauhallinen. Olemme todella surullisia, ettei hän ole kunnossa.

Leveähuulisarvikuonoista on kaksi alalajia. Eteläinen isosarvikuono on sarvikuonolajeista yleisin, mutta pohjoisempi alalaji, Zairenlevähuulisarvikuono siis on vain kolmen yksilön varassa.

Salametsästäjille Zairenleveähuulisarvikuonon sarvi olisi kultaakin arvokkaampi myyntituote, siksi 250 kilometriä Nairobin pohjoispuolella sijaitseva suojelualue on tarkoin vartioitu.

