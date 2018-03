Valkoinen talo sai pyöröovet, lounaan tuo ruokarobotti, Ovetškin kasvatti parran – 10 asiaa, jotka ovat muuttuneet Washingtonissa 10 vuodessa

WASHINGTON Kahdeksan kuukautta Washington D.C.:ssa on vilahtanut kuin siivillä. Mistähän sekin johtuu, että täällä on aina kiire?

Hektinen tahti on yksi Yhdysvaltain pääkaupunkia jo ammoisista ajoista leimanneista piirteistä. Perustajaisä Thomas Jefferson kaipaili viikonlopuksi Capitol-kukkulalta Virginian plantaaseilleen aivan kuten kuin Donald Trump Floridan golfkentille.

Tuntuu, että vuorokaudessa on vähemmän tunteja kuin Suomessa. Asuin täällä edellisen kerran 2001–2007, ja silloinkin työt piti suunnitella tarkemmin kuin Helsingissä, koska Washingtonissa saa päivän aikana vähemmän aikaiseksi.

Infrastruktuuri on heikompi ja liikenne ruuhkaisempi. Parannusta asiaan ei ole näköpiirissä tällä vuosisadalla.

Mutta vaikka jotkin asiat pysyvät, paljon on myös muuttunut sen vuosikymmenen aikana, jonka olin poissa täältä.

1. Presidentti-instituution arvokkuus on hävinnyt. Valkoinen talo on keskellä Washingtonia ja olennainen osa niin kaupunkikuvaa kuin kaupungin identiteettiä. George W. Bush oli epäsuosittu presidentti, mutta häntä pidettiin valtiomiehenä. Trumpin aikana presidentin virasta on karissut arvokkuus.

2. Valkoisen talon ovi käy tiuhaan. Trumpin Valkoiseen taloon nimittämistä työntekijöistä joka kolmas on lähtenyt jo 13 ensimmäisen kuukauden aikana. Washingtonissa vitsaillaankin, että Valkoiseen taloon on vaihdettu pyöröovet.

Puhutaan myös uudesta työsuhdetta kuvaavasta mittayksiköstä, moochista. Se viittaa viestintäpäällikkönä vain kymmenen päivää viihtyneen Anthony Scaramuccin lempinimeen Mooch. Hänen seuraajansa Hope Hicks erosi tehtävästä puolen vuoden eli 18 moochin jälkeen.

Nykyään Washingtonissa voi tilata lounaan ruokarobotin kuljettamana. Nina Svahn

3. Ministeriöt eivät kiinnosta työpaikkana. Trumpin hallinnossa on satoja virkoja täyttämättä. Se on osittain tietoista, koska Trump haluaa "kuivata suon" eli keventää Washingtonin ministeriöiden ja virastojen hallintoa.

Yhtä lailla se johtuu siitä, ettei työskentely nykyisessä hallinnossa houkuttele. Varsinkin nuorempi väki pelkää, että siitä tulee tahra ansioluetteloon.

4. Washington vetää kuitenkin muuttajia. D.C. on vahvasti muuttovoittoinen pitäjä. Viime vuonna tänne tuli yli 50 000 uutta asukasta, monet heistä jäädäkseen. Se on paljon Helsingin kokoisessa kaupungissa.

Mallia näyttävät entinen presidentti Barack Obama, Trumpin tytär Ivanka miehensä Jared Kushnerin kanssa ja maailman rikkain mies, Amazonin perustaja Jeff Bezos. He ovat keskenään naapureita Kaloraman hienostokaupunginosassa.

5. Murhakortteleita on enää vähän. Washington oli 1990-luvulla maailman murhapääkaupunki. Nyt köyhempiä ja rajumpia kaupunginosia on kehitetty. Hylättyjä asuntoja on remontoitu muodikkaiksi lofteiksi.

Surkeasta kaakostakin on tullut muodikas uuden baseball-stadionin ympärille kehittyneen liiketoiminnan ansiosta. Vaarallisia kortteleita on enää kaupungin lounaisosissa.

Kaupunkipyöriä näkee Washingtonin kaduilla usein. Nina Svahn

6. Polkupyörät ovat vallanneet katukuvan. Washingtonissa ei 2000-luvun alkupuolella voinut liikkua pyörillä, mutta nyt ne ovat suosittu kulkuväline. Pyöräteitä ja vuokrattavia kaupunkipyöriä on runsaasti.

7. Kojut ja ruokarobotit tarjoilevat lounaan. Ravintolalounaisiin ei ole enää aikaa. Puolenpäivän aikaan keskikaupungin Farragut-puistoon ja L-kadulle saapuu värikkäitä pakettiautoja, joista voi ostaa pikalounaan. Tarjolla on erilaisia etnisiä vaihtoehtoja meksikolaisesta korealaiseen.

Ruuan voi myös tilata työpaikalle, ja jos haluaa huvitella, sen voi tilata vaikka kuusipyöräisen ruokarobotin tuomana.

Nina Svahn

8. Uutisankkurit ovat siirtyneet PBS:lle ja paikalliskanaville. Yhdysvaltain uutisbisnes on jatkuvassa muutoksessa ja yt-neuvottelujen kierteessä. Yksi tapa tarkistaa, onko legendaarinen uutisankkuri vielä elossa, on vilkaista julkisen palvelun PBS:n uutisia.

Siellä vilisee vanhoja tuttuja Judy Woodruffista Miles O'Brieniin. Paikalliskanava NBC4:n tähtijuontaja on pitkään CNN:lla vaikuttanut Leon Harris.

9. Suomen suurlähetystö loistaa pimeydessä. Etiopialainen taksinkuljettaja ihmetteli Massachusetts Avenueta noustessa: mikä tuo rakennus on? Se on Suomen suurlähetystö, jossa on iltaisin vaatimaton valaistus.

Suurlähetystö on palkittu Washingtonin energiatehokkaimmasta rakennuksestaan ja se säästää esimerkillisesti.

10. Ovetškinilla on parta. Washington Capitals on pysynyt NHL:n alisuorittajajoukkueena ja Aleksandr Ovetškin sen tähtipelaajana. Ovetškin voittaa vuodesta toiseen runkosarjan maalikuninkuuden, mutta romahtaa muun joukkueen tavoin pudotuspeleissä.

Jotain uuttakin on kymmenen vuoden tahkoamisen jälkeen nähtävissä: Ovetškin on menettänyt etuhampaansa ja kasvattanut parran.