Ihmisoikeusliitto: Viranomaisten on ryhdyttävä valvomaan Jehovan todistajien ja muiden uskonnollisten yhdistysten toimintaa

Ihmisoikeusliitto vaatii viranomaisia valvomaan uskonnollisten yhdistysten toimintaa. Ylen A-studiossa vierailleen Ihmisoikeusliiton pääsihteerin Kaari Mattilan mukaan nykyisin yhdistyksiä tarkastellaan lähinnä niiden rekisteröitymisen yhteydessä.

Mattila kommentoi Ylen A-studiossa keskiviikkona kokemuksia, joita A-studio oli kerännyt entisiltä Jehovan todistajilta. Haastatellut entiset Jehovan todistajat kokevat, että heitä on kielletty kertomasta seksuaalirikosepäilyistä maallisille viranomaisille. Sen sijaan asioita on käsitelty yhteisön omissa nk. oikeuskomiteoissa. Jehovan todistajien tiedotusosasto taas sanoo Ylelle, että lainrikkomuksista on kerrottava poliisille.

Pääsihteeri Mattila katsoo ennen muuta opetusministeriön suuntaan, jonka vastuualueeseen uskonnolliset yhdistykset kuuluvat.

– Suomella on tässä kyllä petrattavaa. Hyvä puoli on, että aivan viime vuosina on tullut sekä akateemista tutkimusta että myös Uskontojen Uhrien tuki ry:n selvityksiä ja tietokirjoja. Tietoa alkaa olla. Mutta se, mikä puuttuu on, että viranomaisten pitäisi vakavasti pohtia tätä valvontapuolta. Uskonnonvapauslaki tai uskonnollinen autonomia ei oikeuta ihmisoikeusloukkauksia.

– Se mitä kaipaisin on, että tutkimusten ja selvitysten rinnalle viranomaiset selvittäisivät ihan itse, ottaisivat sillä lailla koppia ja ryhtiä. Eri järjestöt ovat tässä vuosien aikana kirjelmöineet sisäministerille, oikeusministerille, opetus- ja kulttuuriministeriölle, jonka alla on valiokunta, joka tarkastelee uskonnonvapauslakia ja yhdistyksiä ja näitä keinoja pitäisi ottaa käyttöön enemmän.

Mattila viittaa uskonnonvapauslaissa olevaan mahdollisuuteen antaa varoituksia uskonnollisille yhteisöille.

A-studion keräämien tietojen perusteella opetusministeriö päätyi pyytämään selvitystä Jehovan todistajilta.

Myös viranomaisten välinen yhteistyö on tarpeen

Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila toivoo lisääntyvän valvonnan lisäksi myös viranomaisyhteistyötä.

– Toinen, mitä itse ajattelen, että pitäisi parantaa, olisi muiden viranomaisten parempi yhteistyö. Erityisesti katsoisin tuonne terveydenhuollon, poliisin ja lastensuojelun piiriin. Siellä tarvitaan varmastikin lisää osaamista myöskin eri uskonnollisten yhdyskuntien sisäisistä ongelmista, joihin liittyy pahimmillaan myös rikoksia .

“Muutoksen täytyisi lähteä yhteisöjen sisältä”

Noin 60 entistä Jehovan todistajaa haastatellut tietokirjailija Aila Ruoho ei usko viranomaisvalvonnan tehoon.

– Ajattelen, että tämän täytyisi lähteä sieltä yhteisöjen sisältä. Että heidän täytyisi tehdä se oivallus. Ulkopuolella voidaan tietysti yrittää vaikka mitä. Voidaan puhua ja tehdä selvityksiä, mutta jos yhteisö itsessään ei ymmärrä, että siellä on ongelma, silloin sitä on hirvittävän hankala lähteä selvittämään.

Ruoho ei ole havainnut yhteisön viime vuosina muuttuneen ja muistuttaa, että sitä johdetaan Yhdysvalloista. Siksi Suomen haaraosaston on todella vaikeaa ryhtyä itse muuttamaan mitään. Hän kuitenkin vetoaa suomalaisiin vastuuhenkilöihin.

– Yhteisön ihmiset, jotka ovat vastuussa Suomen puolella toivottavasti ymmärtävät ihmisten hädän ja sen, mitä säännöt ja oikeuskomiteat saavat aikaan. Tuntuu, että unohdetaan uhrit ja ajatellaan vain seurakunnan puhtautta ja seurakunnan järjestystä ja sitä mitä on Raamatun mukaan oikein.

