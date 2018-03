Ylen soittokierros paljasti: Kokoomuksen sote-kapina vähäistä, mutta moni asettaa ehtoja – “En voi ottaa sikaa säkissä”

Kritiikki maakuntamallia kohtaan ja epäusko säästötavoitteisiin pääsemisessä. Nämä seikat nousivat keskeisinä ongelmakohtina esiin, kun Yle soitti kokoomuksen kansanedustajille heidän sote-kannoistaan.

Tänään torstaina hallitus antaa eduskunnalle kaksi lakia, lakiesityksen sote-palveluiden valinnanvapaudesta ja maakuntauudistuksen täytäntöönpanoon liittyvän esityksen.

Yle päätti tehdä soittokierroksen kokoomuksen kansanedustajille sen jälkeen, kun kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki ilmoitti viime viikolla, että hän aikoo äänestää hallituksen sote-uudistusta vastaan. Lepomäen mielestä sote- ja maakuntauudistusta ei pidä viedä eteenpäin, koska se ei saavuta säästötavoitteita, uudistus voi törmätä EU-oikeuteen, eivätkä asiakkaiden hoidon laatu tai saatavuus uudistuksessa parane.

Lepomäen ulostulon jälkeen muutama muukin kokoomuspoliitikko otti asiassa kantaa. Ainakin Harri Jaskari, Susanna Koski ja Hjallis Harkimo kirjoittivat kukin omat blogitekstinsä, joissa nostivat esiin erilaisia ongelmia sote- ja maakuntauudistukseen liittyen.

Selvittääkseen kuinka laajaa tyytymättömyyttä sote-uudistukseen liittyen kokoomuksen sisällä on, Yle kysyi kokoomuksen eduskuntaryhmän jäseniltä kaksi kysymystä:

1. Tämänhetkisten tietojen valossa, aiotko äänestää valinnanvapauslakiesityksen puolesta?

2. Uskotko sote-uudistuksen toteutuvan tällä hallituskaudella?

Yle tavoitteli 38:aa kokoomuksen kansanedustajaa ja tavoitti heistä 33.

Suurin osa aikoo äänestää lakiesityksen puolesta, muttei ehdoitta

Valtaosa Ylen tavoittamista kokoomuksen kansanedustajista (25 vastaajaa) kertoi nykytietojen valossa äänestävänsä valinnanvapauslakiesityksen puolesta.

Osa vastaajista kertoi kantansa äänestyspäätösten suhteen olevan tässä vaiheessa vielä ehdollinen, koska viimeisintä hallituksen esitystä eduskunnalle ei vielä kyselyn tekohetkellä ollut annettu. Ylen tietojen mukaan lakiteksti on pääpiirteissään pysynyt samana.

– Lähtökohtaisesti kyllä. Valinnanvapaus on arvona kannatettava. Hallituspuolueen kansanedustaja on joukkonsa valinnut ja hänen täytyy olla yhteisessä päätöksenteossa mukana, sanoi Pauli Kiuru.

– Olette etuajassa, uusi esitys ei vielä ole tullut eduskuntaan. Tiedän sen sisällön, joten vastaan kyllä, kommentoi Jaana Laitinen-Pesola.

– Näyttää olevan ryhmän kanta, että kyllä. Se on hallituksen keskenään sopima asia, josta on syytä pitää kiinni. Nyt on pahimmat asiat saatu rajattua pois erityissairaanhoitoon liittyen, sanoi Pertti Salolainen.

Suurin osa vastaajista (22 vastaajaa) vastasi myöntävästi, kun heiltä kysyttiin, uskovatko he sote-uudistuksen toteutuvan vielä tällä hallituskaudella.

– Uskon, että toteutuu. Siinä on monta asiaa pelissä, kuten poliittisen järjestelmän uskottavuus, perusteli näkemystään Markku Eestilä.

Kokoomusedustaja Eero Lehti taas uumoili nykyisen hallituspohjan olevan otollisin uudistuksen läpiviemiselle. Sen vuoksi hän uskoo lakien lopulta menevän läpi, kritiikistä huolimatta.

Viisi kansanedustajaa ei halunnut ottaa kyselyyn kantaa, muutama epäröi

Kokoomuspoliitikkojen kanta sote-uudistukseen on merkittävä koko uudistuksen toteutumisen kannalta. Viime kesänä perussuomalaisen puolueen hajoaminen kutisti hallituspohjaa, ja nyt hallituksen takana on 106 kansanedustajaa, joista puhemies Paula Risikko (kok.) ei äänestä.

Tässä tilanteessa lakiesityksen kaatumiseen riittäisi se, että kuusi kansanedustajaa hallituspuolueista äänestäisi sitä vastaan yhtenäisen opposition lisäksi.

Ylen kyselyssä viisi kansanedustajaa ei halunnut ottaa asiaan kantaa ollenkaan. Kaksi kansanedustajaa sanoi, ettei osaa vielä sanoa kantaansa suuntaan tai toiseen.

Kantaansa epäröivien joukossa oleva Harri Jaskari sanoi haluavansa varmuuden maakuntien tehokkaasta rahankäytöstä.

– Tähän [uudistukseen] on hallituksessa sitouduttu, mutta en voi ottaa sikaa säkissä. Jokainen fakta ja myöskin maakuntamalli täytyy pystyä perustelemaan, jos me teemme ikäviä kysymyksiä, sanoi Harri Jaskari.

Hjallis Harkimo taas sanoi, että aikoo tutustua ensin Ruotsin ja Tanskan sote-malleihin, ennen kuin muodostaa kantansa asiassa.

Ylen kyselyssä ainoastaan yksi kansanedustaja, Elina Lepomäki, ilmoitti äänestävänsä nykytietojen valossa valinnanvapauslakiesitystä vastaan.

Kaikki Ylen tavoittavat kokoomuspoliitikot eivät halunneet kommentoida asiaa omalla nimellään. Heidän joukossaan oli sekä kriittisesti että myönteisesti sote-uudistukseen suhtautuvia.

Jos sote- ja maakuntauudistus halutaan voimaan suunnitellusti, lait tulisi hyväksyä kesän kynnyksellä.

