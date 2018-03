Trumpin hallinto kovistelee siirtolaisia suojelevaa Kaliforniaa – Oikeusministeriö uhkaa väkirikkainta osavaltiota vastatoimilla

Kalifornialaisia ihmisoikeusaktivisteja ja maahanmuuttajia osoitti joulukuussa mieltään Los Angelesissa, koska heidän mielestään Yhdysvaltain kongressi on vitkutellut lapsena Yhdysvaltoihin tuotujen siirtolaisten oleskeluoikeuden varmistamisessa.

Yhdysvaltain oikeusministeriö on nostanut oikeusjutun demokraattijohtoista Kalifornian osavaltiota vastaan, koska se pyrkii suojelemaan karkotusuhan alaisia siirtolaisia.

Oikeusministeri Jeff Sessions syytti keskiviikkona Yhdysvaltain väkirikkainta osavaltiota liittovaltion siirtolaispolitiikan toimeenpanon haittaamisesta.

– Kalifornia käyttää kaikki vallassaan olevat keinot – ja nekin, joita sillä ei ole – liittovaltion lainvalvonnan kariuttamiseksi. Joten voitte olla varmoja, että minä käytän kaikki vallassani olevat keinot heidän pysäyttämisekseen, jyrisi Sessions puhuessaan Sacramentossa, Kaliforniassa paikalliselle poliisiyhdistykselle.

Yhdistyksen kokouspaikan ulkopuolelle oli kerääntynyt kymmeniä vierailua vastustavia mielenosoittajia.

Sessionsin mukaan Kalifornia on viime vuosina hyväksynyt lakeja, jotka on tähdätty nimenomaan haittamaan siirtolaisia valvovien viranomaisten toimia.

Yhdysvaltain republikaaninen oikeusministeri Jeff Sessions. Jim Lo Scalzo/Epa

Pian Sessionsin puheen jälkeen Kalifornian demokraattinen kuvernööri Jerry Brown haukkui Sessionsin vierailua poliittiseksi tempuksi ja väitti tämän valehtelevan:

– Kuten niin monella Trumpin hallinnossa, tällä oikeusministerillä ei ole kunnioitusta totuutta kohtaan. Ei kyse ole valtion suojelemisesta. Kyse on Amerikan jakamisesta.

Tiistaina oikeusministeriö nosti Sacramentossa liittovaltion tuomioistuimessa oikeusjutun, jossa kuvernööri Brown on nimetty vastaajaksi. Kanteessa mainitaan kolme Kalifornian osavaltion lakia, jotka oikeusministeriön mukaan ovat Yhdysvaltain perustuslakia vastaan ja rikkovat periaatetta, jonka mukaan liittovaltion lait ovat osavaltioiden lakien yläpuolella.

Kalifornian demokraattinen kuvernööri Jerry Brown. Ronald Wittek/Epa

Brown muun muassa hyväksyi viime lokakuussa osavaltion lain, joka estää poliisia selvittämästä henkilön siirtolaisstatusta ja rajoittaa lainvalvojien mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä siirtolaisvalvonnan poliisin kanssa.

Trump on nostanut laittoman siirtolaisuuden kuriin saattamisen yhdeksi päätavoiteistaan. Osana sitä oikeusministeriö on patistettu panemaan kuriin siirtolaisia suojelevat demokraattijohtoiset kaupungit ja osavaltiot.

Muun muassa kalifornialaisen Oaklandin demokraattinen pormestari Libby Schaaf on joutunut oikeusministeriön tutkittavaksi sen jälkeen, kun hän antoi kaupungissaan varoituksen ICE:n tulevasta tarkastuksesta. ICE eli Immigration and Customs Enforcement on liittovaltion alainen siirtolais- ja tulliviranomainen. Sessionsin mukaan Schaaf vaaransi ennakkovaroituksellaan ICE:n työntekijöiden hengen.

Lähteet: AP, Reuters