Tutkimus: Miesvaltaiset paneelit hallitsevat edelleen konferensseja

Miehet ovat keskeisessä asemassa Euroopan unionin poliittisissa tapahtumissa, keskimäärin vain joka neljäs asiantuntijaedustaja on nainen. Vaikka naiset ovat kampanjoineet maailmanlaajuisesti naisten ja miesten edustuksellisuuden oikeista suhteista yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, se ei näy käytännössä.

– Politiikalla vaikutetaan yhtälailla niin naisiin kuin miehiinkin. On hämmästyttävää, että vuonna 2018 naisilla ei ole samanlaista mahdollisuutta osallistua vaikuttamiseen, sanoo tutkija Christal Morehouse.

Vähiten naisia, vain 12 prosenttia puhujista, on osallistunut viimeisten viiden vuoden aikana vuosittaiseen Bratislavan turvallisuusfoorumiin. Alhainen naispuhujien osuus on ollut myös Münchenin turvallisuuskonferenssissa, jossa kuultiin kolmea naista jokaista 17 miestä kohden. Sen sijaan Davosin talousfoorumissa yksi nainen luennoi neljää miestä kohden.

– Miespuhujien suurempi edustus paneeleissa naisiin verrattuna on usein seurausta organisaatioista, jotka painottavat virkaikää sukupuolten tasa-arvon sijaan. Paneelien epätasa-arvo on usein myös peili sukupuolten välistä epätasa-arvosta toimielimissä, sanoo Sarah Charlotte Henkel Saksan kansainvälisten ja turvallisuusasioiden instituutista.

Tutkimus sukupuolten tasa-arvoisuudesta Euroopan tärkeimmissä poliittisissa tapahtumissa (An End to Manels: Closing the Gender Gap at Europe´s Top Policy Events) julkistettiin torstaina kansainvälisenä naistenpäivänä. Tutkimuksessa on tiedot 12 600 puhujasta vuosilta 2012–2017.

Lähteet: Reuters