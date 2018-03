Koulusurma Alabamassa – 17-vuotias tyttö kuoli ja kaksi muuta haavoittui

Viranomaisten mukaan on vielä epäselvää, oliko kyseessä onnettomuus vai tahallinen koulusurma. Ketään ei ole pidätetty tapaukseen liittyen.

Yhdysvalloissa on jälleen tapahtunut ampumistapaus koulun tiloissa Birminghamissa, Alabamassa. Viranomaisten mukaan 17-vuotias tyttö kuoli ja kaksi muuta haavoittui. Toinen loukkaantuneista on tiettävästi 17-vuotias nuorukainen ja toinen henkilökuntaan kuuluva.

Washington Post -lehti (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että yksi opiskelija kuoli matkalla sairaalaan ja toinen opiskelija on kriittisessä tilassa. Haavoittunutta työntekijää sen sijaan hoidettiin koulun tiloissa.

Viranomaisten mukaan on vielä epäselvää, oliko kyseessä onnettomuus vai tahallinen koulusurma. Apuma-ase on viranomaisten hallussa ja he tutkivat, onko ase lauennut vahingossa vai onko se laukaistu tahallaan.

Paikallinen poliisipäällikkö Orlando Wilson sanoi kuitenkin tiedotustilaisuudessa, ettei teko ollut koulun ulkopuolisen ihmisen tekemä.

– Meillä on vielä paljon vastaamattomia kysymyksiä. Tällaista ei pitäisi tapahtua koulussa, Wilson sanoi lehdistötilaisuudessa.

Koulun ovet lukittiin tapahtuneen jälkeen ja paikalle kutsuttiin poliisi. Opiskelijat ovat kuitenkin vapautuneet ja poliisi tutkii tapahtunutta. Poliisi selvittää olosuhteita, etsii todisteita ja tarkastaa valvontavideoita. Ketään ei ole pidätetty tapaukseen liittyen.

Birminghamin kaupunginjohtaja Randall Woodfin sanoi lehdistötilaisuudessa, että kuollut opiskelija olisi täyttänyt kuukauden päästä 18 vuotta ja hän olisi halunnut opiskella sairaanhoitajaksi.

– Emme vain puhu joistakin ihmisistä, puhumme siitä, että menetämme osan tulevaisuudestamme. Sydämemme ovat raskaita. Mielestäni on todella tärkeää, että löydämme tavan surra yhdessä tämän perheen kanssa, Woodfin sanoi.

Alabaman kuvernööri Kay Ivey kommentoi olevansa surullinen opiskelijam kuolemasta.

– Rukoilen tämän nuoren naisen perheen puolesta, joka on traagisesti menettänyt läheisen liian aikaisin. Jokainen elämä on kallisarvoista. Vaikka tämä on onnettomuus, se vahvistaa, että opiskelijoilla tai muilla ei tulisi olla aseita kampuksella, Ivey sanoi.

Alabaman ampumatapaus tapahtui kolme viikkoa sen jälkeen, kun Floridan koulusurmassa entinen opiskelija avasi tulen ja tappoi 17 ihmistä. Lisäksi lähes parikymmentä haavoittui.

Lähteet: AP