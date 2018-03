Macron: Trumpin Jerusalem-päätös oli virhe

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo, että Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin päätös tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi oli "virhe". Macronin mukaan Ranskalla ei ole aikomusta seurata hänen jalanjälkiä.

Macronilla oli keskiviikkona tapaaminen Ranskan johtavan juutalaisryhmän kanssa. Ryhmä kehotti Ranskaa tekemään samanlaisen tunnustuksen Yhdysvaltain kanssa.

Ranskan presidentti kuitenkin sanoi, että hän ei usko Trumpin toen "edistävän selviytymistä konfliktista" israelilaisten ja palestiinalaisten välillä. Hän kutsui Yhdysvaltojen päätöstä "todelliseksi virheeksi tässä yhteydessä".

– Jos Ranska tekisi samoin, "menettäisimme sovittelijan aseman, joka on ainoa hyödyllinen asema alueella" – asema, josta Yhdysvallat ei enää voi nauttia, Macron sanoi.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron puhuu juutalaisinstituutin tilaisuudessa illalla Pariisissa 7. maaliskuuta 2018. Ludovic Marin / EPA

Jerusalem on tärkeä kaupunki sekä Israelille että palestiinalaisille. Trumpin päätös muuttaa USA:n suurlähetystö Jerusalemiin on suututtanut palestiinalaiset ja he ovat kyseenalaistaneet Yhdysvaltain sovittelun rauhanpyrkimyksissä.

Myös YK:n yleiskokouksessa 128 maata tuomitsi Trumpin päätöksen joulukuussa. Yhdysvallat esti veto-oikeudellaan Jerusalemia koskevan päätöslauselman YK:n turvallisuusneuvostossa joulukuussa. YK:n turvallisuusneuvosto harkitsi yksipuolisten Jerusalem-päätösten mitätöimistä.

Lähteet: AP