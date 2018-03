Syyrian hallitus kiristää otettaan Itä-Ghoutan kapinallisalueesta

Syyrian hallituksen joukot ovat edenneet hyökkäyksessään itäisen Ghoutan kapinallisalueelle pääkaupungin Damaskoksen lähellä.

Syyrian valtiollinen media ja sotaa seuraava järjestö Syrian Observatory of Human Rights kertovat, että hallituksen joukot ovat ottaneet haltuunsa Beit Sawan ja al-Aasharin kaupungit ja käytännössä katkaisseet alueen kahtia.

Hallituksen joukot ovat helmikuussa alkaneessa hyökkäysoperaatiossa saaneet haltuunsa noin puolet kapinallisten aiemmin hallitsemista alueista.

Syyrian hallituksen ja sen liittolaisen Venäjän sotilaskoneet ovat pommittaneet raskaasti itäistä Ghoutaa, jossa arvioidaan olevan loukussa taisteluiden keskellä noin 400 000 siviiliä.

Pommituksen arvioidaan aiheuttaneen satoja siviiliuhreja. Syrian Observatory of Human Rightsin laskelmien mukaan ainakin 867 siviiliä on kuollut. Järjestön mukaan pelkästään keskiviikkona kuoli 62 ihmistä.

YK:n turvallisuusneuvosto on toistanut vaatimuksensa tulitauosta Syyriaan.

YK:n ihmisoikeuspäällikkö Zeid Ra'ad al-Hussein vaatii Syyrian hallituksen viemistä Kansainväliseen rikostuomioistuimeen ICC:hen.

–Kun on valmis tappamaan omia kansalaisiaan, valehteleminenkin on helppoa. Syyrian hallituksen väitteet, että se on tehnyt kaikkensa siviiliväestön suojelemiseksi, ovat suoraan sanoen naurettavia, Zeid Ra'ad al-Hussein sanoi.

Lähteet: AFP, AP, Reuters