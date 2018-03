Tyttöjen itsetuntokurssista tuli tasa-arvokysymys – nyt koulu tarjoaa vastaavan kurssin myös pojille

Miesten tasa-arvo ry tuomitsi jyrkästi kokkolalaiskoulun aikomukset järjestää itsetuntokurssi vain tytöille. Koulu otti kritiikistä onkeensa, ja nyt pojillekin on tulossa vastaava kurssi.

Kokkolassa ruotsinkielinen Donnerin koulu aikoo järjestää itsetuntokurssin myös pojille. Rehtori Kaj Holmbäck sanoo, että asian saamasta kritiikistä otettiin opiksi.

Kohu syntyi kaksi viikkoa sitten, kun koulu ilmoitti järjestävänsä tytöille ensi syksynä valinnaisainekurssin, joka vahvistaisi nuorten itsetuntoa. Miesten tasa-arvoyhdistys tuomitsi kurssin jyrkästi,koska se lisää yhdistyksen mielestä poikien syrjintää. Myös tasa-arvovaltuutetun toimisto suositteli tasapuolisuutta asiassa.

– Olin kyllä yllättynyt kurssin saamasta vastaanotosta ja siitä, että reaktioita tuli näinkin paljon, sanoo nyt Donnerin koulun rehtori Kaj Holmbäck.

Donnerin ruotsinkielisen yläkoulun suunnittelemasta itsetuntokurssista noussut keskustelu yllätti koulun rehtorin. Kalle Niskala / Yle

Miesten tasa-arvoyhdistys oli lausunnossaan sitä mieltä, että vastaavanlainen kurssi pitää järjestää myös pojille.

– Siltä osin on kuunneltu kritiikkiä ja todettu, että tämmöinen on aiheellista suunnitella myös pojille. Tehostimme sitten ohjaajan etsimistä, ja tällä hetkellä on tiedossa henkilö, joka voi auttaa meitä tässä.

Koulu kysyi mielipidettä kurssista myös tasa-arvovaltuutetun toimistosta. Kanta oli, että pojillekin olisi hyvä järjestää oma, vastaava kurssi. Holmbäck muistuttaa, että näin oli alunperinkin tarkoitus tehdä.

– Siihen oli vaikeampi löytää vetäjää, ja sitten se jäi pois.

Rehtori: Donnerin koulussa tytöt tarvitsevat enemmän tukea

Rehtori Kaj Holmbäck kiistää, että tarkoitus olisi ollut syrjiä, päinvastoin. Donnerin koulussa katsottiin, että tytöt tarvitsevat rohkaisua poikia enemmän.

– Tässä oli tarkoitus saavuttaa parempi tasa-arvo. Koettiin, että tytöt tarvitsevat enemmän tukea, että pääsevät samoihin tuloksiin kuin pojat. Silloin mielestäni tuen antaminen edistää tasa-arvoa.

Olin kyllä yllättynyt kurssin saamasta vastaanotosta ja siitä, että reaktioita tuli näinkin paljon Rehtori Kaj Holmbäck

Miesten tasa-arvoyhdistyksen mukaan poikien alisuorittaminen koulussa on yksi räikeimmistä ja suurimmista tasa-arvo-ongelmista Suomessa. Holmbäckin mukaan Donnerin koulussa tilanne on toinen.

– Tuo yhdistyksen väittämä on minusta yleistys. Meillähän on tietoa, joka liittyy meidän kouluun. Sen perusteella olisi erittäin hyvä, että tyttöjen itseluottamusta tuetaan, koska se edistäisi heidän hyvinvointiaan muutenkin.

Itsetuntokurssin toteutuminen ei ole vielä varmaa: kritiikki sai varovaiseksi ja nyt kurssin järjestämisestä päättää Kokkolan sivistyslautakunta.

– Tässä otettiin aikalisää: nyt selvitetään vielä, onko kurssi tasa-arvolain ja opetussuunnitelman mukainen. Asia viedään sivistyslautakuntaan, joka päättää, voidaanko kursseja tarjota.

Jos lautakunta näyttää vihreää valoa, jää vielä nähtäväksi, löytyykö kursseille niin paljon osallistujia, että kurssit toteutuvat.