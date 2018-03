Mentaalivalmentaja: Näin revit itsestäsi parhaat tehot irti yo-kokeessa – Harjoittele tunnemuutosta, rentoudu, käsittele pettymys

Ensi maanantaina alkaa kevään ylioppilaskirjoitusten maraton. Suoritus kestää pari viikkoa. Eri aineita kirjoittamaan on ilmoittautunut yhteensä lähes 41 000 ihmistä.

Mentaalivalmentaja Katja Pasanen kertoi Ylen aamu-tv:n haastattelussa vinkkejä siihen, kuinka kirjoituksissa voi saavuttaa parhaan tuloksen.

Pasanen on työskennellyt mentaalivalmennuksessa monien urheilijoiden ja urheilujoukkueiden parissa. Hän on myös pikaluistelija Mika Poutalan manageri.

Pasasen mukaan yo-kirjoitukset vastaavat maratonin kaltaista urheilusuoritusta pitkän keston ja tunnetilojen, kuten jännityksen kannalta. Siksi kirjoituksissa voi hyödyntää urheiluvalmennuksesta tuttuja konsteja.

Mentaalivalmentajan vinkit henkiseen suoriutumiseen kirjoituksissa

1. Hyödynnä omia tapojasi oppia ja sisäistää tietoa. Voit kirjoittaa oppimiesi asioiden pääkohdat paperille. Jos sinulle luontainen tapa oppia on kuunteleminen, äänitä puhelimeesi asiat, jotka haluat muistaa ja kuuntele sen jälkeen pointtejasi puhelimestasi. Jos muistat paremmin näkemällä, käytä värejä pääpointteihisi.

2. Harjoittele tunnemuutosta ja tee mielikuvaharjoituksia. Urheilijat käyttävät harjoitusta, jossa he näkevät suoritustilanteen mielikuvissaan. Koulu, tilanne, opettajat ja kaverit ovat sinulle tuttuja. Ainoa mikä kirjoituksissa muuttuu, on se, että koetilanne on pidempi.

Käy tilanne läpi siten, että menet mielessäsi kouluun, istut pulpettiin ja saat koepaperin. Mieti, miten yleensä reagoit, milloin jännitys tulee ja miten pystyt hallitsemaan sitä. Katja Pasanen kertoo lisäohjeita tunnemuutosten tekemiseen jutun alussa olevalla videolla.

3. Rentouta itseäsi kirjoitusaamuna. Kirjoituksissa istu itsevarmassa asennossa ja käytä rauhallista hengitystä tietojen muistamisen apuna. Älä kasaa itsellesi turhia paineita. Luota itseesi ja osaamiseesi.

4. Käsittele pettymyksen tunteesi läpi, jos epäonnistut kokeessa. Sen jälkeen älä enää kanna harmituksen tunneta mukanasi seuraavaan kokeeseen. Eli nollaa ja siirry seuraavaan kokeeseen. Jos epäonnistut, voit uusia kokeen.

5. Pysähdy nykyhetkeen. Siten voi helpottaa tulevaisuuteen kohdistuvia paineita. Urheilijoita neuvotaan pelaamaan yksi vaihto kerrallaan tai tekemään yksi suoritus kerrallaan. Keskity siis yhteen koepäivään ja yhteen koetilanteeseen kerrallaan. Tee kokeessa parhaasi ja hyödynnä näitä listattuja työkaluja. Sen jälkeen siirry seuraavaan kokeeseen.

Aiheesta voi lukea lisää Abitreenien Paineessa-kampanjan sivuilta.