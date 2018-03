Tekeekö käteisellä maksaminen pahaa? "Aktivoi aivoissa samoja alueita kuin fyysinen kipu"

Maksaminen on muutoksessa. Uusia maksutapoja tulee markkinoille ja ostoksia maksetaan ehkä tulevaisuudessa yhä useammin esimerkiksi kännykällä.

– Mitä enemmän me käytämme digitaalisia palveluita, sen huonommin käteinen fyysisenä tuotteena sinne maksamiseen sopii. Siinä mielessä olettaisin, että käteisen käyttö vähenee edelleenkin samassa suhteessa kuin meidän oma käyttäytymisemmekin muuttuu, sanoo osastopäällikkö Päivi Heikkinen Suomen Pankin rahahuolto-osastolta.

Heikkinen suhtautuu kuitenkin epäilevästi siihen, että käteisen käyttö loppuisi kokonaan.

Kun käteisestä halutaan eroon, sitä perustellaan Heikkisen mukaan usein käteismaksujen käsittelyn kalleudella tai turvallisuudella. Monesti esimerkiksi kaupoissa ilta-aikaan saattaa olla vain yksi ihminen töissä käteiskassan kanssa.

Käteinen kuin kännykkä

Heikkinen vertaa maksamista kännykän käyttöön. Kännykkää käytetään yhä vähemmän puhumiseen tai tekstiviestien lähettämiseen. Sen sijaan ihmiset viestivät erilaisten sovellusten avulla.

– Todennäköisesti maksamisessa tapahtuu samalla tavalla. Käteinen on kuin puhuminen, mutta sen rinnalla me käytetään muitakin maksutapoja ja ollaan aika tyytyväisiä, että vaihtoehtoja on olemassa.

Suomessa käteistä käytetään edelleenkin. Suomen Pankin kuluttajakyselyn mukaan 13 prosenttia suomalaisista maksoi ostoksensa edelleen pääosin käteisellä. Käteistä käyttävät etenkin iäkkäämmät ihmiset. Heikkisen mukaan lisäksi yllättävän monet kolmekymppiset käyttävät käteistä. Syynä on se, että ansiot eivät ole säännöllisiä ja oman talouden hallinnassa on haasteita.

– Käteinen on monelle kätevä maksutapa. Se on hyvin konkreettinen, yksinkertainen käyttää, se on kaikkien käytettävissä ja maksu tulee perille välittömästi. Kyllä käteisellekin on paikkansa.

Konkreettinen käteinen

Heikkisen mukaan dominoivat maksutavat Suomessa ovat pankkien tilisiirrot ja maksukorttimaksut. Asema on vahva ja sen vuoksi uusien yritysten tulo markkinoille on todella haastavaa.

Käteisen käyttöä on myös tutkittu. Heikkisen mukaan Hollannin keskuspankissa on tutkittu yhdessä neurotieteilijöiden kanssa käteisen käyttämistä.

– Maksaminen aktivoi aivoissa samoja alueita kuin fyysinen kipu. Kun maksat käteisellä, se on hyvin konkreettinen ja tekee tosi pahaa.

Heikkisen mukaan luottokortilla maksaessa vaikkapa netissä maksu liikkuu huomaamatta eikä kipu aktivoidu samalla tavalla.

– Käteinen on konkreettinen ja auttaa paremmin huomaamaan, mihin sitä rahaa käyttää.