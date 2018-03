Kunta luuli saaneensa kalliit laskettelurinteet myytyä, toisin kävi – kyläläisten ansiosta hissit pyörivät ja kuluja ei ole

Mistä on kyse? KHO purki Ristijärven kunnan ja Scandinavian Berryn vuonna 2014 tekemän kaupan Saukkovaaran matkailukeskuksesta.

Yritys ehti maksaa 40 000 euron kauppahinnan kunnalle, eikä sitä palauteta.

Kunta halusi myydä paikan, koska ylläpitokulut olivat suuret. Rakennukset ovat nyt kylmillään, eikä kuluja ole.

Yhdistysten talkoilla pyörittämän rinnetoiminnan tuotto kattaa muut kulut.

Kunta pohtii jatkoa, sillä pelkän talkootyön varaan ei haluta laskea.

Ristijärvi

Saukkovaaran laelta avautuu kaunis maisema Ristijärven kunnan keskustaajaman yli lumisine järvinäkymineen. Laskettelurinteen yläasema ei ole koolla pilattu. Rakennuksia on jo muutaman vuoden kylmillään seisonut hotelli, neljä peruskorjattua mökkiä ja suksivuokraamorakennus. Rinteitä on käytössä kolme, kaikki lastenrinteitä.

Saukkovaaran Rinteet tuntuu olevan Ristijärvelle ikuisuuskysymys. Näin pohtii talkoolaisena laskettelurinteellä töissä oleva Mauno Heikkinen Pyhännänkylän kyläyhdistyksestä.

– Aina näytetään palaavan alkupisteeseen: kunta pohtii, mitä Saukkovaaran kanssa oikein tehdään. Yrittäjiä ja vuokralaisia on ollut vuosien saatossa useita, mutta kukaan ei tunnu haluavan investoida matkailun hyväksi, kertoo myös keskustan riveissä kunnanvaltuustossa istuva Heikkinen.

Viimeisin yrittäjä oli marjanpoimintayritys Scandinavian Berry, joka osti neljä vuotta sitten lunastusvuokrasopimuksella Saukkovaaran matkailukeskuksen sekä 1,6 hehtaarin maapohjan 40 000 euron kauppasummalla. Kauppaan sisältyi myös velvoitteita, kuten ilmalämpöpumppujen hankkiminen. Yritys muun muassa majoitti ulkomaisia marjanpoimijoita Saukkovaaralla.

Saukkovaarassa on muutama rinne, jotka kaikki ovat lastenrinteitä. Jarmo Nuotio / Yle

Korkein hallinto-oikeus kuitenkin kumosi kunnan ja yrityksen välisen kaupan (siirryt toiseen palveluun), koska kauppaa ei kilpailutettu tarpeeksi laajasti. Yritys ehti maksaa kunnalle kauppasumman sovitusti, ja sopimuksen mukaisesti rahoja ei palauteta.

Vaikka iso summa rahaa meni, yritys haluaa vielä neuvotella kunnan kanssa jatkosta.

– Kyllähän tähän toisaalta ehti jo varautuakin valitusten takia. Koimme, että yhteistyö paikallisten kanssa sujui ja työllistimme aina paikan tullen paikallisia yrityksiäkin. Tarkoitus on vielä neuvotella kunnan kanssa huhtikuussa, sillä marjastuskausi on lähellä, sanoo puolet yrityksestä omistava Pekka Koivisto.

Ristijärven kunnanjohtaja Petteri Seppänen toteaa, että myös kunta haluaa istua neuvottelupöytään.

– Katsotaan, tarvitseeko yritys tiloja tänä kesänä ja voiko Saukkovaaraa siinä hyödyntää. Se, mitä Saukkovaaran kanssa tehdään jatkossa, sitä pohditaan varmasti ainakin kesään saakka.

Toisen onni, toisen ei

Alun perin Ristijärven kunta päätyi myymään Saukkovaaran ylläpitokustannusten takia. Kunnanvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Arto Klemetti (kesk.) pohtii, että kustannuksien kannalta kauppa oli kunnan kannalta hyvä.

– Esimerkiksi hotellirakennuksen kunto oli jo tuolloin niin heikko, että lämpimänä pitoon upposi liian paljon rahaa. Puhuttiin, että ylläpitokustannukset olisivat kymmeniä tuhansia euroja vuodessa.

Saukkovaaran rakennuksista vasemmalla näkyvä hotelli ei ole käytössä huonon kunnon vuoksi. Jarmo Nuotio / Yle

Nykyisin hotellirakennus on kylmillään, on ollut jo jonkin aikaa. Klemetin mukaan Saukkovaara on tässä tilanteessa kunnalle edullinen.

– Ylläpitokuluja ei kylmillään olevista rakennuksista ole ja muut kulut saadaan hoidettua laskettelun tuotoilla. Pelkästään talkoopohjalla ei matkailutoimintaa voi kuitenkaan loputtomasti hoitaa, joten kyllä jokin ratkaisu täytyy tehdä.

Hotellissa ei ole tehty kuntotarkistusta, mutta majoitustoimintaan siitä ei ole. Mökkejäkään ei ole kuntotarkistettu, mutta ne sen sijaan sopivat majoitukseen. Scandinavian Berry voisi käyttää mökkejä poimijoiden majoittamiseen, mutta vielä ei ole tiedossa kuinka paljon poimijoita on tulossa kesällä – vai onko laisinkaan.

– Meillä on muuallakin majoituskohteita, mutta tämä oli meille tärkeä. Marjasato ratkaisee lopulta, missä majoitusta on. Eikä sadosta vielä tiedetä, sanoo Pekka Koivisto.

Palkkoihin ei rahaa jää

Talkoita Saukkovaaran Rinteissä on tehty viisi vuotta. Paikkaa pyöritetään nyt Pyhännänkylän ja Kirkonkylän kyläyhdistysten sekä eläkeläisten yhteistyönä. Talkoolaisen työvuoro kestää kuusi tuntia.

– Listalla on kymmeniä nimiä, joista toki vain pieni osa on aktiivisia. Helposti tänne on väkeä silti saanut. Motivaatiota riittää, sillä työvuoroon tullaan tuntia aikaisemmin ja pois ei tahdota lähteä, Mauno Heikkinen kertoo.

Lasketteluvälineitä vuokraamossa. Jarmo Nuotio / Yle

Vilkkaimpina päivinä rinteessä on käynyt jopa 90 laskijaa, keskimäärin määrä on 30 kieppeillä, sanoo Heikkinen.

– Meillä on vain yksi hissi, sillä toinen on rikki. Käytössä on kolme lastenrinnettä, jotka sopivat mainiosti opetteluun. Kun lumitykkiä ei ole, kausikaan ei ole pitkä. Kun tuotot jaetaan, niin ei kyläyhdistyksen kassaan tule kuin muutama sata euroa. Ei siitä palkkoja makseta.

Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Harri Lindforsin mukaan Suomessa on muutamia laskettelupaikkoja, jotka toimivat lähinnä talkoovoimin. Kaikki niistä eivät kuulu Hiihtokeskusyhdistykseen, mutta esimerkiksi siihen kuuluva Påminne Raaseporissa pyörii talkoovoimin.

Jaksetaanko vielä ensi talvena?

Päätös Saukkovaaran Rinteiden myynnistä syntyi kunnanvaltuustossa äänin 9-8 neljä vuotta sitten. Myyntipäätöksestä tehtiin valitus vedoten liian kapeaan kilpailutukseen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Oikeuden päätöksestä valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka päätti 19. helmikuuta pitää hallinto-oikeuden päätöksen ennallaan.

Valtuuston toinen varapuheenjohtaja Hanna-Leena Keränen (kok.) sanoo suoraan, että tapauksesta tuli oppia reippaasti.

– Kun kauppa tehtiin, niin silloin tarjouksiakin oli useita. Mutta tämän kanssa edettiin, eikä siihen muutoksia oikein saanut hieroa. On selvää, että seuraavalla kerralla ei saa syntyä epäilystäkään tiskin alta myynnistä vaan kilpailutuksen on oltava kunnolla avoin.

Saukkovaarassa on kaksi hissiä, mutta toinen niistä on rikki. Jarmo Nuotio / Yle

Kunnanvaltuustoa johtava Ritva Tolonen (kesk.) toteaa, että tulevan ratkaisun kanssa ei hätiköidä.

– Vielä asiaa ei ole kunnolla ehditty pohtia. Kuntalaisten kanssa on puhuttu yhteisissä tilaisuuksissa, mutta suhtautuminen tilanteeseen on hyvin neutraalia. Aikoinaan kuntalaisista osa vastusti kauppaa.

Talkoolaisten joukossa kauppaa pohditaan lähinnä käytännön kautta, sillä yhteistyö ei aina sujunut tilojen osalta marjayrityksen kanssa helposti.

– Osa tiloista oli suljettu ja esimerkiksi kunnan peruskorjaamia mökkejä ei ole voinut vuokrata vaikka kysyntää on ollut, sanoo Mauno Heikkinen.

Talkoolaiset ovat pääosin eläkeiässä, joten nuoria toivotaan mukaan. Hymy ei hommissa ole kuitenkaan päässyt hyytymään, nauraa Heikkinen.

– Palaute laskijoilta on ollut hyvää, se saa meidätkin hyvälle mielelle.

Mauno Heikkinen on yksi talkoolaisista, jotka pyörittävät Saukkovaaran Rinteitä. Jarmo Nuotio / Yle

Perheensä kanssa Paltamosta laskemaan tullut Heidi Järvelä kuuluu hyvän palautteen antajiin.

– Rinteet ovat juuri sopivia lapsille opetteluun, eikä ruuhkaa ole liikaa. Kyllä tälle talkooporukalle hattua täytyy nostaa, sillä ilman heitä ei näissä rinteissä varmasti laskettaisi.

Saukkovaara ei ole ainut laskettelupaikka, joka sijaitsee lähellä paikkakunnan keskusta. Lähikeskuksia löytyy ympäri Suomen, ja niiden merkitys on suuri talviurheilulle.

– Niihin pääsee helposti harrastamaan talvilajeja, moniin pääsee perille julkisellakin liikenteellä. Tämä madaltaa kynnystä lähteä, nämä ovat meidän laskettelukenttämme hienous. Lähikeskuksista moni on kooltaan pieni, mutta myös suurempia löytyy, kertoo Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Harri Lindfors.