Lintubongareiden korkein oikeus tutkii 300 havaintoa vuodessa – "on turha sanoa, että sain Suomen suurimman hauen, jos sitä ei ole hyväksytty vastaavassa komiteassa"

"Birdlife Suomen rariteettikomitea ei ole vielä vahvistanut havaintoa."

Tähän lauseeseen törmää lähes aina harvinaisista lintuvierailijoista kertovassa uutisoinnissa. Komitea on seitsemästä asiantuntijajäsenestä koostuva raati, joka käy läpi kaikki havainnot harvinaisuuksista.

Tarkoituksena on kerätä yhdenmukaisesti suodatettu havaintoaineisto, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi lintujen levinneisyyden ja muuton tutkimisessa.

Idänpikkusiepon pitäisi talvehtia kaukana Kaakkois-Aasiassa. Se kuitenkin bongattiin Helsingistä syksyllä 2016 ja pääsi Suomen lajilistalle komitean tarkastuksen jälkeen. Kai Lunden

Kevyempänä taustavireenä komitean toiminnalle on ihmisen luontainen uteliaisuus.

– Ympärillämme tapahtuva kiinnostaa meitä ja meillä on tarpeen sitä luokitella. Tässä heijastuu vanhanaikainen luonnontietämyksen kartuttaminen, kertoo komitean puheenjohtaja William Velmala.

Mikä rariteettikomitea? Birdlife Suomen rariteettikomitea tarkastaa kaikki havainnot Suomelle uusista sekä harvinaisista lajeista. Laji putoaa rariteettikomitean listalta yleensä noin sadan Suomen-havainnon jälkeen. Lintutieteellisten paikallisyhdistysten aluerariteettikomiteat tarkastavat alueensa vähemmän harvinaiset havainnot. Tarkoituksena on muodostaa yhdenmukaisin kriteerein suodatettu lista Suomessa havaituista lintulajeista.

William Velmala on ollut komitean jäsen jo kaksitoista vuotta, siitä reilun vuoden puheenjohtajana. Havaintojen parissa hän sanoo työskentelevänsä melkein joka päivä. Työpäiviksi muutettuna aikaa kuluu kaksi tai kolme työpäivää kuukaudessa.

Tehtävä vaikuttaa myös lintuharrastukseen: tuntuman erilaisten tuntomerkkien erottamiseen erilaisissa olosuhteissa on pysyttävä terävänä. Joskus olisi kiva vain katsella maisemia.

– Kyllä se aina on mielessä, että mistä tuonkin linnun tuntee, mikä sen ikä on ja mikä sukupuoli, naurahtaa Velmala.

Komitean jäsenet tekevät tutkimustyötä harrastuspohjalta. Esimerkiksi kuluja ei korvaa kukaan joitakin ulkomaisten nahkakokoelmien perään tehtyjä matkoja lukuun ottamatta.

Suomen toinen nokitasku löydettiin Utöstä toukokuussa 2017. Jussi Salokorpi / Yle

Joskus lintujen täsmällinen lajintunnistus on vaikeaa millintarkoista valokuvista tai äänitteistäkin huolimatta. Hyvän harrastuksen vuoksi tehdään kuitenkin paljon töitä.

– Kaikki rariteettikomitean jäsenet ovat innostuneita ja vihkiytyneitä, joten ne usein otetaan positiivisina haasteina, sanoo Velmala.

Lajinmääritys on toisinaan todellakin pilkuntarkkaa hommaa. Esimerkiksi tiltaltteja erotellaan tarvittaessa dna-tasolla.

Mustakaularastaasta harmaita hiuksia

Parhaillaan työpöydällä on esimerkiksi melkoinen nippu havaintoja mustakaularastaista, myös arkistojen kätköistä uudelleen avattuina.

Siperiassa ja lähimmillään Uralin länsipuolella pesivän mustakaularastaan tiedetään risteytyvän muiden lähilajien kanssa. Hyvälaatuisista digikuvista on tehty huomio, että usein Suomessa nähdyillä mustakaularastailla on punaista väriä pyrstössään. Onkin herännyt kysymys, että kuinka suuri osa Suomen havainnosta koskeekin risteymiä.

Mustakaularastas on viihtynyt Kajaaninjoen varrella. Video: Kimmo Hiltunen / Yle

Lintukirjallisuudesta ei löydy yksiselitteistä vastausta siihen, kuinka paljon puhtaalla mustakaularastaalla voi punaista pyrstössään olla. Onkin lähdettävä penkomaan nahkaläjiä esimerkiksi Pietarin eläintieteelliseen museoon. 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa oli tapana kerätä suuriakin nahkakokoelmia, joista nyt on apua.

– Lajin edustajia voidaan saada kerralla tarkasteluun kymmeniä, jopa enemmänkin. Silloin on helppo nähdä koko vaihtelu, sanoo Velmala.

Toinen merkittävä apu ovat ulkomaalaiset kollegat. Esimerkiksi Pohjois-Amerikan itärannikolta tai Hong Kongista löytyy helposti asiantuntija, joka on perehtynyt sieltä harhautuneen lintulajin tunnistamiseen.

Siperialaiset rastaat ovat tällä hetkellä rariteettikomitean päänvaivana. Tero Ylioja / Yle

Toinen, viime aikoina puhuttanut hankala tapaus on valkopäätiainen. Sen tiedetään risteytyvän sinitiaisen kanssa, ja melko suuri osa Suomen havainnoista ei vastaakaan aivan puhdasta valkopäätiaista.

On kuitenkin mahdotonta selvittää, onko kyseessä muuntelu vai onko kyseessä yksilö, jonka sukuhaaran jossain vaiheessa on tapahtunut risteymä. Nämä "maastovalkopäätiaiset" on kuitenkin päätetty pääosin hyväksyä, sillä muuten jouduttaisiin heittämään kokonaan roskakoriin iso määrä vanhoja havaintoja.

Tällainen hienoisesti "epäpuhdas" valkopäätiainen oli lukuisten lintuharrastajien ilona muun muassa Helsingin Fastholmassa talvella 2015-2016.

Tämä Helsingin Fastholmassa talven viettänyt valkopäätiainen päätettiin hyväksyä komiteassa hienoisista värivirheistä huolimatta. Tero Ylioja / Yle

Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta harhautuvien yksilöiden tunnistaminen on yleensä helpompaa kuin idästä saapuvien lajien. Esimerkiksi Venäjällä merkittävä osa määrityskirjallisuudesta on julkaistu vain venäjäksi. Lisäksi linturetkeily Kaukoidässä, Keski-Aasiassa ja Siperiassa on vähäistä.

– Suomen maantieteellisen sijainnin vuoksi itäisiä harhailijoita tulee joka syksy. Kaikkein harvinaisimmat lajit tulevat hyvin kaukaa Siperiasta, kertoo Velmala.

Jännitystä havainnon jälkeen

Kun harvinaisuus on bongattu ja dokumentoitu, alkavat bongarilla jännät ajat. Havainto dokumentteineen ilmoitetaan rariteettikomitean käsittelyyn, jotta se saadaan "viralliseksi".

Havaintoon liittyvät dokumentit tallennetaan verkkolevylle, jonka jälkeen raadin jäsenet tutustuvat aineistoon ja antavat ennakkoäänen tapauksesta. Komitea kokoontuu kolmesti vuodessa, ja jos ilmenee, että äänestys menee ristiin, asiasta keskustellaan kokouksessa.

Kyllä lintuharrastajat tietysti suhtautuvat omiin havaintoihinsa, joihin he itse uskovat, hyvin intohimoisesti. William Velmala

Nykyisin kahteen kolmasosaan ilmoituksista tulee mukana kuvia tai audioita. Kolmasosa tulee kuitenkin edelleen pelkän kirjallisen kuvauksen perusteella. Toisinaan alkuperäiset muistiinpanot vaaditaan nähtäväksi. Tällä yritetään varmistaa, ettei muisti tee jälkikäteen tepposia.

Lintubongarit ovat kuitenkin sen verran laumasieluja, että lähes poikkeuksetta harvinaisuudella on useita havaitsijoita. Tämä lisää kirjallisenkin kuvauksen uskottavuutta.

Havaintoja Birdlife Suomen komitea saa pöydälleen vuosittain kolmisensataa. Havainnoista hylätään 10–15 prosenttia.

Päätöksistä nurinaa, mutta ymmärrystä

William Velmalan työhuoneesta löytyy seinällinen lintukirjoja ja alan julkaisuja. Omia oppaita löytyy eri maantieteellisille alueille, mutta myös eri lintuheimoille, kuten petolinnuille, rastaille tai vaikkapa rantakanoille. Oman värinsä hyllyyn tuovat vanhat ja kuluneet lintuoppaat.

– On aina hyvä silloin tällöin palata sinne alkulähteille ja katsoa, mitä on kirjoitettu vuosisadan alussa. Vanhojen lintukirjojen keräily on ehkä se harrastukseni kevyempi puoli kuitenkin, kertoo Velmala.

Määritysoppaita löytyy maanosittain ja lintuheimoittain, siis omansa niin Afrikan linnuille kuin vaikkapa rantakanoillekin. Tero Ylioja / Yle

Mikään ei kuitenkaan korvaa maastossa kaukoputken ja kiikarin kanssa vietettyjä tunteja.

– Ei sitä pelkällä kirjatiedolla pysty tätä luottamustointa hoitamaan. Lisäksi meillä on Suomessa pitkä talvi ja muutenkin vaihtelevat vuodenajat. Talven aikana ehtii unohtaa esimerkiksi lintujen äänet.

Itse lajimääritykseen komitea ottaa kantaa vain silloin, kun esimerkiksi valokuvasta voidaan kiistatta todeta, että kyse on jostain muusta kuin ilmoitetusta lajista. Pikemminkin komitea tulkitsee, onko määritys tehty sellaisin perustein, että voidaan luotettavasti todeta, että laji on määritetty oikein.

Vaikka määritystä ei siis yleensä tuomitakaan vääräksi, tulee hylkäävästä päätöksestä usein nurinaa.

– Kyllä lintuharrastajat tietysti suhtautuvat omiin havaintoihinsa, joihin he itse uskovat, hyvin intohimoisesti.

Velmalan kotipihalta näkee Vantaanjoen ylitse kauas läntee Tero Ylioja / Yle

Päätöksistä ei voi valittaa, mutta joskus harvoin tapaukselle voi kuitenkin vaatia uutta käsittelyä. Näin voi tehdä vaikkapa silloin, kun kyseisestä lintuyksilöstä löydetään esimerkiksi valokuvia, joita ei ollut mukana alkuperäisessä ilmoituksessa.

Velmalan mukaan valtaosa lintuharrastajista kuitenkin pohjimmiltaan ymmärtää, että näinkin tiukka seula on tarpeellinen lintutieteen kannalta. Ja eihän Suomen parhaan kalamiehen titteliäkään jaeta kalajuttujen perusteella.

– On turha yrittää sanoa, että sain Suomen suurimman hauen, jos sitä ei ole hyväksytty vastaavassa komiteassa, Velmala muistuttaa.

Niinpä. Ennätyskalalautakunta (siirryt toiseen palveluun)todellakin erottelee kalajutut ja oikeat saaliit toisistaan dokumentoinnin perusteella.