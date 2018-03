Tampere vetää turisteja ja kokousvieraita: Ennätysvuonna yli miljoona yöpymistä

Tampereen tapahtumat ja nähtävyydet houkuttelivat kaupunkiin kävijöitä viime vuonna ennätysmäärän. Tampereella järjestetyissä konferensseissa vieraili viime vuonna lähes 10 000 henkeä, kun yleensä vieraita on noin 7 000.

Myös matkailijoiden yöpymisten määrä kohosi uuteen ennätykseen, kun Tilastokeskuksen mukaan Tampereella tehdyt yöpymiset lisääntyivät kuudella prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Määrä kohosi 1,09 miljoonaan yöpymiseen.

Monipuolinen teatteritarjonta on Visit Tampereen mukaan yksi kaupungin matkailuvalteista. Kirsi Matson-Mäkelä / Yle

Suuria konferensseja

Visit Tampere Oy:n tiedote kertoo, että Tampereella järjestettiin viime vuonna 65 konferenssia. Niiden kävijät jättivät Taloustutkimuksen mukaan kaupunkiin yli 13 miljoonaa euroa.

Vuoden suurin konferenssi oli kasvatustieteiden alan EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction) -konferenssi, jossa osallistujia oli 2 200. Muita suuria konferensseja olivat EMBEC'17 & NBC'17 (Joint conference of the European Medical and Biological Engineering Conference and the Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering), jossa oli noin 700 osallistujaa sekä joka toinen vuosi järjestettävä Glass Performance Days Conference, jossa oli 660 osallistujaa.

Tampere-talon Muumimuseossa oli avajaisten jälkeen vilskettä. Tampere-talo

Matkailijoiden yöpymisennätys

Kotimaisten yöpymisten määrä kasvoi Tampereella viime vuonna viidellä prosentilla ja ulkomaalaisten kahdeksalla prosentilla edellisvuoteen verrattuna.

Tampereella yöpyneiden ulkomaalaisten suurin joukko tuli Ruotsista. Seuraavaksi eniten oli saksalaisia, kolmanneksi eniten venäläisiä ja neljänneksi eniten yhdysvaltalaisia.

Muutos edellisvuoteen verrattuna oli suurin yhdysvaltaisilla – kasvua jopa 26 prosenttia. Saksalaisten määrä lisääntyi 19, ruotsalaisten määrä 11 ja venäläisten määrä yhdeksän prosenttia. Tampereella yöpyvien matkailijoiden määrästä noin 35 prosenttia oli liikematkailijoita.

Matkailijat toivat kaupunkiin myös rahaa. Rekisteröityjen majoitusliikkeiden myynti oli viime vuonna yhteensä 67,8 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin myynti oli 62 miljoonaa euroa.