Opettajien lomiin ja työaikaan tulee historiallinen mullistus: Osalla ammatillisista opettajista vapaa pitenee, osalla lyhenee

Mistä on kyse? Kokoaikaisen opettajan vuosityöaika on uudistuksen jälkeen 1 500 tuntia.

Jokaiselle opettajalle vahvistetaan työaikasuunnitelma ennen lukuvuoden alkamista.

Opettaja saa kesävapaajakson (kahdeksan viikkoa ajalla 2.5.–30.9.) enintään kahdessa jaksossa ja talvivapaajakson (neljä viikkoa) enintään neljässä jaksossa.

Ammatillisille opettajille on tulossa suuri mullistus, kun 10 000 opettajaa siirtyy vuosityöaikaan. Vuosityöaika vaikuttaa palkkaan, lomiin ja työaikaan.

Kuntatyönantajien neuvottelupäällikkö Hannu Freund sanoo, että harvoin työmarkkinoilla tehdään näin isoja uudistuksia. Uudistus tulee voimaan asteittain syksyyn 2020 mennessä.

– Tämä on iso uudistus. Harvoin yhdenmukaistetaan useita eri työaikajärjestelmiä ja 10 000 ihmisen työsuhteen ehdot.

Palkka nousee monilla

Vuosityöaika mullistaa opettajien lomat niin, että ne voivat olla pätkissä ja koululaisten loma-aikojen ulkopuolella toukokuussa tai syyskuussa.

Jatkossa ammatillinen opettaja saa kahdeksan viikkoa kesävapaata ajalla 2.5.–30.9. enintään kahdessa jaksossa. Talvivapaajakso on neljä viikkoa, ja sen saa pitää enintään neljässä jaksossa.

Vuosityöaikaa on kokeiltu viime syksystä asti seitsemässä oppilaitoksessa ympäri Suomea. Kokeilussa mukana olevan Stadin ammattiopiston pääluottamusmies Venla Olin kertoo, että suurimpia voittajia ovat sosiaali- ja terveysalan opettajat, joihin hän itse lukeutuu.

– Itselläni nousi palkka 500 euroa kuukaudessa. Myös lomien määrä nousi. Aikaisemmin loma oli maksimissaan 38 päivää, nyt se on 12 viikkoa. Loman määrä nousi yli kuukaudella.

Kuntatyönantajien arvioiden mukaan sosiaali- ja terveysalan opettajilla lisääntyy työpaikalla tehtävä työmäärä palkankorotusta vastaavasti.

Muiden alojen opettajilla, kuten esimerkiksi tekniikan alalla, loman määrä vähenee noin viikolla. He saavat neuvottelupäällikön mukaan pienen palkankorotuksen. Entisten aikuiskoulutuskeskusten opettajilla palkkasumma pienenee selvästi, mutta niin käy neuvottelupäällikön mukaan myös vuosittaisen työmäärän.

Vapaat voivat olla pätkissä

Iso periaatteellinen muutos on myös se, että lomat voivat pätkittyä. Ammatillinen opettaja voi joutua tulemaan opettamaan kesken kesän, jolloin vapaa siirtyy myöhemmäksi.

Eveliina Matikainen / Yle

Työnantaja hakee vuosityöajalla joustoa siihen, että oppilaitokset antaisivat yhä enemmän opetusta myös kesällä. Tämä närästää osaa opettajista.

– Osa opettajista tahtoo pitää lomansa koulujen loma-aikaan. Osa voi olla ihan tyytyväinen siihen, että lomaa voi pitää myös kalliin lomakauden ulkopuolella, Venla Olin sanoo.

Olinin mukaan sairastuminen kesälomalla polttaa lomat, eikä niitä saa siirrettyä.

Työaika pitää kirjata

Jatkossa kokoaikaisen opettajan vuosityöaika on 1 500 tuntia. Iso ero entiseen on, että ammatillisten opettajien pitää kirjata työaikansa.

Vuosityöaikaan sisältyvät myös tuntien valmistelu ja koulutuspäivät. Opettajille pitää tehdä työaikasuunnitelma ennen lukuvuoden alkamista.

– Aikaisemmin oppituntien suunnittelu on tehty urakalla. Jotkut opettajat eivät ole valmistelleet tunteja juurikaan, toisilla on taas mennyt suunnittelu överiksi ja vaarana on uupuminen. Uusi malli tasaa ääripäitä ja tuo mukaan myös tervetullutta työtehtävien priorisointia, Hannu Freund sanoo.

Stadin ammattiopistossa työaika on pitänyt Venla Olinin mukaan kirjata 15 minuutin tarkkuudella.

– Tähän menee hirveästi aikaa. Jos yhdellä opettajalla menee tunti viikossa aikaa kirjaamiseen, se on 40 tuntia vuodessa. Meillä on vuosityöaikakokeilussa mukana noin 600 opettajaa, joten tähän kuluu valtavasti aikaa. Onneksi tätä yksinkertaistetaan ensi lukukaudella.

Hannu Freund uskoo, että opettajat tottuvat tähän pikkuhiljaa.

– Ammattikorkeassa opettajat ovat kirjanneet jo vuosia tunnit, eikä sitä ole koettu vaikeaksi.

Yt-neuvotteluja todennäköisesti tulossa

Uudistuksen on pelätty johtavan laajoihin irtisanomisiin, koska monen opettajan palkat nousevat. Kuntatyönantajien arvioiden mukaan sosiaali- ja terveysalan opettajien palkat voivat nousta jopa yli kymmenen prosenttia.

Neuvottelupäällikkö Hannu Freund sanoo, että koska joillain opettajilla palkka laskee, palkkasumman oletetaan pysyvän samana. Sitä ei kuitenkaan tiedetä, kuinka moni opettaja tekee jatkossa yli 1 500 tuntia töitä vuodessa. Tällöin oppilaitos voi ostaa työn ylityönä, mutta palkkakulut kasvavat.

Työnantaja pitää sitäkin mahdollisena, että monen opettajan tekemät työtunnit nousevat palkannousua vastaavasti. Tällöin opettajia tarvitaan nykyistä vähemmän.

Toisen asteen koulutukseen kohdistuu myös suuria rahoitusleikkauksia.

– Opettajamäärä pienenee totta kai pidemmän päälle, jos opetus onnistuu vähemmällä opettajamäärällä. Rahoitusleikkaukset tuovat myös kurjuutta. Lähivuosina voi olla muutenkin paljon yt-neuvotteluita. Sitä ei tiedä, mikä johtuu sitten mistäkin, Hannu Freund kertoo.