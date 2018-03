Iso muutos 10 000 ihmisen työehtoihin: "Kuulin juuri, että palkkani nousee, hieno homma!"

Mistä on kyse? Kokoaikaisen ammatillisen opettajan vuosityöaika on jatkossa 1 500 tuntia.

Opettaja saa kesävapaajakson (kahdeksan viikkoa ajalla 2.5. - 30.9.) enintään kahdessa jaksossa ja talvivapaajakson neljä viikkoa enintään neljässä jaksossa.

Tampere

Sosiaali- ja terveysalan opettaja Maija Timonen aloittaa vapaansa tavallisesti juhannukselta. Töihin hän palaa elokuun alussa.

Enemmistö työkavereista Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa on aloittanut lomailun heti koulujen loputtua.

Nyt tämä muuttuu. Kahden vuoden aikana ammatillisten opettajien työaika ja lomat yhtenäistyvät koko Suomessa.

– Kuuli juuri, että vapaat pitenevät. Hyvä homma näin. Silloin se on tasa-arvoista ja tasavertaista kaikille. En ole vielä suunnitellut, mitä teen uudella lomalla. Kyllä sitä sitten varmaan maataan rannalla kauemmin, Maija Timonen kertoo.

Suuri uudistus

Työmarkkinoilla on tehty harvoin näin suurta remonttia. 10 000 ammatillisen opettajan työajat, vapaat ja palkat muuttuvat kahden vuoden aikana.

Jatkossa kokoaikaisen opettajan vuosityöaika on 1 500 tuntia.

Sosiaali- ja terveysalan opettaja Maija Timonen iloitsee palkan nousemisesta ja loman pidentymisestä. Marko Melto / Yle

Tähän sisältyy muun muassa tuntien valmistelu. Uusi vuosityöaika tekee kaiken työn näkyväksi.

– Olen tehnyt työtä kokonaisvaltaisesti. Teen välillä työtä myös iltaisin ja viikonloppuisin, Timonen kertoo.

Maija Timosella on nyt 779 vuosittaista opetustuntia, päälle tulevat tuntien suunnittelu ja erilaiset projektit. Hän on tehnyt niin sanottua kokonaistyöaikaa, kun suurin osa ammatillista opettajista Tredussa on ollut opetusvelvollisia.

Uusi vuosityöaika vaikuttaa myös palkkoihin.

Tredun pääluottamusmies Jyrki Rantala sanoo, että osalla opettajista palkka voi laskea ja osalla nousta uudistuksen jälkeen. Marko Melto / Yle

Tredun pääluottamusmies Jyrki Rantala arvioi, että opetusvelvollisuustyössä olevien palkka voi laskea ja kokonaistyöajassa olevien nousta. Tämä riippuu kuitenkin opettajan tulevista tuntimääristä.

– Puhutaan joistakin sadoista euroista.

Maija Timonen iloitsee palkan noususta.

– Kuulin juuri, että palkkani nousee. Hieno homma! Mielestäni on hyvä, että opettajien työehtoja yhtenäistetään.

Lomat lyhentyvät osalla

Lehtori Seppo Laurila on opettanut Tredussa vajaat 30 vuotta sähköalaa. Hänen palkkansa ja vapaansa vähenevät todennäköisesti uudistuksen jälkeen, koska Laurilalla on ollut suhteessa paljon opetusta.

Nyt Laurila on voinut jäädä vapaalle kesäkuun alussa. Jatkossa ammatillinen opettaja saa kahdeksan viikkoa kesävapaata ajalla 2.5.-30.9. enintään kahdessa jaksossa. Talvivapaajakso on neljä viikkoa, ja sen saa pitää enintään neljässä jaksossa.

– Lomat tässä ammatissa ovat ihanteellinen asia. Lomat ehkä lyhentyvät, mutta voin viettää lomaa muulloinkin kuin kesällä, Laurila sanoo.

Seppo Laurilan loma voi jatkossa olla pätkissä, jos myös kesällä tulee opetusta. Marko Melto / Yle

Opiskelijat ovat muuttuneet todella paljon Laurila työuran aikana. Erityisopiskelijoita on lähes joka viides. Osalle prosenttilaskut ovat liian hankalia, elämänhallinnassakin on ongelmia. Tunneilla tullaan helposti myöhässä.

– Tyypilliset työpäivät ovat viidestä tunnista kahdeksaan tuntiin: 30 tuntia opetusta viikossa ja suunnittelut päälle. Henkisesti työ on niin raskasta, että lomaa on välillä pakko saada.

Työssä vaikeinta on Laurilan mukaan kasvattaa opiskelijoita yhteiskuntakelpoisiksi kansalaisiksi.

– Hyvät oppilaat ovat nyt todella hyviä. On suuri joukko myös niitä, jotka tarvitsevat todella paljon ohjausta. Koulupäivän jälkeen monesti keskustellaan oppilaan kanssa. Päivittäin voi tapahtua monenlaisia asioita.

Suunnittelija Elina Vehmaa sanoo, että uusi malli tulee Tredussa käyttöön suunnitelmien mukaan vajaan vuoden kuluttua. Marko Melto / Yle

Suunnittelija Elina Vehmaa kertoo, että vuosityöaika tulee todennäköisesti Tredussa käyttöön vuoden 2019 alussa. Jokaiselle opettajalle vahvistetaan työaikasuunnitelma.

Opetusta myös kesällä

Uudistus valmistaa myös siihen, että ympäri vuoden olisi nykyistä enemmän opetusta ja opiskelijat valmistuisivat nopeammin. Nyt opettajille on maksettu ylimääräistä korvausta kesätöistä, mutta jatkossa opettajan vapaa voi olla pätkissä.

Ei todellakaan kannata kadehtia lomaa. Ensimmäiset kaksi viikkoa menee siihen, että tietää, kenen poika on. Seppo Laurila

Pääluottamusmies Jyrki Rantala kertoo, että opetus on jo nyt lisääntynyt kesällä.

– Määrä on selkeästi kasvussa. Koulutusreformi ajaa siihen, että oppilaitoksen ovien pitäisi olla auki kesät talvet. Halutaan talot käyttöön 12 kuukauden ajaksi. Nyt talot ovat olleet tyhjillään välillä yli kaksi kuukautta, Rantala kertoo.

"Turha kadehtia"

Molemmat kokeneet opettajat ovat sitä mieltä, että pitkää kesälomaa on turha kadehtia.

– Ensimmäinen viikko menee siihen, että pää pyörii. Toisella viikolla vasta tuntuu, että loma alkaa, Maija Timonen sanoo.

Hän toivottaa tervetulleeksi töihin kaikki, jotka kadehtivat. Samaa mieltä on Seppo Laurila.

– Ei todellakaan kannata kadehtia. Ensimmäiset kaksi viikkoa menee siihen, että tietää, kenen poika on. Opettajan työ on henkisesti kovaa työtä. Vaatii pitkän loman, että pääsee irti ja on taas henkisesti seesteisessä kunnossa, Seppo Laurila sanoo.

Lue myös:

Opettajien lomiin ja työaikaan tulee historiallinen mullistus: Osalla ammatillisista opettajista vapaa pitenee, osalla lyhenee