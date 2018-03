"Meneekö ihan näin?" – asiakas luopuu muovikasseista helpommin, kun sitä kysytään oikealla tavalla

Osa apteekeista on päätynyt ottamaan muovikassista maksun pyrkiessään eroon turhista muoveista. Jotkut kokeilevat lempeämpää sanallista keinoa, jossa asiakkaan ajatukset käännetään pussittomalle linjalle.

Lääkeostokset eivät kaikissa apteekeissa enää sujahda kassalla tuttuun vihreä-valkoiseen apteekin muovikassiin. Esimerkiksi Kokkolan Kälviän apteekissa päätettiin lakata tarjoamasta asiakkaille muovikassia aktiivisesti, kertoo apteekkari Elina Hakkarainen.

– Meneekö ihan näin, mahtuuko sinne kassiin? Tällä tavalla kun kysytään, niin asiakkaan ajatus kääntyy sille kannalle, että enhän minä sitä muovipussia nyt tarvitsekaan. Jos kysyttäisiin, että "haluatko kassin", niin vastaus olisi aika automaattisesti, että "no voinhan minä sen ottaa".

Apteekkariliitosta kerrotaan, että parisataa apteekkia kaikista maan noin 800:sta on sitoutunut erityyppisiin ympäristöohjelmiin. Sen lisäksi apteekit ovat muuten vain lähteneet vähentämään muovin käyttöä toiminnassaan.

Apteekkariliitto on vähitellen käynnistämässä työtä, jossa se seuraa muovipussien käytön vähentämistä jäsenapteekeissa, kertoo viestintäproviisori Elina Aaltonen.

Sanallinen ohjailu näyttää tehoavan

Jo lyhyen kokemuksen perusteella sanallinen ohjailu auttaa.

– Ihan selkeästi vähemmän niitä otetaan nyt. Kun kysymyksen asettelee johdattelemalla vähän ostoksia jo taskuun tai omaan kassiin, niin asiakkaat pyytävät vähemmän kasseja, summaa apteekkari Elina Hakkarainen Kälviältä.

Pietarsaaren Bothnia apteekissa tilastot kertovat myös, että kysymyksen muotoilu auttaa. Apteekki on pari vuotta toteuttanut ympäristösertifikaatin (siirryt toiseen palveluun) ohjelmaa, jossa muun muassa pidetään lukua muovikassien ja -pussien määrästä.

Bothnia apteekin kestopussi lääkelähetyksille. Bothnia apteekki

Seuranta kertoo, että muovipussien kulutus tippui toissavuoden 60 000:sta 45 000:een eli neljänneksen viime vuonna vertailuajanjaksolla.

Apteekkari Helena Leikkosen mukaan tähän on päästy, kun asiakkaille ei aktiivisesti tarjota muovikassia. Lisäksi reseptilääkkeet pakataan yleensä paperipusseihin ja pienemmät lääkelähetykset vetoketjulliseen kestopussiin.

Kun pussi maksaa, se jää ottamatta

Kokkolan Keskusapteekissa siirryttiin maaliskuun alussa maksullisiin muovikasseihin. Kassalla olevassa kyltissä kerrotaan, että muovikassi maksaa 20 senttiä.

Apteekkari Birgitta Måsabacka kertoo, että suurin osa asiakkaista on uudistuksen huomattuaan todennut, että muovikassia ei edes tarvita. Osa on reagoinut toisin.

– On tullut jokunen kommentti siihen suuntaan, että kun ihminen ostaa useampia lääkkeitä, kyllä muovikassi pitäisi saada ilmaiseksi. Me olemme sitten kertoneet, että emme me tällä rahastamaan pyri, vaan vähentämään muovin käyttöä.

Minä laskin, että tilaamieni tuhannen kestokassin hinnalla saisin muovikassit apteekkiin kolmeksi vuodeksi. Elina Hakkarainen, apteekkari

Kokkolan Keskusapteekissa on ennen kassin maksullisuutta vältetty automaattisesti tarjoamasta muovikassia kassalla. Kassan luona on ollut lisäksi ilmoitus, jossa on kerrottu apteekin vähentävän muovikassien käyttöä.

Mikromuovi juomavedessä herätti

Kälviän apteekki on solminut niin sanotun Green deal (siirryt toiseen palveluun) -sopimuksen, jossa sitoudutaan vähentämään muovikassien käyttöä. Sopimuksen mukaan ensimmäisen vuoden aikana asiakkaita on valistettava muovin vähentämisestä ja vasta vuonna 2019 pussit laitetaan maksullisiksi. Vuonna 2020 muovipusseista luovutaan kokonaan. Siirtymäaika on ehkä hyväksi.

– Pelkkä maksulliseksi laittaminen ilman opastusta saattaa yllättää asiakkaan, joka ehkä ajattelee, että nyt halutaan vain rahastaa, miettii Elina Hakkarainen.

Apteekkari haluaa vähentää muovin käyttöä työpaikallaan, vaikka se ei niin sanotusti lyö leiville.

– Me olemme pitkään miettineet ympäristöasioita. Esimerkiksi omat evääni kulkevat lasisissa astioissa ja vedet hörpätään muovisten pullojen sijaan lasipulloista. Viimeisin sykäys Green deal -sopimuksen solmimiseen oli kuitenkin tieto useista tutkimuksista, joissa todetaan mikromuovien päätyvän jopa juomaveteen.

Onko kestokassi ratkaisu?

Bothnia apteekissa Pietarsaaressa pohditaan kestokassien jakamista asiakkaille. Perinteikkään apteekin varastossa on liuta vanhoja työtakkeja, joista kangaskasseja voisi ehkä ommella.

Kälviän apteekissa on jo harpattu kestokassien maailmaan. Apteekkari on tilannut 1000 kestokassia, joita jaetaan vähitellen vakioasiakkaille.

Pienessä kyläyhteisössä kestokassien jakaminen toimii ehkä paremmin kuin suuressa kaupungissa: Kälviällä asiakas palaa asioimaan varmemmin kuin kaupungissa, jossa on monia apteekkeja. Eri asia on tietenkin, muistaako tuttukaan kyläläinen kantaa kestokassia mukanaan.

Kalle Niskala / Yle

Elina Hakkarainen on huomannut, että ympäristöajattelu sotii hiukan yritysmaailman lakeja vastaan, sillä biohajoavat kertakäyttöastiat, paperipussit tai kestokassit ovat kalliimpia kuin muoviset.

– Laskin, että tilaamieni tuhannen kestokassin hinnalla saisin muovikassit apteekkiin kolmeksi vuodeksi. Minusta tuntuu, ettei tässä maailmassa mikään ekologinen ole ollut halvemmalla ostettavissa kuin se epäekologinen.

Muovia ja taas muovia

Apteekkialan on vaikea luopua muoveista täysin. Moni lääke pakataan muovisiin purkkeihin ja painopakkauksiin.

Sen sijaan asiakkaille jaettaville muovipusseille ja -kasseille on tarjolla paperisia vastineita, jos apteekki on sellaiset valikoimaansa päättänyt ottaa. Pienimmät reseptilääkkeet pakataan usein jo paperipusseihin. Isolle erälle on tarjolla kahvallisia paperikasseja, vaikka ihan kaikkiin tilanteisiin ne eivät käy.

– Oikein isoja eriä ja tiettyjä, painavia artikkeleita ei voi pakata paperisiin kasseihin. Ne laitetaan edelleen muovikasseihin. Nämä reseptilääkkeiden kassit eivät edelleenkään ole maksullisia, vaikka me kassalla muovikassista maksua pyydämmekin, toteaa apteekkari Birgitta Måsabacka Kokkolan Keskusapteekista.