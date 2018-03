Ahma on pedoista pahin – tappoi viime vuonna tuhansia poroja

Mistä on kyse? Suurpedot tappoivat viime vuonna 5 200 poroa.

Ahman saalis oli 3100 , karhun 850, suden 500 ja ilveksen 750 poroa.

Vahinko lähes 13 milj.€. Ahman aiheuttama vahinko yli 7milj.€.

Muut kotieläin- ja peltovahingot ovat noin puoli miljoonaa euroa.

Vahingoista noin neljännes jää korvaamatta.

Suomen Riistakeskukselta saatujen tietojen mukaan suurpedot eli karhu, susi, ilves ja ahma aiheuttivat viime vuonna korvattavia vahinkoja lähes 13 miljoonan euron verran.

Kotieläin- ja peltovahingot ovat niistä puolen miljoonan euron luokkaa.

Se tappoi meiltä yli 200 poroa Poroisäntä Olavi Aikkila

Ylivoimaisesti eniten vahinkoa aiheutti ahma. Poronhoitoalueella se tappoi yli 3 100 poroa eli lähes 300 poroa enemmän kuin edellisvuonna. Sen aiheuttama laskennallinen korvaussumma on yli 7 miljoonaa euroa.

Myös Kuusamossa Oivangin paliskunnassa ahma aiheutti suurta tuhoa.

– Se tappoi meiltä yli 200 poroa, kertoo poroisäntä Olavi Aikkila.

Oivangin paliskunta sai kaadettua poikkeusluvalla tuhoja aiheuttaneen ahman. Vahinkoja aiheuttaneiden ahmojen metsästykseen annettiin 8 poikkeuslupaa pohjoiselle ja itäiselle poronhoitoalueelle.

Ahma rauhoitettiin poronhoitoalueella vuonna 1982.

Ahma levittäytynyt lähes koko maahan

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomen metsissä on lähes 250 ahmaa. Kolmen pohjoisimman kunnan eteläpuolisessa Suomessa elää noin 180-190 ahmaa.

Kanta on lisääntynyt runsaasti poronhoitoalueen ulkopuolisilla alueilla. Sen annetaan kasvaa ja levittäytyä luontaisesti uusille elinpiireille.

Sinne eteläänhän se kuuluukin Poroisäntä Olavi Aikkila

– Sinne eteläänhän se kuuluukin, sanoo Oivangin paliskunnan poroisäntä Olavi Aikkila Kuusamosta.

Muualla kuin poronhoitoalueella ahman aiheuttamat vahingot ovat yleistyneet, mutta ne ovat yhä melko vähäisiä.

Maaseutuviraston mukaan se on tappanut lampaita (13 kpl), koiran ja vasikan, mutta taloudellisesti nämä vahingot jäävät muutamaan tuhanteen euroon.

Sotkamossa ahman kynsiin joutuneen koiran korvausarvo oli 1 500 euroa. Poron korvausarvo on 2280 euroa.

Myös karhu, susi ja ilves tappavat poroja

Suomen Riistakeskuksen mukaan karhun suuhun joutui viime vuonna noin 850 poroa. Niiden laskennallinen korvausarvo on lähes 2 miljoonaa euroa.

Muita suurpetojen aiheuttamia kotieläin- ja peltovahinkoja on vuosittain puolen miljoonan euron verran. Valtaosa näistä on karhujen mehiläistarhoissa aiheuttamia vahinkoja.

– Mehiläistarhoille vahinkoja aiheuttavat hunajakarhut pitää lopettaa, sanoo rahoitusasiantuntija Risto Janhunen Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

Janhusen mielestä myös poikkeuslupien saantia pitää yksinkertaistaa ja nopeuttaa.

Susi puolestaan tappoi viime vuonna lähes 500 poroa ja niiden laskennallinen korvausarvo oli yli miljoona euroa. Suden kitaan joutui lisäksi 87 lammasta ja 47 koiraa. Poikkeuslupia susien kaatamiseen annettiin 10 kappaletta, kuusi niistä poronhoitoalueelle.

Myös ilves on tuhoisa vieras porotokassa. Viime vuonna sen kynsiin joutui noin 750 poroa, korvaussumma nousi yli 1,7 miljoonaa euroon. Muita kotieläinvahinkoja ilves teki runsaat 17 000 euron verran.

Mehiläistarhoille vahinkoja aiheuttavat hunajakarhut pitää lopettaa Risto Janhunen

Korvausrahat eivät riitä

Ylitarkastaja Jussi Laanikari Maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo, että valtion tämän vuoden talousarviossa petovahinkojen korvaamiseen on annettu rahaa 8,4 miljoonaa euroa. Porovahinkoihin tästä ohjautuu noin 7 miljoonaa.

Laskin, että leikkaus on 26 prosenttia Jussi Laanikari

Vahinkoja ei pystytä korvaamaan täysimääräisesti:

– Laskin, että leikkaus on noin 26 prosenttia, sanoo Laanikari.

Laanikarin mukaan suurin yksittäisen poromiehen jättämä korvaushakemus on yli 200 000 euroa. Kun yhden poron korvausarvo on 2280 euroa, niin tämä poromies on menettänyt petojen suuhun kymmeniä poroja.

– Lisäksi on useita hakemuksia, joissa haettava korvaus on 50 - 70 000 euroa., sanoo Laanikari.

Suurimmat vahingot ovat kymmenen ns. Lex Halla- paliskuntien alueilla eli käsivarren ja eteläisen poronhoitoalueen paliskunnissa.

– Näillä alueilla petovahinkokorvaus on käypään arvoon verrattuna kolminkertainen, muilla alueilla puolitoistakertainen, kertoi erikoissuunnittelija Harri Norberg Suomen Riistakeskuksesta.

Viime vuoden petovahinkokorvauksia ei ole vielä maksettu, mutta ministeriö on saanut tiedot korvaushakemuksista Maaseutuvirastolta.