Vaasan kaupungin lahjusjupakassa ryvettynyt tuhkatyöryhmä on tehnyt muutakin kuin matkustellut – Vaskiluodon Voiman tuhka päätyy jo 100-prosenttisesti hyötykäyttöön

Vaskiluodon Voiman, Vaasan kaupungin ja lahjusjutussa syytetyn yrityksen tuhkatyöryhmä on toiminut jo kohta 30 vuoden ajan. Työ on ollut tuloksellista.

Vaskiluodon Voiman perustama tuhkatyöryhmä on kehittänyt kohta 30 vuoden ajan hyötykäyttöä voimalan sivutuotteena syntyvälle tuhkalle.

Työryhmä on kokoontunut säännöllisesti 10 - 11 kertaa vuodessa.

Myös opintomatkoja on tehty. Tehtyjen matkojen takia työryhmän jäseniä on nyt syytettynä Pohjanmaan käräjäoikeudessa meneillään olevassa lahjontaoikeudenkäynnissä. Syytetyt ovat Vaasan kaupungin virkamiehiä ja työryhmässä olevan maanrakennusyrityksen edustajia.

Vaskiluodon Voimaa tai sen edustajia syytteet eivät koske.

Tuhkatyöryhmä jatkaa toimintaansa normaalisti. Se käy esimerkiksi kuukausittain läpi jokaisen voimalaitokselta ulos lähteneen tuhkaerän.

– Tuhkan läjittämisen ja hyötykäytön pitää tapahtua maanrakennussäädösten mukaisesti. Käymme läpi jokaisen tonnin, joka täältä maakuntaan lähtee ja varmistamme, että kaikki on pykälien mukaan tehty, toteaa Vaskiluodon voimalan voimalaitospäällikkö Matti Loukonen.

Tuhkaongelma

Vaskiluodon Voimassa tuhkan sijoittamista on jouduttu miettimään jo vuodesta 1982 lähtien. Silloin Vaasan Vaskiluodon voimalaitoksella käynnistettiin kivihiilikattila.

Jäteveron alaista tuhkaa syntyy voimalaitoksen sivutuotteena vuodessa 40 tuhannesta tonnista 70 tuhanteen tonniin.

– Ne ovat valtavia määriä läjitettäväksi. Suomessa on vielä voimaloita, jotka läjittävät tuhkaa jätteeksi, mutta se ei ole hyväksi ympäristölle eikä elinkeinolle, huomauttaa Vaskiluodon Voima Oy:n toimitusjohtaja Mats Söderlund.

Tällä hetkellä Vaskiluodon Voima saa tuhkan hyötykäyttöön 100-prosenttisesti. Vaskiluodon Voiman tuottamalla tuhkalla on peitetty esimerkiksi Suvilahden lakkautettu kaatopaikka ja sillä on rakennettu Vaasassa kilometrikaupalla kaupungin katuja ja pyöräteitä. Muita kohteita ovat mm. Seinäjoen itäinen ohitustie ja Kauhavan Härmän ravirata Powerparkin huvipuiston vieressä.

– Se että tähän on päästy, on ollut äärettömän ison työn takana, sanoo Söderlund. Tuhkatyöryhmän panosta Söderlund pitää merkittävänä.

Pitkäjänteistä yhteistyötä

Tuhkatyöryhmän historian tuntee parhaiten voimalaitospäällikkö Matti Loukonen.

– Aluksi tuhkan käyttöä pohdittiin epävirallisemmin "kahvipöytäkeskusteluissa", mutta varsinainen tuhkatyöryhmä perustettiin 80- ja 90-lukujen taitteessa, muistelee Loukonen.

Siitä lähtien tuhkatyöryhmä on kokoontunut säännöllisesti kuukausittain. Työryhmän vetäjänä ja isäntänä on ollut Vaskiluodon Voima. Pienessä työryhmässä on ollut edustajat Vaasan kaupungilta ja yhdestä maanrakennusyrityksestä.

Työryhmän puheenjohtajana vuodesta 2000 toiminut Loukonen toteaa, että tulosta on saatu aikaiseksi, koska yhteistyö kaupungin ja tuhkaurakoitsijan kanssa on ollut pitkäjänteistä.

Loukosen mukaan siihen on olemassa painavat syyt, että vuosien varrella yhteistyötä on tehty koko ajan yhden ja saman maanrakennusyrityksen kanssa.

– Kysymys on tuhkan hyötykäyttöosaamisesta ja myös tuhkan imagosta, jonka takia meillä ei ole varaa epäonnistua yhdessäkään kohteessa. Siksi urakotsijaakaan ei niin vaan voi vaihtaa.